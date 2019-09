Über 50 Jahre lang wurden 100 kognitiv gesunde Erwachsene begleitet. Dabei herausgekommen ist, dass sich ein Puzzle positiv auf Menschen mit zunehmendem Alter auswirkt, da es u.a. das Kurzzeitgedächtnis trainiert. Was aber noch viel wichtiger ist: Wer langfristig und regelmäßiges Gehirnjogging betreibt, wie zum Beispiel bei diesem Spiel, kann sich vor dem geistigen Abbau im Alter schützen – so lautet das Ergebnis der Studie. Das liegt mitunter daran, dass beim Suchen und Finden der einzelnen Teile beide Gehirnhälften gefordert werden: Beim Sortieren müssen wir logisch vorgehen, also die linke Hälfte unseres Gehirns nutzen. Beim Zusammenlegen hingegen regen wir die linke Hälfte unseres Gehirns an, dort befindet sich sozusagen unser Kreativzentrum.

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Seiten ist die Verbindung zwischen einzelnen Gehirnzellen deutlich stärker und effizienter. Was wiederum dazu führt, dass die Konzentrationsfähigkeit gesteigert wird. Und das sind noch lange nicht alle positiven Eigenschaften, die ein Puzzle in uns hervorrufen kann: Es verbessert unser Vorstellungsvermögen, hebt die Laune (aufgrund von Erfolgserlebnissen) und hat eine beruhigende Wirkung – was für Menschen mit erhöhtem Blutdruck durchaus förderlich ist. Abgesehen von all den gesunden Aspekten macht Puzzeln einfach Spaß. Testen Sie es selbst!

Puzzle für Erwachsene: Diese Spiele regen Ihr Gedächtnis an

Für alle Marvelfans unter Ihnen gibt es das passende Puzzle mit 1.000 Teilen – darauf abgebildet sind die Avengers. Das fertige Ergebnis ergibt eine Fläche von 68 mal 48 Zentimetern. Darüber hinaus enthält das Spiel ein kleines Goodie: einen Fix-Puzzle-Kleber, sodass Sie das fertige Motiv (sofern gewünscht) auch als Bild einrahmen und aufhängen können. Hier gibt es das Puzzle.

Die Künstler unter Ihnen können sich dieser Herausforderung stellen: Dem Meisterwerk "Der Kuss" von Gutstav Klimt, einem bedeutenden Maler aus Österreich, der den Wiener Jugendstil mit geprägt hat. Das Puzzle besteht ebenfalls aus 1.000 Teilen und ist aufgrund des durchaus komplexen Motives nur was für gestandene Profis und Erwachsene. Hier finden Sie das Puzzle.

Für die Disney-Fans unter Ihnen gibt es auch ein echtes Schmankerl: ein dreidimensionales Puzzle, dessen Fertigstellung räumliches Denkvermögen abverlangt. Das 45 mal 27 mal 50 Zentimeter große Schloss besteht aus 216 Kunststoffteilen und 96 Zubehörteilen. Das Puzzle können Sie also auch mit ihren Kindern zusammen bestreiten. Hier bekommen Sie das Puzzle.

Die Historiker unter Ihnen haben sicherlich an diesem Puzzle ihren Spaß: Aus insgesamt 5.000 Teilen entsteht eine 153 mal 101 Zentimeter große Weltkarte. Da sich das Motiv farblich kaum absetzt und aus sehr vielen Einzelteilen besteht, sollten sich nur echte Puzzle-Könnern daran versuchen. Schließlich soll Ihnen die Aufgabe Spaß machen. Hier gibt es das schwierige Puzzle.

Nicht weniger anspruchsvoll ist das 5.000-teilige Puzzle von James Rizzi, dem bekannten Pop-Art-Maler aus New York. Das Motiv ist so schwer, dass der Hersteller sogar empfiehlt, das Puzzle nicht unter 18 Jahren zu machen – und das will schon was heißen. Umso stolzer können Sie sein, wenn Sie das Spiel schaffen. Hier finden Sie das Puzzle und stellen sich der Herausforderung.

Für die Modellbauer unter Ihnen gibt es einen Holzpuzzle-Bausatz, der mit einem Laser zugeschnitten wurde. Die insgesamt 233 Einzelteile ergeben zusammen ein dreidimensionales Gebilde aus Zahnrädern, das Sie nach Fertigstellung als Spiel nutzen können – durch die mitgelieferten Kugeln. Hier bekommen Sie das 3D-Puzzle aus Holz für erwachsene Hobbybastler.

Für die Denker unter Ihnen gibt es auch ein passendes 3D-Puzzle aus Holz. Ähnlich wie bei dem Spiel Tetris besteht die Aufgabe darin, alle Teile so ineinanderzustecken, dass sie nahtlos passen – und am Ende einen quadratischen Würfel ergeben. Wenn Sie sich der Herausforderung gewachsen fühlen, gibt es das Puzzle hier.

Für alle Kulturinteressierten gibt es das neue Wahrzeichen Hamburgs als Puzzle: die Elbphilharmonie. Auch wenn alleine 10.000 Kacheln im großen Saal eingesetzt wurden, besteht das Spiel nur aus 1.000 Einzelteilen – man möchte ja doch auch irgendwann einmal damit fertig werden. Das 70 mal 50 Zentimeter große Puzzle bekommen Sie hier.

So transportieren Sie ein Puzzle unfallfrei

Kennen Sie das auch? Da hat man gerade erst sämtliche Puzzleteile über den gesamten Esstisch verteilt – und muss die Fläche plötzlich wieder freiräumen, weil das Abendbrot bevorsteht. Doch wohin mit dem bereits zusammengefügten Teilen, ohne die getane Arbeit zu zerstören? Hier kann eine spezielle Matte eingesetzt werden, die Sie (am besten vor dem ersten Handschlag) ausrollen und darauf puzzeln. Muss das Kunstwerk später weggeräumt werden, können Sie es mithilfe der zugehörigen Rolle verstauen.

500, 1.000 – 5.000? So puzzeln Sie sich zum Profi

Aller Anfang ist schwer, das gilt auch für das Puzzeln. Aus diesem Grund sollten Anfänger mit einer leichten Variante beginnen, die nur aus 500 Teilen besteht: Sortieren Sie zuerst die Randstücke aus, um den Rahmen zu bauen. Anschließend sortieren Sie die Teile nach Farben und Formen. Beides kann dabei helfen, sich einen besseren Überblick zu verschaffen und das Puzzle logisch und systematisch zu lösen.

Wenn Sie schon ein fortgeschrittener Puzzleexperte sind, können Sie sich an ein 1.000-teiliges Puzzle wagen. Da sich hier viele Stücke ähneln, ist die Herausforderung deutlich größer – und somit auch der Schwierigkeitsgrad. Wenn auch diese Hürde ein Klacks für Sie ist, können Sie sich an einem Puzzle zwischen 2.000 und 5.000 Teilen versuchen. Hier sollten Sie jedoch viel Zeit und Geduld mitbringen, damit Sie nicht schon nach wenigen Stunden aufgeben.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.