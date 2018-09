Wiesn geht wieder los! Das ist immer eine lustige Zeit in München. Dann ist zumindest mal was los! Wir fahren auch jedes Jahr einmal auf die Wiesn. Trinken a Maß oder zwei (eher zwei), essen ein Hendl und schauen den Preißen zu, weil Bayern gibt's da eh wenige. Ist trotzdem lustig, was da so rumläuft!

Alle rennen in irgendeiner Pseudo-Tracht rum und machen einen auf bayrisch, obwohl das, was sie anhaben, genauso viel mit einer Tracht zu tun hat wie ein Stück Toastbrot mit dem vierten Kapitel von Goethes "Faust". Das wissen die nur nicht. Die denken, sie haben tatsächlich eine Tracht beziehungsweise etwas Bayrisches an.

Lassen Sie das!

Wenn Sie zum Beispiel für zehn Euro an einem der 115 Stände einen "Seppl-Hut" erstehen, hat das überhaupt nix Bayrisches, Sie sorgen nur dafür, dass man Sie schon auf 100 Meter Entfernung als Auswärtigen erkennt.

Basiswissen für die Dame

Ein Dirndl hat keinen Tüll, keinen Strass, keine Herzchen und keine Swarowski-Steine! Es ist nicht schulterfrei und hört nicht direkt über dem Arsch auf. Man trägt dazu weder Sneakers noch 15-Zentimeter-High-Heels.

Dresscode für Männer

Eine Lederhose , die man beim asiatischen Onlinehändler Alibaba für 22,50 Euro ersteht, hat nicht wirklich viel Ähnlichkeit mit einer richtigen Lederhosn. Eine richtige Lederhose hat handbestickte Träger und kostet mehr als 1000 Euro. Es gibt akzeptable Modelle um die 200 Euro, die als Tracht durchgehen. Aber halt nicht bei Alibaba. Eine Lederhose trägt man in der Regel um die 20 Jahre lang, wenn man noch reinpasst, auch länger. Die Lederhose wird auch nie gewaschen. Es ist okay, wenn sie speckig ist. Das muss so. Tut dem Leder gut.

. Wenn Sie keine Haferlschuhe haben, lassen Sie die Tracht aus und gehen in Jeans und T-Shirt. Das ist weit besser! Zur Tracht wird ein weißes Hemd getragen. Kein kariertes, kein blaues, kein rosafarbenes. Einfach nur weiß mit braunen Hirschhorn-Knöpfen. Auch das ist bezahlbar, zumal Sie dieses Hemd jedes Mal zu der Lederhosn tragen können und es nicht ausgetauscht werden muss.

, die Sie tragen, können beige, grau oder braun sein. Das kommt auf die Farbe der Lederhose an. Bei uns hat jede Kleinstadt eine eigene Tracht, aber da fang ich jetzt gar nicht erst an, die Unterschiede zu erklären. Sie können einen Hut tragen, aber nur einen braunen mit einem fichtengrünen Band. Ein Gamsbart ist durchaus original bayrisch. Es handelt sich tatsächlich um die Haare von Gämsen, die in einem aufwendigen Verfahren aufbereitet werden. Ein Gamsbart ist teuer. Wenn jemand einen besonders großen trägt, weist dies auf sein Vermögen hin. Allerdings nicht in Form von Porsche und Luxusvilla, sondern in Form von 3000 Hektar Weideland, 4 Eigentumswohnungen, 6 Traktoren, große Landwirtschaftsmaschinen, Baugrund für 6 Doppelhäuser und 140 Milchkühe. Außerdem den obligatorischen Mercedes.

Im Bierzelt überleben

Falls Sie in ein Bierzelt kommen (das ist nicht sicher), bestellen Sie mit Sicherheit eine Maß ! Deswegen ist man ja am Oktoberfest, oder? (Übrigens heißt es Maß! Nicht Maaaaas.)

Wenn man fragt: "Host du a Biar do?“, bringt der Gefragte ein Helles. Sonst hätte der Fragende nach einem Weißbier oder Ähnlichem verlangt. Ein Starkbier ist ein dunkles Bier mit einer hohen Stammwürze. Ein Helles mit einer hohen Stammwürze wird oft Export, Edelstoff oder dergleichen genannt. Das Bier, das Sie im Maßkrug bekommen, ist also immer ein Helles mit einer normalen Stammwürze. Alles verstanden? Also, ehrlich gesagt, wissen das bei uns schon die kleinen Kinder.

Bitte bestellen Sie das Essen nicht auf Österreichisch!

Im besagten Wiesn-Zelt wollen Sie ja dann sicher etwas essen.

Bestellen Sie keine "Jause". Den Begriff gibt’s bei uns gar nicht. Das ist ein Brotzeitbrettl .

. Eine Weißwurst wird folgendermaßen bestellt: "Chefin! I hätt gern zwoa Weißwiascht!" Die georderte Weißwurst wird dann entweder gezuzelt oder Sie essen sie alternativ mit dem Messer. Das ist ok. Dazu schälen Sie die Weißwurst, schneiden sie in kleine Stückchen, spießen die Stückchen mit der Messerspitze auf, rein in den Senf (süßer Senf!) und ab in den Mund. Die Gabel ignorieren Sie.

Kleine Gesellschaftskunde zur schmerzfreien Kommunikation

Im Bierzelt ist es sehr gesellig. Sie werden also mit Sicherheit jemanden kennenlernen. Hier ein paar Hilfestellungen zu Abklärung der Namen und Sitten.

Der Wiggal ist in Wirklichkeit der Ludwig. Der Bäda ist der Peter. Der Fonsi wurde Alfons getauft und des Mirli , ist die Miriam.

Wenn Sie sich an all das halten, gehen Sie vielleicht halbwegs als Bayer durch. Ach ja: Gehen Sie nicht in das Weinzelt. Das können Sie bei der Franken-Rundreise machen, aber bitte nicht am Oktoberfest! An alle Mädels: Affektiert Prosecco trinken in Chi-Chi-Dirndl und den Glitzerpumps ist überhaupt nicht cool, sondern peinlich.

Ach ja, und nun noch eine todsichere Methode, wie wirklich jeder, selbst auf weite Entfernung erkennt, dass Sie nicht aus Bayern stammen, ohne dass Sie ein Wort gesagt haben: Tragen Sie irgendwas Rot-weiß-Kariertes!