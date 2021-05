Gemeinsam Zeit verbringen, zusammen spielen und Spaß haben — Gesellschaftsspiele sind sehr beliebt. Einige bekannte TV-Shows, Serien und Filme haben sogar Ihre eigenen Spiele hervorgebracht. Ob Monopoly in der "Friends"-Edition oder das passende Brettspiel zu "Masked Singer", hier finden Sie eine bunte Auswahl.

Es gibt Spiele in zahlreichen Ausführungen, sei es das klassische Brett-, Karten- und Würfelspiel oder moderne Exit- und Strategiespiele. Die Auswahl ist groß. So auch an popkulturellen Einflüssen, denn einige beliebte TV-Shows, Serien und Filme haben Spielehersteller zu Sondereditionen berühmter Klassiker inspiriert oder gänzlich neue Spiele auf den Markt gebracht. Fans von "Star Wars", "Friends" oder "Harry Potter" können so ihre liebsten Formate und Geschichten nach Hause holen und selbst ins Geschehen eintauchen. Hier gibt es zehn Spiele, die sich an bekannten Vorbildern orientieren.

1. "Friends"

Jeder kennt den Spieleklassiker "Monopoly" und wahrscheinlich auch die amerikanische Kultserie "Friends". Das Brettspiel "Friends"-Monopoly vereint den Klassiker und die kultige Serie in einem. Über das Spielbrett bewegen sich die Spieler mit Figuren wie Rachels Handtasche, Ross' Dinosaurier oder Chandlers Pullunder.

2. "Genial daneben"

Das "Genial daneben"-Brettspiel ist angelehnt an die Sendung mit Hugo Egon Balder und fordert die Spieler dazu auf, kreativ um die Ecke zu denken, um Erklärungen zu ungewöhnlichen Thematiken zu bekommen. Gewinner wird, wer am Ende die höchste Punktzahl erlangen kann.

3. "Masked Singer"

In der beliebten TV-Show "The Masked Singer" treten Prominente in aufwendigen Kostümierungen auf und singen. Für die Jury gilt es zu erraten, welcher Promi sich hinter welcher Maske verbirgt. Wer sich das Ganze in die eigenen vier Wände holen will, kann mit dem "Masked Singer"-Brettspiel selbst Karaoke veranstalten. Perfekte Künstlerimitationen und Gesang sind dabei unbedingt gefragt.

4. "Game of Thrones"

Bekannte Spiele wie "Monopoly" oder auch "Risiko" gibt es oft im Design von beliebten Serien oder Filmen. So auch dieses "Game of Thrones"-Risikospiel, das von der Spielmechanik wie gemacht ist für eine Serie wie "Game of Thrones. "Risiko" gilt als Klassiker unter den Strategiespielen und simuliert kriegerische Konflikte zwischen Ländern. Die Handlung von "Game of Thrones" beschäftigt sich genau damit, denn es gilt sowohl für die Charaktere der Erzählung als auch für die Spieler Westeros zu erobern. Mit dabei sind natürlich die bekannten Häuser Baratheon, Targaryen, Stark und Lennister.

5. "Wer wird Millionär"

Die beliebte TV-Show "Wer wird Millionär" wird weltweit ausgestrahlt und gilt bereits als Kult unter den Quizshows. Für Quiz-Fans gibt es das passende "Wer wird Millionär"-Spiel für zu Hause, sodass mithilfe des 50:50 Jokers, des Publikumsjokers und eines Experten selbst Fragen beantwortet werden können. Ob es zur Million reicht? Finden Sie es heraus.

6. "Der weisse Hai"

Sie lieben die Gefahr, allerdings ohne die Aussicht auf einen realen Hai-Angriff? Das "Der weisse Hai"-Strategiespiel orientiert sich an der Handlung des Films und versetzt Sie als Spieler auf die lauschige Ferieninsel Amity Island. Einem Spieler kommt außerdem das besondere Vergnügen zu Gute, die Rolle des Meeresriesen übernehmen zu dürfen.

7. "Wer weiß denn sowas?"

Die Quizsendung mit Kai Pflaume, Bernhard Hoecker und Elton gibt es auch als Spiel für zu Hause. Das "Wer weiß denn sowas"-Quizspiel ist ein klassisches Quiz und fragt Wissen aus verschiedenen Kategorien ab. Insgesamt sollen es 700 spannende Fragen sein, die Sie als Spieler beantworten können.

8. "Harry Potter"

Auch das "Harry Potter"-Universum hat zahlreiche Spiele zu bieten. Spannend klingt "Harry Potter: Kampf um Hogwarts", denn es handelt sich um ein kooperatives Strategiespiel, in welchem die Spieler die berühmte Zauberschule gegen Lord Voldemort verteidigen müssen. Dafür schlüpfen alle in die Rollen eines der Helden Harry, Hermine, Ron und Neville. Es gilt die speziellen Fähigkeiten des Spielcharakters erfolgreich für die Mission einzubringen, Verbündete zu gewinnen und zu kooperieren.

9. "Der Herr der Ringe"

"Trivial Pursuit" stellt seine Spieler vor die Herausforderung, alles über "Der Herr der Ringe" zu wissen, egal wie trivial dieses Wissen sein mag. So können Spieler mit "Herr der Ringe"- Trivial Pursuit ihr Expertenwissen rund um Charaktere und Handlung zum Besten geben. Das Schöne ist, man lernt sicher etwas dazu, daher auch ein Muss für eingefleischte Fans der epischen Tolkien-Saga.

10. "Star Wars"

Nur wer die Verantwortung stemmen kann, dass das Schicksal der Galaxis in den eigenen Händen liegt, sollte sich an das "Star Wars"-Brettspiel heranwagen. Als Spieler haben Sie nämlich keine geringere Aufgabe, als Teil einer kleinen Schar von Rebellen das Imperium zu Fall zu bringen. In geheimen Missionen können Sie Luke Skywalker zum Jedi ausbilden oder Han Solo in Karbonit einfrieren. Für Fans der "Star Wars"-Saga ist das Spiel ideal, um die Handlung am eigenen Leib zu erfahren und das ganz einfach von zu Hause aus.

