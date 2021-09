Wir haben einen Legastheniker gebeten, einen Artikel für uns zu schreiben. Kai West Schlosser teilt seine Erfahrungen mit uns, für ihn war dieser Text Schwerstarbeit. Wir veröffentlichen ihn 1:1.

Hallo, Ich bin Kai und ich hase schreiben und lesen ist genau so scheise. An alle die genau so ungern lesen wie ich entschuldige ich mich schohnmal für die lenge des artikels, der stern meinte 3000 zeichen sollen es mindestens sein, Im normalfall wäre mir das auch 3000 zu viele. Etwa 13.000 sind es geworden, das hat aber auch knapp ein jahr und ganz viel schmertz gekostet. An alle die, die jetz gerne den rotstift züken würden um mich zu lektoriren, Ihr habt probleme, nicht ich. ich bin stolzer legasteniker, und das kann mir keiner nehmen.

Legastenie – jeder 10the hat es und kaum einer weis was es wirklich bedeutet ohne groses verstendniss für schriftliche sprache durchs leben zu gehen, und das auch noch in einer zeit in der auch noch irgendwan legasteni awaines ist, und nieman so genau weis wan.

Kai West Schlosser ist 22 Jahre alt und Legastheniker. Wenn Sie bei manchen Worten in seinem Text Schwierigkeiten haben, sie zu entziffern, lesen Sie sie einfach mal laut. Das hilft. © Johanna Stoye

Ich bin 22, und lese und schreibe wie ein 1 klässler

Nein das ist keine krakheit die ich mier als kind gefangen habe, und nein ich bin auch nicht dum. Legastenie ist eine genetisch bedingte und angeborene störung die die verknüpfung zwichen der gesprochenen und geschribenen sprache und umgekert massiv verschwert. Mein gehirn verarbeitet geschriebene sprache in einem anderem teiel wie jemant ohne Legastenie, dafür langsammer und ungenauer. Legastenie giebt es in jedem sterkegrad, und jeder legasteniker empfindet sie anderst, aber diagnostiziert oder nicht, man ist konstsnt benachteiligt.

Ich lese mir immer alles buchstabe nach buschtsbe laut und stotternd for und verlese mich dabei sehr heufig. Bei meiner art von legastenie bewegen und verswimmen sich die buchstaben ineinander, das wiederhollte lesen meiner eingenen verfassten texte ist daher für mich genau so schwer wie das lesen richtig geschribeneer texte.

Legasthenie Am 30.9.2021 ist der bundesweite Tag der Legasthenie und Dyskalkulie. Wir beschränken uns hier, analog zum Text unseres Autors, auf das Thema Legasthenie, die Lese- und Rechtschreibstörung, die das Erlernen des Lesens und der Schriftsprache erschwert. Eine Legasthenie kann man in der Regel nicht heilen, aber mithilfe einer gezielten und frühen Förderung lassen sich die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben deutlich vermindern.

Legastenie betriift mich in jeder geschribenener sprache

Beim schreiben ist es wie als ob ich das wort das erste mal in meinem leben sehe und schreiben würde. Machmal muss ich wirklich lange überlegen mit welchen buchsatben ich überhaubt anfangen soll. Legastenie betriift mich in jeder geschribenener sprache und mit manchen symbolen und ableufen im täglichem leben. da ich insgesammt wenig lese ist mein vocabular, die satzstellung formaler und gescribener sprache und das punkte setzen für mich extrm schwer. Ich schreibe so wie ich rede, meistens auch mit ausrufezeichen!

Da für mich lesen wirlich schmerzhaft ist, habe ich in meinem leben noch kein buch beendet und scroll ich bei jedem artikel den ich lesen möche 3 mal mit dem daumen am handy nach unten, ist er länger mach ich ihn zu. an diser text stelle würde ich warscheinlich niemals ankommen.

© Kai West Schlosser

Vreiwilig les ich garnichs

Zu weinachten konte meine mutter die liste der geschänke am küchentisch ligen lassen da ich nicht daruf gekommen wäre irgendwas freiwillig zu lesen, mein papa hingegen muss sich bis heute damit auseinanderstetzen das ich seinenen namen an auf geschenken flaschreibe.

Mit rechts und lings tuh ich mich auch super schwer, zu dum aber das das L mit den handen machen die situvation auch nicht wirklich erleichtert. inn der fahrprüfung malte mein fahrlehrer mier ein L & R auf die hande, ich bog trozdem 3 mal falsch ab.

Schule – ein haufen unausgebileter Ausbilder:innen

In der ersten klasse brauchte ich ca 5h für miene hausaufgaben, und hatte trozdem immernoch alles falsch. Im gegensatz zu mienen greunschuhl leherern wahr es meiner mutter ganz klar das ich legastenie hatte, ohne ihre förderungwäre ich vermutlich ein abuluter analfabet geworden. Die leherer im gegensatz wahren bis zur 4 klasse fest dafon überzeugt das ich entweder faul oder dumm sei.

