von Kai Müller Zweimal kurz hintereinander gewann Kürsat Yildrim im Lotto. Erst knapp zehn Millionen Euro, dann immerhin nochmal 1700 Euro. In einem Interview sprach er nun über sein vermeintliches Erfolgsgeheimnis.

Man könnte meinen, wer zweimal innerhalb kürzester Zeit im Lotto richtig liegt, hat eine Strategie, oder zumindest eine irgendwie geheime Herangehensweise beim Ausfüllen der Lottoscheine. Kürsat Yildrim – genannt Chico – gelang dieses Kunststück: Er gewann zuerst knapp zehn Millionen und nun nochmals 1700 Euro zu gewinnen. In einem Interview verriet er nun das "System" hinter diesem doppelten Glück – und das ist simpler als gedacht.

Lotto-Glück mit "Quick-Tipp"

Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" sagte der Dortmunder auf die Frage, wie ihm das gelingen konnte, dass er seit ungefähr zehn Jahren einfach auf Zufallszahlen setze. Bei diesen sogenannte "Quicktipp" werden einfach zufällig ausgewählte Zahlen getippt und der Spieler erspart sich auf diesem Weg, selbst Zahlen auswählen zu müssen. "Früher habe ich immer auf die gleichen Zahlen gesetzt“, erzählt Chico, "doch damit hatte ich Pech. Zweimal vier Richtige, das war in fünf Jahren alles."

Chico nutzt inzwischen jedoch auch sogenannte "Systemscheine", die im Kern eigentlich nur eine Anhäufung mehrerer "Quicktipps" darstellen. Aus beispielsweise zwölf zufällig ausgewählten Zahlen werden dabei zwei Tipps mit je sechs Zahlen erstellt, wie der Anbieter Westlotto auf seiner Website erläutert. Dieses "System" ist auf bis zu 26 Zahlen ausdehnbar und kostet natürlich entsprechend der Anzahl einen jeweils höheren Einsatz.

Chico berichtet, er gebe dafür Tausende von Euro aus, denn "damit vergrößert man die Chancen auf einen sogenannten Kapitalgewinn deutlich. Aber egal, wie man tippt: Wenn das Glück dich treffen will, dann trifft es dich. Mich hat es getroffen, weil ich so verdammt hartnäckig daran geglaubt habe", fasst er seine "Strategie" im Gespräch mit "Bild am Sonntag" zusammen.

Einen Traum konnte sich der Glückspilz dadurch jedenfalls schon erfüllen. Via Instagram zeigt er sich stolz mit neuem Gefährt, einem Porsche 911 Turbo S2.

Quellen: "Bild am Sonntag", West-Lotto