Es klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Mithilfe eines selbst gebauten Ofens aus Teelichtern und weniger anderer Utensilien aus dem Baumarkt soll sich heizen lassen. Das steckt hinter dem Internettrend.

Hohe Energiepreise werfen eine wichtige Frage auf: Wie soll man im Winter 2022 sinnvoll und effizient heizen, ohne dass einem die Energiekosten aus dem Ruder laufen? Kostengünstige Alternativen sind in Anbetracht der kommenden Heizperiode im Winter gefragt. Von smarten Heizthermostaten über wärmende Wollsocken ist unter den Tipps alles dabei. Irgendwo dazwischen bewegt sich die folgende Idee: Dank eines DIY-Teelichtofens sollen sich Räume kostengünstig heizen lassen. Mit nur wenigen Utensilien aus dem Baumarkt ist das Projekt umsetzbar. Faule können den Mini-Ofen auch im Internet bekommen. Doch, wie sinnvoll ist der Teelichtofen wirklich?

Was ist ein Teelichtofen?

Angesichts des bevorstehendes Winters sind Verbraucher auf der Suche nach kreativen Methoden, um Heizkosten einzusparen. Der Teelichtofen gibt vor, eine davon zu sein. Aufgrund seiner Bauweise aus verschiedenen Schichten Tontöpfen soll das DIY-Projekt Hitze von Teelichtern speichern können und auf diese Weise Räume aufheizen können.

Vorsicht: Es handelt sich um eine selbst gebaute Konstruktion, bei der offenes Feuer im Spiel ist. Lassen Sie einen Teelichtofen daher nie unbeobachtet und denken Sie daran, dass der improvisierte Ofen sehr heiß werden kann.

Teelichtofen selbst bauen: So geht's

Für den DIY Teelichtofen brauchen Sie:

1 großer Tontopf

2 Untertöpfe

1 lange Bauschraube/Gewindestück M12 (mindestens 30 cm)

4 Unterlegscheiben

3 Sechskantmuttern M12

1 Hutmutter M12

Bohrschrauber mit Steinbohrer 12 mm

Es gibt verschiedene Methoden einen Teelichtofen zu bauen. So haben Sie die Wahl aus der Konstruktion mithilfe mehrerer unterschiedlich großer Tontöpfe oder einem einzelnen Topf. Sowie die Wahl, ob Sie eine Konstruktion für den Unterboden aus Untertöpfen bauen oder beispielsweise Backsteinen.

Wählen Sie den ersten Untersatz, bohren Sie in beide Untersetzer ein Loch für die Gewindestange. Nehmen Sie eine lange Bauschraube, führen Sie diese durch die Löcher und fixieren diese auf beiden Seiten mit je einer Unterlegscheibe und einer Mutter. Die folgende Mutter mit Unterlegscheibe fungiert als Auflage für den Tontopf. Halten Sie circa 20 Zentimeter Abstand zum Untersetzer, damit der Topf nicht zu heiß wird. Von oben fixieren Sie den Topf (oder wahlweise drei Töpfe in unterschiedlichen Größen, die sie ineinander stellen) mit einer Scheibe und der Hutmutter. Platzieren Sie drei oder vier Teelichter im Untersetzer und zünden Sie diese an. Stellen Sie den Teelichtofen auf eine geeignete hitzebeständige Unterlage. Fertig.

Eine Anleitung für eine ähnliche Alternative zum Teelichtofen sehen Sie in diesem stern-Video:

Erhöht ein Teelichtofen die Raumtemperatur?

Im Selbsttest von RTL prüfen die Redakteure mit einer Wärmebildkamera, inwiefern sich die Raumtemperatur durch die Benutzung eines Teelichtofens erhöht. Das Ergebnis ist ernüchternd. Obwohl sich die Hitze der Kerzen in der selbst gebauten Konstruktion hält, kann der Ofen Marke Eigenbau nicht zur Erwärmung der Raumtemperatur beitragen. Wie immer gilt bei DIY-Projekten: Probieren geht über Studieren. Gehen Sie dennoch nicht mit allzu hohen Erwartungen in Ihr Teelichtofen-Experiment.

Quellen: rtl.de, mdr.de