Leherer:innen im deutschen schuhlsystem besuchen kaum fortbildungen zu tehemen rund um lärn- schwechen und behinderungen, und haben dadurch weder das können noch das interesse soches früh festzustellen und zu fördern. Stadtdessen werden sie ein mal ausgebildet, im referenderiat kukt man ihnene streng über die schultern und danach gibet es mal einen casual unterichtsbesuch vom vorgesetzten. Legastenie und andere lärnschwechen füh erkennen und handeln ist bei den meinsten nicht drinnen, aber eine sichere verbeamtungsposizion bis zur rente das wollen sie alle.

Lehere sein ich sicher kein einfacher job, aber in einer gesellschaft wo die schule, noten und zegnisse die ganze zukunft einer person bestimmen muss das erkennen und fördern von idividuellen problemen das mindeste sein. Mit ca 10 jahren, in der 4 klasse wird dan auf grund deiner nothen das leben für eienen enschieden. Für mich Haubtschule, und man kann nichts wirklich dagegen tuhen. Noch befor ich ein atest hatte habe ich mit mutters strategie und monate langem vorbereiten die aufname prüfung ins gymnasium geschaft, wie – das ist mier bis heute ein rätzel.

Rollstulfahrerer:innen kriegen keine nothen auf den 100 meter lauf, trozdem kassirte ich immer 6er im dicktat

Nach dem absulutem versagen meiner grundschule, wurde ich kurtz vor dem wechsel ins gymnasium von einer eigentlichen ausgebildeten kinder psychologin mit einer schwerhen stufe von Legastenie diagnostiziert, und bekahm neben der nicht wertung von rechreibung geich noch ein savtigen 20% zeitzuschlag und die möglichkeit etwas vorgelesen zu bekommen. damals wahr das ein lebensfernedenterer schritt, die noten wurden besser und schuhle wahr doch gar nicht so scheise. Dan kamm latein.

Als Biligwal aufgewachsener gebürtiger US-Americaner fiel mier englisch ganz leicht, und als 2 fremdsprache wurde mier französich strait up von der schule verboten zu nehmen. No joke. Das würde ich ja nie schreiben können meinten sie. Da meine schule sonst nurnoch latein anbat blieb mier ja nichts anderes übrig. Als auditiver lerner wahr natürlich latein als abulut tote und ungesprochene sprache das abulut dümste für mich. Und wen du dan noch die tausend endungen die wörter vom visuelem absulut verendern dazuzälst hast du irgend wan kein plan mehr. Mit 4 nachhilve stunden die woche schrieb ich immernoch nur 6er, da verliert man auch irgendwan die lust, gedult und das wollen. Das ging dan ein paar jahre so weiter, jedes jahr kanap am durchfallen aber mit einem extra referat kürtz vor notenschluss in jedem fach konnte ich es noch rausreisen.

© Kai West Schlosser

"Ach stell dich doch nicht so an"

Als Schuhlsprecher wurde ich gezwungen in den versamlungen mit der rectorin immer protokol zu schreiben, ob mier das schwär viel interessierte da keinen, ob das protokol brauchbar wahr interessierte mich dan auch nicht.

Am anfang vom schuhl jahr wahr ich dafür ferantwortlich den meisten meiner ach so ausgebildeten gymnasial lehrer:inen legastenie zu erklären, was das ist und wie sie mier helfen können egal ob sie 30 jahre berufserfahrung hatten oder gerade aus dem referenderiat kamen. Als erster und damals einzigster diagnostizierter legasteniker in der gesamten schule habe ich damals schohn nicht verstanden warum ich ihenen ihren eigenen job als petagoge erklären muste und ich mich wirklich gefragt hab was ich für ein problem haben muss wen das sonst keiner kennt. Heute ist mier das strait up unheimlich das dise unausgebildeten leute die elite unseres landes ausbilden sollten, ohne individuel richtig fördern zu können. Note: Nicht alle leherer sind ignorant und unbewusst ich hatte auch super leute denen ich bist heute vieles zu verdanken habe, aber das wahren aber leider nicht viele.

Damals wahr ich ganz eindeutlich der klassen claun aber der wirkliche witz ist die bildungs politik. Leherer:inen könne auch blos was man ihenen beibringt, und unterichtet wird auch blos das was man im lehrplan stedt. Damit deutshland, und die nechste generation deutscher internazional wetbewerbsfechich beleibt braucht die bildungspolitik eine general überholung, da reicht kein update. Das wahr ja schohn sehr clar an der pandemie zu erkennen.

Neu eingeschuld mit 16

In der 11 klasse bin ich vom tradizionellem ABI in das “International Baccalaureate” (IB) ein eququalentees auf englisch basirendes schulsystem gewechseld. Das IB wird auf englsich, französich oder spanisch in den meisten inernationalen schulen unterichtet, incusive der UN schule in new york. Es ist zawr schwerer wie das ABI, aber dafür bekannt leute mit individuellen problemen zu fördern und personalisierte lösungen zu finden. Jeder kan von 57 verschidenen kursen 3 haubt und 3 neben fächer wählen, in verschidenen categorien wie mathe, sprache, wissenschaft, creative und mehr. dazu kommen exra fächer und ehrenamtliche stunden die man für den abschuss absolviren muss. Ich konnte in meinem fall Bildende kunst, Wirtschaft, und Biologie als habt fächer nehmen und die fäscher die für mich schwärer wahren wie mathe deutsch und englisch als neben fächer.

