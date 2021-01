Gerry und Barbara Jarrett sind seit 50 Jahren zusammen – und beide an Covid-19 erkrankt. Als Barbara im Sterben lag, machte das Krankenhauspersonal eine rührende Abschiedsszene möglich.

Unter Corona-Bedingungen hat sich auch das Sterben radikal verändert. Die Kontaktbeschränkungen gelten bei an Covid-19 Erkrankten auch in den letzten Stunden, und obwohl Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen an Hygienekonzepten arbeiten, ist oft kein richtiger Abschied von Freunden und Familie möglich.

So gesehen haben Gerry und Barbara Jarrett fast noch Glück gehabt. Das Paar aus England durfte noch einmal Zeit miteinander verbringen, als es für Barbara auf das Ende zuging. Beide wurden vor zwei Wochen mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Der 79 Jahre alte Gerry und seine 76-jährige Frau hatten insgesamt 50 Jahre miteinander verbracht. Dem "unglaublichen" Aufwand des Krankenhauspersonals sei es zu verdanken, dass sich beide "wahrscheinlich zum letzten Mal" sehen konnten, twitterte die Tochter des Paars, Chloe Keljarrett.

Letzte Worte auf der Covid-19-Station

"Das ist unser Gesundheitssystem", schrieb Keljarrett zu dem Foto. "Um Gottes willen beschützt es, so sehr ihr könnt." Der Zustand ihrer Mutter hatte sich verschlechtert, sodass die Ärzte davon ausgingen, dass sie nicht mehr lange leben würde. Ihr Mann, in demselben Krankenhaus in Behandlung, durfte sie besuchen. Dabei benötigte er selbst eine Sauerstoffflasche.

"Papa wurde mit dem Rollstuhl hereingefahren, weinte und berührte ihre Hand. Ihre Augen gingen auf, sie war hellwach und konnte reden", beschrieb Keljarrett der BBC die Szene. "Ein oder zwei Stunden" konnte die Familie zusammen verbringen: "Wir konnten sagen, was wir noch sagen wollten." Ihr Vater befindet sich mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung.

Dank an das Krankenhausteam

Dass die Krankenhausmitarbeiter ihrer Familie diesen Moment ermöglicht hätten, sei "unglaublich", sagte Keljarrett – und das mitten auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in Großbritannien: "Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, so viel Mitgefühl aufzubringen, wenn sie selbst körperlich und seelisch an ihre Grenzen kommen."

Auf Twitter hat das Bild ihrer Eltern viele Menschen tief berührt. Auch alte Freundinnen und Weggefährtinnen von Barbara Jarrett sind darauf aufmerksam geworden und sendeten letzte Grüße. Das Krankenhaus, in dem das Ehepaar liegt, schrieb: "Unsere Herzen sind bei dir und deiner Familie. Wir sind so froh, dass unser Personal diese Zeit für euch etwas leichter machen konnte. Diese Hilfe ist am wichtigsten."

Quellen: Chloe Keljarrett / BBC