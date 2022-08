von Eugen Epp Da dürften viele Eltern mitfühlen können: Brianna Jones, Mutter von vier Kindern, geht auf TikTok ganz offen mit der Unordnung um, die in ihrem Haus herrscht. Die Videos machen ihr genauso Mut wie den Zuschauer:innen.

Brianna James ist Mutter von vier Kindern – und wer selbst Kinder hat, weiß, was das bedeutet: Unordnung, Chaos, nicht selten auch Überforderung. Der Nachwuchs im Alter zwischen ein und sieben Jahren lässt sich oft schwer bändigen und hinterlässt ein Schlachtfeld. Doch während viele Familien das vor Außenstehenden so gut es geht zu verstecken versuchen, geht die 31-Jährige aus dem US-Bundesstaat Georgia ganz offen damit um.

Auf ihrem TikTok-Account postet James regelmäßig Videos, die das Familienleben ganz ungeschönt zeigen. In einem Clip sind ihr Esszimmer und ihre Küche zu sehen, in beiden Zimmer liegen Müll, Handtücher und Wäsche herum. Sie habe vier Tage lang die Grippe gehabt, erklärte James das Chaos. "Ich weiß, es ist schlimm", schrieb sie dazu. Trotzdem scheut sie sich nicht, auch diese ganz realistische Seite des Familienalltags der Öffentlichkeit zu zeigen.

Mit vier Kindern ist das Chaos Normalzustand

James sagt, dass die Videos auf Social Media sie daran erinnern sollen, das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Gleichzeitig will sie zeigen, dass sich solche Zustände mit einem Mann, vier Kindern und vier Haustieren im Haushalt kaum vermeiden lassen: "Ich will, dass Menschen, die nicht in der gleichen Situation stecken, verstehen, dass es normal ist, solange man nicht langfristig damit lebt", sagte sie "Good Morning America". "Und ich will Menschen, die in der gleichen Lage sind, zeigen, dass sie nicht alleine sind."

Tatsächlich erhält Brianna James für ihre Videos zahlreiche ermutigende und dankbare Kommentare. "Das ist normal und okay", schreibt eine andere Mutter. "Das beruhigt mich", kommentiert jemand. Ihre Videos, die das Chaos im Haus zeigen, wurden millionenfach angesehen. James hat sich davon sogar zu ihrem Nutzernamen auf TikTok inspirieren lassen: "themessymama" heißt sie dort, "die unordentliche Mutter".

"Ich möchte einfach ehrlich und echt sein und zeigen, dass es okay ist, nicht alles zu schaffen", erklärte sie bei "Good Morning America". Ihr geht es auch darum, über den Haushaltstätigkeiten ihre Kinder nicht zu vernachlässigen: "Ich könnte rund um die Uhr putzen und die Zeit mit den Kindern verpassen. Oder ich kann das dreckige Geschirr einen Tag stehen lassen und dafür mit meinem Kindern spielen." Ein Dilemma, mit dem sich viele Eltern ständig konfrontiert sehen.

TikTok als Motivation zum Aufräumen

Im Fall von Brianna James kommt hinzu, dass sie auch unter psychischen Problemen leidet, wie sie dem "Insider" sagte: "Ich habe schon immer mit Depressionen gekämpft. An manchen Tagen versuche ich einfach nur, die Kinder am Leben zu halten." Die Unordnung in ihrem Haus auf TikTok zu posten, hat für sie in der Hinsicht gleich zwei positive Effekte gehabt. Einerseits habe sie nun eine Community von Müttern gefunden, die die gleichen Erfahrungen machen.

Zweitens habe sie das erste Video vor allem als Motivation für sich selbst gepostet: "Ich wusste: Wenn ich allen zeige, wie schmutzig es ist, muss ich später auch allen zeigen, wie aufgeräumt es hinterher ist." Und der kleine Trick wirkte. "Seit ich die Videos auf TikTok poste, ist mein Haus so sauber wie nie zuvor."

Quellen: themessymama4 auf TikTok / "Insider" / "Good Morning America"