Nach der ersten woche wurde ich zu Christan dem director of studdys der schule ins büro gerufen, ich kannte das schohn aus meiner alten schule weil ich dort mach ein mal in schwirichkeiten kahm, aber diesmal wahr alles ganz anderst. Christian holte eine lange liste and IB Regulationen heraus die für leute mit lehrn behinderungen gedacht wahren, und fügte hinzu das fals was fehlen solte was mier beim lernen helfen könnte, könnten wir das individuel bei dem IB anfordern. Das erste mal in meinem leben hatte ich das gefül das ein schuhlsystem nicht gegehn mich wahr, sondern versucht hat allen schülern die gleichen voraussentungen zum lernen zu geben. Ich beckam eine dicktier und lese softwher für den laptop, hörbücher für die lecktüren und für prüfungen einen scribe – eine person die neben mier sitz und mier texte nicht nur forliest sondern mier auch hilft die antorten zu schreiben. Inhatlich darf ein skribe nichts dazufügen es ist lediglich eine person die für mich korect schreibt und liest. Die 2 Jahre fergangen schnel, gut in der schuhle wahr ich immernochnicht, aber ich konnte endlich mithalten. Alle abschlussprüfungen absolvierte ich mündlich, der scribe schrieb dabei meine antworten auf damit die wie die anderen bewertet werden konnten.

So hilfreich manche Tools heutzutage sind, so wenig praktikabel haben sie sich für Kai West Schlosser erwiesen. Er kommuniziert seine Legasthenie offen. © Kai West Schlosser

"Benutz doch Autokorectur"

Autokorektur ist zimlich cool, vorallem wie sie heute mit hilve AI mitlernt um ein auf dich individuelles verbesserungssytem zu erstellen. Zu schde das, das für mich nicht klappt. Da ich wörter grosteils anderst schreibe ist das programm total verwirt und kan mir nicht immer die richtigen sachen vorschlagen, neben dem sind die zu verbessenden vorschläge so anderst das ich schwirichkeiten habe sie auseinander zu halten. Wie zum besipiel wen ch das wort “kamm” Falsch schreibe kommen forschläge wie “komm, kam, Kamm, kaum, kamt, klamm oder kämm...” dort das richtige zu fiden ist schohn schwer.

Wen aber das flasche wort automatisch eingestezt ist und es für mich richtig aussiet werde ich das nicht hinerfragen. In einem text in dem alles falsch geschriben ist wird dem leser im zusammenhang klar welches wort das ist. Ist der text jedoch folkommen richtig aber ein wort beutet wieleicht etwas ganz anderes als gemeint dan wird das vom leser nicht wirklich hinterfragt und der satz bekommt aufeinmal eine ganz andere bedeutung. das ist mier schohn offt passiert, ein mal hat es mier das wort “horn” in “whore” umgewandelt und auf einmal ging mein aufsatz nicht mehr um tiere sondern um sexarbeit.

Ich hate kaine wahl – und wurde creativ

Vielen legasteniker werden als sehr creativ gehalten da ihr gehirn anderst denkt, und sie auf unkonvensionellernen arten lösungen finden. Es giebt dafür wissenschaftliche beweise, aber wen man in vergangenheit kukt sind leute die meist creativ heraus stechen legasteniker, wie: Steve Jobs, Albert Einstein, Walt Disney, leonardo da vinvi, John Lenon, Pablo picasso und noch vile viele mehr.

In meienem fall mochte ich die bildentde kunst sehr, ich konnte auch schwer dabei was falsch schreiben oder lesen aslo fokusierte ich den grösten teil meiner zeit daruf. Man könnte fast sagen talent durch aussschlussferfahren. Im vergleich zu den meist anderen, wusste ich direct nach der schule ganz genau was ich machen wollte und studierte auf einer 100% praktisch basierten schule für art direction. Ich habe heute zwar keinen batschler, den will ich aber auch gar nicht mehr, da eine solche ausbildung für viele jobs jetz und auch noch nie zeitgemäs ist.

© Kai West Schlosser

Arbeiten one legasteni könte ich mir nicht vorstellen

Ich arbeite heute als art director in einem kleinem innovation team von einer grosen agentur, rechtschreibung spiel hir keine rolle. Ich schreibe teglich emails an kolegen, und kunden - jeder weis bescheid, und allen ist es egal.

An alle die jemals zu mir meinten solche jobs giebt es nicht – ihr liegt falsch. Die geibt es in massen, und zwar überall auf der weld! Hass und negative einstellung von anderen muss man in motivation umwandeln, man darf sich nicht runterkrigen lassen, und dan wird das auch. Ich bin froh das es arbeitgeber wie meinen geibt die verstehen das es wichtigere temen wie die rechtschreibung giebt. Meine mutter nurtz heute das was sie mit mier gelernt hat um anderen als schulbegleiterin den besuch zum normalen untericht zu ermöglichen. Mama ist miene heldin ohne cape.

Hier können Sie Kai auf Instagram folgen.