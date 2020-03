Es gibt Lehrer, die ihre Aufgabe allein darin sehen, ihren Schülern den Unterrichtsstoff zu vermitteln: Daten, Fakten, Formeln, Theorien. Andere gehen darüber hinaus: Sie versuchen, ihre Schüler als eigenständige Persönlichkeiten wahrzunehmen und auf ihre Nöte und Sorgen einzugehen – zumindest dann, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt.

Brandon Holeman gehört definitiv zu der zweiten Sorte von Lehrern. Auf seinem TikTok-Account erklärt der Mann aus Henderson im US-Bundesstaat Kentucky, warum er einem seiner Schüler nicht nur erlaubt hat, einen Klassentest nicht mitzuschreiben, sondern ihm auch noch gleich eine Eins gegeben hat. Und er fordert seine Kollegen dazu auf, nicht an starren Regeln festzuhalten. Vielmehr sollten sie die Situation der Schüler in ihren Umgang mit ihnen einbeziehen.

TikTok-Video: "Schüler einfach schlafen lassen"

Holeman erzählt, in dem Video, dass in seiner achten Klasse kürzlich ein Schüler in den Unterricht kam, dem man ansehen konnte, dass es ihm nicht gutging. Ein Mitschüler wies den Lehrer darauf hin, dass der Opa des Jungen am Abend zuvor gestorben sei. "Mein erster Gedanke war: Warum ist er überhaupt hier? Mein zweiter Gedanke war: Er ist hier, was kann ich also tun?"

Vor der ganzen Klasse wollte Holeman ihn nicht darauf ansprechen. Doch weil die Klasse an diesem Tag einen wichtigen Test schrieb, kam dem Lehrer eine Idee: Er teilte den Aufgabenzettel an alle Schüler aus. Dem trauernden Jungen steckte er außerdem ein Post-it zu. Darauf stand: "Mein Beileid. Du hast eine Eins in diesem Test, mach dir keine Sorgen, gib ihn einfach ab." Das Leid des Jungen konnte er damit sicher nicht lindern, aber er konnte ihm zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten das Leben ein wenig leichter machen. "Manchmal ist das Netteste, was ein Lehrer für seinen Schüler tun kann, ihn einfach im Unterricht schlafen zu lassen", behauptet Holeman.

Das Video wurde auf der App mittlerweile 20 Millionen Mal angeschaut. "Ich habe diesen Moment geteilt, weil die Leute oft nicht verstehen, dass bei den Schülern persönliche Dinge zu Hause passieren", sagte er dem Portal "Buzzfeed News". Seine kleine Geste habe eine größere Bedeutung gehabt als der Test: "Sie bringt dem Schüler etwas über das Leben bei und zeigt ihm, was es bedeutet, eine freundlicher und liebender Mensch zu sein." Ob sich die Szene wirklich so zugetragen hat, ist auf TikTok nicht zu verifizieren. Wenn aber mehr Lehrkräfte sich so verhalten würden, würde das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sicherlich nachhaltig verbessern.

Quellen: Brandon Holeman auf TikTok / "Buzzfeed News"