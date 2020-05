Gemeinsames Spielen macht Spaß, denn es fördert den Zusammenhalt und lässt die Zeit wie im Flug vergehen. Neue Spiele, ob Brett-, Würfel- oder Kartenspiele kommen immer wieder auf den Markt. Insbesondere Eltern mit Kindern suchen dieser Tage nach willkommener Abwechslung. Welche Spiele sich besonders gut gegen Langeweile eignen, lesen Sie hier.

Spiele für die ganze Familie

Die Auswahl ist so groß, da kann es schwerfallen, sich zu entscheiden. Klassiker sind gemeinsame Gesellschaftsspiele. Wichtig ist, dass das Spiel verschiedene Altersgruppe bedient und weder zu schwer für die Kleinen, noch zu einfach für die Eltern und größeren Geschwister ist. Der Klassiker "Trivial Pursuit" bietet in der Familien-Edition Aufgaben für groß und klein.

Etwas kniffliger ist das, als Kennerspiel des Jahres 2019 ausgezeichnete, Brettspiel "Flügelschlag". Wenn die Kinder der Familie bereits zehn Jahre alt sind, könnte der Geheimtipp ein spannendes Spiel gegen Langeweile sein, es erfordert nämlich viel Konzentration und Geschick. 170 Vogelkarten bilden den Kern des Spiels. Als Spieler müssen Sie diese Karten sammeln und kombinieren. Wechselnde Runden-Ziele und Bonuskarten machen das Spiel dauerhaft abwechslungsreich.

Affiliate Link -18% "Flügelschlag" | Kennerspiel des Jahres 2019 Jetzt shoppen 40,67 € 49,90 €

Die Zeit lässt sich außerdem mit dem Spiel "Wizard" ganz leicht vergessen, denn es erfordert die Gabe der Prophezeiung. Ziel des Spiels ist es, die meisten Punkte zu ergattern, indem Sie versuchen die Anzahl Ihrer Stiche in der nächsten Runde vorauszusagen. Wer die Stiche am genauesten vorhersagt, erhält die meisten Punkte. Das Kartenspiel ist simpel, kann aber schnell süchtig machen.

Spiele für Kinder

Natürlich müssen sich Kinder auch ohne die Erwachsenen beschäftigen können. Das klappt besonders gut, wenn die Kinder schon etwas älter sind und idealerweise Geschwister haben. Gute Spiele gibt es für jede Altersgruppe, neu und als Kinderspiel des Jahres 2019 ausgezeichnet, wurde das Spiel "Tal der Wikinger".

Affiliate Link -57% "Tal der Wikinger" | Kinderspiel des Jahres 2019 Jetzt shoppen 12,99 € 29,95 €

Das Schöne am Spielen ist, es lassen sich Spaß und Wissenswertes verbinden, indem spielerisch etwas Neues erlernt wird. Das Brettspiel "Europa" eignet sich für Kinder ab zehn Jahren und vermittelt ihnen die Geografie des europäischen Kontinents.

Affiliate Link "Europa" Geografie-Spiel | Familienspiel für 2 - 6 Spieler Jetzt shoppen 23,99 €

Kinder ab zehn Jahren können Ihre Geschicklichkeit trainieren, indem sie versuchen dieses 3-D-Labyrinth mit einer kleinen Kugel zu durchqueren. Sie muss eine nummerierte Strecke vorbei an kniffligen Hürden passieren, ohne aus der Spur zu fallen. Das erfordert vom Spieler anspruchsvolle und gut durchdachte Bewegungen.

Affiliate Link -28% 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen Jetzt shoppen 17,99 € 24,99 €

Spiele für Erwachsene

Gesellschaftsspiele für Erwachsene gibt es ebenso wie für Kinder. Wer spannende Spiele mag, könnte sich an einem schwierigen Rätselspiel versuchen. Das Escape-Spiel "Die verlassene Hütte" dürfte für Nervenkitzel sorgen und jeden Anflug von Langeweile vertreiben.

Affiliate Link EXIT Das Spiel "Die verlassene Hütte" | Level Fortgeschrittene Jetzt shoppen 11,68 €

"Skyjo" ist sowohl ein Spiel für zwei Spieler, als auch für größere Runden im Freundes- und Familienkreis. Es geht darum, über mehrere Spielrunden so wenig Punkte wie möglich zu sammeln. Sobald ein Spieler 100 oder mehr Punkte erreicht hat, endet das Spiel und der Spieler mit der niedrigsten Punktezahl wird zum Gewinner. Durch einige Sonderregeln kommen taktische Elemente ins Spiel, sodass sicher keine Langweile bei Ihnen aufkommen wird.

Spiele für draußen

Sobald es im Frühling und Sommer angenehm warm draußen ist, bieten sich auch viele Outdoor-Spiele an. Beliebt ist "Wikinger-Schach", ein bekanntes skandinavisches Wurfspiel. Gespielt wird in zwei Teams, die versuchen müssen die Figuren der gegnerischen Mannschaft mit Wurfhölzern abzuwerfen. Die Regeln sind schnell erklärt und das Spiel ist für verschiedene Altersklassen geeignet, so ist es ideal für Familien.

Geschick können Sie beim Spiel "Leitergolf" beweisen. Es kann im Garten, im Park oder am Strand gespielt werden. Sie müssen versuchen die Wurfgeräte (Bolas genannt) so zu werfen, dass sie an den Sprossen der Leiter hängen bleiben. Für einen Treffer gibt es unterschiedlich viele Punkte.

Affiliate Link -10% Leitergolf mit offiziellen Golf Bolas Jetzt shoppen 89,00 € 99,00 €

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.