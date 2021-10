Dem Alltag entfliehen, Stress abbauen, entspannen: Um den Kopf freizubekommen, suchen sich viele Erwachsene ein Hobby. Wer jedoch keine Lust auf sportliche Aktivitäten, Gartenarbeiten oder Kreuzworträtsel hat, kann sich eine kreative Freizeitbeschäftigung suchen – wie zum Beispiel Malen nach Zahlen.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Malen eine positive Wirkung auf unser Gehirn hat: Während wir uns dem kreativen Prozess widmen, baut der Körper Stresshormone ab. Demzufolge entspannen wir uns unterbewusst, während wir den Pinsel schwingen. Was aber, wenn man gar kein Talent zum Zeichnen oder Malen hat? Nicht jeder Mensch besitzt eine kreative Ader und kann problemlos neue Bilder erschaffen. Für diesen Fall gibt es das Malen nach Zahlen für Erwachsene. Was das genau ist und warum so ein Hobby nicht nur für Kinder geeignet ist, verraten wir.

Malen nach Zahlen: Baum des Leben

Darum hat Malen eine beruhigende Wirkung auf uns

Das Gute am Malen nach Zahlen ist, dass man sich kein Motiv ausdenken muss – stattdessen bestellt man sich ein Bild seiner Wahl und koloriert nur noch die vorgezeichneten Flächen. Und damit das Ergebnis auch gelingt, findet sich in jedem Feld eine Zahl, die für eine bestimmte Farbe steht. Klingt kurzweilig, ist es aber nicht: Abhängig davon, wie groß oder detailliert ein Motiv ist, kann das Ausmalen mehrere Tage oder sogar Wochen dauern. Je nachdem, wie viel Zeit Sie dem Hobby widmen. Was aber noch viel wichtiger dabei ist: Während Sie sich auf die Zahlen konzentrieren und den Pinsel über die Felder führen, entspannt sich Ihr Körper und baut Stress ab. Sie tanken dabei neue Energie, entfliehen dem Alltag und haben zu guter Letzt auch noch etwas Kreatives erschaffen: Ist das Bild fertig, genießen Sie nicht nur das Erfolgserlebnis, sondern Sie besitzen ein kreatives Wandgemälde für Ihr Zuhause. Und das ist ein gutes Gefühl.

Malen nach Zahlen für Erwachsene: Beliebte Motive

1. "Sternennacht" von van Gogh

Malen nach Zahlen "Sternennacht"

Es ist eines der bekanntesten Bilder, das Vincent van Gogh je gemalt hat: Die berühmte Sternennacht entstand bereits 1889 und gilt als Vorreiter des frühen Expressionismus. Mit dieser Vorlage für Erwachsene können Sie das Motiv detailgetreu nachmalen und dem Kunstwerk neues Leben einhauchen. Durch die mitgelieferten Acrylfarben bekommt das Gemälde eine richtige Struktur und wirkt dadurch farbenfroher und plastischer als ein Poster an der Wand.

2. Küchenkräuter (Quattro)

Malen nach Zahlen "Küchenkräuter"

Dieses Set beinhaltet verschiedene Gartenkräuter: Basilikum, Rosmarin, Salbei und Petersilie bekommen durch Malen nach Zahlen einen mediterranen Touch und eignen sich nach Vollendung bestens als Küchengemälde. Das sogenannte Quattro wird in vier Teilen geliefert, sodass man sich die "Arbeit" auch teilen kann. Sei es mit der besseren Hälfte, einem Kind – oder man malt einfach alle Felder selbst aus.

3. Star Wars: Darth Vader

Malen nach Zahlen "Darth Vader"

Wer glaubt, Malen nach Zahlen für Erwachsene wäre nur ein romantisches Hobby, der irrt. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl kreativer Motive aus dem Science-Fiction-Kosmos. Und da darf eine Saga natürlich nicht fehlen: Star Wars. Ob Darth Vader oder Meister Yoda, Chewbacca oder Stormtrooper – mit oder ohne Rahmen – bei Shukqueen finden Sie eine große Auswahl bunter Motive mit Charakteren aus dem sagenumwobenen Sternenkrieger-Universum.

4. New York (Polyptychon)

Malen nach Zahlen »New York«

Hinter dem Begriff Polyptychon verbirgt sich ein Gemälde, das aus mehreren Teilen besteht – in diesem Fall sind es fünf verschiede: zwei à 26 x 48 Zentimeter, zwei à 26 x 60 Zentimeter und eins ist 26 x 72 Zentimeter groß. Zusammengesetzt ergeben sie die Skyline von New York mit dem Big Apple und der Brooklyn Bridge in den frühen Morgenstunden. Im Lieferumfang enthalten sind Pinsel und Acrylfarben auf Wasserbasis, ein Kontrollblatt sowie eine Anleitung.

5. "Mario and Cop" von Banksy

Malen nach Zahlen "Banksy Mario"

Ebenfalls ein berühmter (Streetart-)Künstler ist Banksy, der durch seine kreativen wie tiefgründigen Schablonengraffitis weltweit Kultstatus erreichte. Zu seinen berühmten Motiven zählt auch "Mario and Cop", das es sogar auf ein Bild zum Malen nach Zahlen für Erwachsene geschafft hat. Das Werk findet sich auf einer Vliesleinwand, die auf Holzspannrahmen gespannt wurde – dadurch kommt das fertige Motiv noch besser zur Geltung.

