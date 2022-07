Gefühlt ist der 30. Geburtstag für viele ein großer Einschnitt. Reddit-User haben Dinge gesammelt, von denen man sich in diesem Alter wirklich langsam verabschieden sollte.

Der 30. Geburtstag stellt für viele eine Art Zäsur dar. Jung darf man sich danach nicht mehr nennen, stattdessen ranken sich um dieses Alter eine Menge Schauergeschichten – dass es danach abwärts gehe, dass danach die besten Jahre vorbei seien, dass man dann ja endlich erwachsen sein müsse. Nicht alles davon muss man wirklich ernst nehmen. Trotzdem verändert sich durchaus etwas.

Das ist auch einem Reddit-User aufgefallen, der die Community fragte: "Was ist nicht mehr cool, wenn man 30 ist?" Schließlich gibt es einige Dinge, die bis Ende 20 zumindest akzeptabel oder sogar erwünscht sind, danach aber schnell eher peinlich erscheinen. Erwachsenwerden und so. Wer noch vor seinem 30. Geburtstag steht, dem könnten die Antworten der Reddit-User:innen möglicherweise etwas Angst einjagen, viele andere dürften sich ertappt fühlen – und feststellen, dass das Leben nach der 30 dennoch gar nicht so schlimm ist.

Reddit: Schlafen ist plötzlich cool

Da wäre zum Beispiel ein gestiegenes Schlafbedürfnis: durchgemachte Nächte zählten früher fast zum Alltag, mittlerweile sind sie eine Horrorvorstellung. Mit Schlafmangel beeindruckt man niemanden mehr. "Mittlerweile sehe ich es so: Ich bringe mich selbst um die Freude am Morgen, wenn ich um Mitternacht noch Gas gebe. Und in der Schule bin ich jede Nacht bis zwei Uhr nachts wachgeblieben", erzählt jemand. Ein anderer User spricht von einem "schlechten Handel": "Du bekommst ein bis zwei Stunden extra in der Nacht, die dafür sorgen, dass der ganze nächste Tag nervt."

Nicht selten hatten die langen Nächte auch etwas mit ausschweifendem Alkoholgenuss zu tun, Kater am nächsten Morgen inklusive. Manche:r prahlte in jüngerem Alter damit vor anderen, doch die Zeiten sind vorbei. Besäufnisse erscheinen kaum noch jemandem als große Errungenschaft, vor allem, weil man am Tag danach mittlerweile viel teurer dafür bezahlt. Und es wird noch schlimmer, schreibt einer: "Mit 40 bedeutet ein Kater, dass ich meine Ruhe haben muss und eine Woche lang nicht gestört werden darf."

80er, 90er, 00er Diese Innovationen aus unserer Jugend wollen wir zurück! 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Neunziger und Nullerjahre: Tamagotchi Die Neunziger-Kinder, denen früher immer das Tamagotchi gestorben ist, sind heute die Erwachsenen, die es nicht schaffen, einen Basilikum für länger als eine Woche am Leben zu halten. Die digitalen Haustiere gibt es tatsächlich immer noch zu kaufen ... vielleicht sollten wir es nochmal versuchen. So schwer kann das doch nicht sein! Mehr

Unzuverlässigkeit sorgt für Ärger

Man wird insgesamt ruhiger, steht mehr im Leben – und nimmt (hoffentlich) mehr Rücksicht auf andere. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, längerfristig zu planen und zu seinen Zusagen zu stehen. Absagen in letzter Minute jedenfalls sind mit 30 plus alles andere als cool, meinen einige User:innen: "Wenn du etwas nicht tun willst, sag’s einfach gleich", rät jemand. Das gleiche gelte für Leute, die notorisch unpünktlich sind.

Nicht jeder kommt gut damit klar, 30 geworden zu sein. Das hängt oft auch von individuellen Lebenssituation ab. Trotzdem: Krampfhaft jung bleiben zu wollen, wirkt oft noch peinlicher. Wer sich immer noch kleidet, als wäre er Anfang 20, und redet wie die Teenager von heute, wird schnell zum Gespött. Aber auch das kann man mit Humor nehmen, schreibt ein Reddit-User: "Das Beste am Altwerden ist es, absichtlich Jugendsprache zu benutzen und den anderen beim Fremdschämen zuzugucken."

Quelle: Reddit