Schlecht in Smalltalk und Langeweile: Diese Probleme zeugen von hoher Intelligenz

Psychologie Schlecht in Smalltalk und Langeweile: Diese Probleme zeugen von hoher Intelligenz

von Susanne Schumann

Intelligenter zu sein als die Mehrheit, ist nicht immer nur einfach. Diese Probleme sind typisch für sehr intelligente Menschen.

Viele Leute halten Intelligenz für eine eher wünschenswerte Eigenschaft. Wer clever ist, kommt besser durchs Leben und ist erfolgreicher, so die allgemeine Einschätzung.

Dass es überdurchschnittlich intelligente Menschen aber nicht automatisch leicht haben, ist nur einigen klar. Kennst du eines der folgenden Probleme? Dann weißt du wohl aus eigener Erfahrung, dass ein hoher IQ tatsächlich eine Herausforderung sein kann. Diese Probleme sprechen für eine hohe Intelligenz:

1. Du denkst mehr, als du sprichst

Du bist die Ruhige in der Runde, selbst wenn dich das Gespräch brennend interessiert? Gruppen-Brainstormings enden bei dir im Frust, weil andere deine Ideen aussprechen, während du sie noch reflektierst? Kein Wunder! Bei jedem Gedanken siehst du immer gleich einen riesigen Haufen Kontext. In jede deiner Überlegungen beziehst du direkt unterschiedliche Perspektiven ein.

Und wenn's ganz blöd läuft, stellst du dir dann auch noch die Frage nach der Relevanz. Bis du all das durch hast, sind die anderen längst beim nächsten Thema. Oder sie gucken dich nur mit großen Augen an, wenn du etwas sagst, weil sie sich all deine Gedanken natürlich nicht gemacht haben und keinen Plan haben, wovon du eigentlich redest.

2. Du bist ein mieser Smalltalker

Blablablabla – alle reden, lachen, erzählen Schwanks aus ihrem Leben und du fragst dich die ganze Zeit, wo der Bus ist? Mit den Leuten, die es interessiert?! Du kannst mit seichten Themen einfach nichts anfangen und versuchst sie noch in einen Zusammenhang zu betten, in dem sie eine Bedeutung haben, während die anderen auf deine Reaktion warten.

Also verstellst du dich, heuchelst Interesse, improvisierst. Anstrengend – und zwar wahrscheinlich nicht nur für dich!

3. Im Job langweilst du dich immer schnell

Dein Gehirn braucht ständig neue Herausforderungen und Projekte, sonst verlierst du das Interesse. Wenn du etwas erstmal gelernt hast (was in der Regel ziemlich schnell geht), verliert es ziemlich schnell den Reiz.

Du brauchst in deinem Job Abwechslung, Abwechslung und nochmals Abwechslung – und so ein Job ist gar nicht mal so leicht zu finden, leider ...

4. Du tust dich schwer mit Entscheidungen

Beneidest du Leute, die Entscheidungen spontan und aus dem Bauch heraus treffen können? Siehst du dagegen vor allem unheimlich viele Möglichkeiten, zwischen denen du dich entscheiden musst? Und spielst du dann all diese Varianten immer erstmal im Kopf durch, mit ihren Konsequenzen und Bedingungen, und wägst dann lange ab, welcher Weg der beste ist?

Tja, herzliches Beileid! Und ein kleiner Denkanstoß: Vielleicht ist der "Sinn des Lebens" ja eher, möglichst viel auszuprobieren und daraus zu lernen, als möglichst alles auf Anhieb "richtig" zu machen. Denn was "richtig" ist, weiß letztlich sowieso niemand!

5. Bei einem Streit ziehst du meistens den Kürzeren

Deine Position ist glasklar, aber du tust dich trotzdem wahnsinnig schwer damit, dafür einzustehen und sie zu vertreten – weil du die anderen Positionen einfach auch so gut nachvollziehen kannst!

Es ist zum Verrücktwerden: Bei jedem Argument, das der andere vorbringt, verstehst du genau, woher es kommt und was er damit meint. Du siehst, dass es auch seine Berechtigung hat und suchst im Gedankengang deines Gegenüber den Punkt, an dem ihr zusammenfinden könnt. Doch wenn du ihn gefunden hast, ist der Streit meist schon vorbei, der andere wähnt sich im Recht und du hältst es nicht für sinnvoll, das Ganze nochmal aufzukochen.

6. Du hast häufig Selbstzweifel

Wen wundert's?! Erstens denkst du sowieso über alles und jeden nach, natürlich auch über dich selbst. Und zweitens fehlt dir viel positives Feedback: Zum Beispiel für deine tollen Ideen, die du meistens verschweigst, oder für die Entscheidungen, die du so lange aufschiebst, bis das Schicksal oder andere sie getroffen haben. Doch du bist nunmal genau so ein Mensch wie jeder andere und brauchst soziales Feedback, um deinen Selbstwert aufzubauen.

Daher: Such dir zumindest ein bis zwei Leute, die die gleichen Probleme haben wie du und sprich mit ihnen oder verbringt einfach Zeit zusammen. Und: Mach's dir verdammt noch mal nicht so schwer! Du bist nicht mehr und nicht weniger wert als alle anderen. Du hast das Recht, Fehler zu machen und etwas Dummes, nicht vollends Durchdachtes zu tun oder zu sagen. Auch wenn's schwer ist: Lass das Grübeln und riskier mal was!