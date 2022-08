Soviel Humor und Selbstbewusstsein muss man erstmal haben: Der 53-jährige Jeff aus Arkansas ließ sich von Töchterchen Emily überreden, deren Häkelkreationen zu präsentieren. Jetzt ist er ein Star im Internet.

Die eigenen Kinder sind natürlich die besten, klügsten, schönsten und talentiertesten – das sehen hoffentlich alle Eltern so, auch wenn es, rational betrachtet, vielleicht nicht ganz korrekt ist. In jedem Fall sollte man den eigenen Nachwuchs unterstützen und anfeuern, so gut es geht – und ein Vater aus dem US-Bundesstaat Arkansas stellt andere Elternteile gerade ganz schön in den Schatten, was Selbstaufopferung fürs Kind betrifft.

Die Rede ist von Jeff: Der 53-jährige Vater ist zu unerwarteter Berühmtheit gekommen, nachdem er einer Bitte seiner Tochter Emily nachkam. Die 28-jährige Emily Beaver häkelt seit 2015 mit großer Begeisterung.

Schließlich wurde sie so gut darin, dass sie eigene Designs entwarf und kreative Kleidungsstücke herstellte. 2021 entschloss sie sich, ihre Kreationen in einem eigenen Onlineshop zu verkaufen, für den sie auf Instagram und TikTok die Werbetrommel rührte – wie junge Menschen das eben heute so machen. Dafür brauchte sie allerdings noch Models ...

Vater springt als Model für Designs der Tochter ein

Zuerst demonstrierte die 28-Jährige ihre Häkel-Tops, -röcke und -shorts selbst. Dann rekrutierte sie auch ihre Mutter Amy. Das fanden die Fans so gut, dass Emily eine weitere Idee bekam: Sie wollte auch ihren Papa vor die Kamera locken.

Nun ist Jeff kein Mensch, der übermäßig viel Wert auf Mode legt. Er ist ein typischer Mittfünfziger: Graues Haar, Lachfältchen, Brille. Und eigentlich hatte er sich nie als extrovertierten Typen gesehen, der sich in unkonventioneller Kleidung vor einer Kamera wohlfühlt.

Doch seiner Tochter gelang es, ihn zu überreden. Zumindest einmal wollte er ihr den Gefallen tun, als kleinen Gag. Denn Emilys Entwürfe sind recht eindeutig an eine hippe, junge Zielgruppe gerichtet: Bunt, meist bauchfrei, ziemlich knapp.

Nichts, was ein Mann wie Jeff normalerweise überstreifen würde. Doch der tapfere Auftritt des Vaters in Emilys Social-Media-Kanälen sorgte für eine derartige Begeisterung, dass ihm nach dem ersten Model-Job keine echten Argumente einfielen, sich aus einem zweiten oder dritten herauszureden. Die Fans liebten Jeff und wollten ihn häufiger modeln sehen.

Die Eltern machten Emilys Kleidung populär

"Das Internet liebte es einfach. Jedes Mal, wenn ich meine Eltern dazuholte, wurde mir bewusst, wie besonders es ist, dass da eine Familie gemeinsam bauchfreie Häkeltops präsentiert", erklärte Emily in einem Fernsehinterview.

Dank ihrer hilfsbereiten Eltern hat sie inzwischen nicht nur fast 30.000 Follower bei Instagram und 600.000 Fans bei TikTok, sondern verkauft auch jede Menge Häkelprodukte. Anfangs wollte die kaum jemand haben – jetzt kommt sie den vielen Bestellungen kaum hinterher. Ihren regulären Job konnte sie aufgeben, da die Einnahmen aus ihrem Onlineshop inzwischen zum Leben reichen.

Da bekommen dann hoffentlich auch die aufoperungsvollen Eltern gelegentlich mal einen Blumenstrauß oder eine Flasche Wein als Dank für ihren Einsatz ...

Quellen: Instagram, TikTok, "Daily Mail"