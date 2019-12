Nicht nur das Verhältnis zwischen Ehemännern und Schwiegermüttern ist sprichwörtlich schwierig, es kommt auch immer wieder vor, dass der angeheiratete Partner mit der Schwiegerfamilie überhaupt nichts anfangen kann. Und andersherum. Das sorgt regelmäßig für peinliche Momente, denn so gut man sich manchmal auch aus dem Weg gehen kann – ein paar Pflichttermine bleiben.

Zum Beispiel an Weihnachten, wenn der Schein einer funktionierenden Familie aufrechterhalten werden muss. Reddit-User "twinbrother88" hatte ebenfalls ein Nicht-Verhältnis mit der Familie seiner Frau: Wie er es darstellt, wurde er von ihren Angehörigen ignoriert, niemand interessierte sich für ihn. Also spielte er ihnen einen kleinen Weihnachtsstreich.

Keiner erkannte, dass der Zwilling nicht zur Familie gehörte

In dem Reddit-Thread "AmITheAsshole" (deutsch etwa: "Bin ich hier der Arsch?") erzählte er, wie er in diesem Jahr seinen Zwillingsbruder Steve zur Familienfeier seiner Frau schickte. Die Ehepartnerin war eingeweiht und damit einverstanden, die Familie auf die Probe zu stellen, ob sie erkennen würde, dass sich ein Fremder eingeschlichen hatte. Und der Bruder, kinderlos und Single, hatte offenbar auch nichts Besseres zu tun. Außerdem bekam er für den Einsatz auch noch 20 Dollar.

Tatsächlich, so berichtet der Reddit-User, konnte sich sein Bruder unerkannt durch den ganzen Abend lavieren. Das war anscheinend aber auch nicht besonders schwierig: Niemand habe ihn angesprochen, so wie es dem Original-Ehemann wohl schon seit Jahren erging. "Niemand konnte erkennen, dass er nicht ich war, und er gab zu, dass er sich ausgeschlossen fühlte. Jetzt kann er sich vorstellen, wie ich mich fühle", schreibt "twinbrother88".

Ein Weihnachtsfest, an dem es nur Verlierer gibt

Wirklich kritisch wurde es aber am nächsten Morgen. Bis dahin nämlich handelte es sich nur um einen kleinen Streich, mit dem der Ehemann sich, seiner Frau und seiner eigenen Familie bewiesen hatte, dass sich seine angeheiratete Verwandtschaft nicht um ihn scherte. Doch statt nun einfach nicht mehr zu den Treffen zu gehen und dafür gegenüber seiner Frau auch die besten Argumente zu haben, setzte "twinbrother88" noch einen drauf. Er nahm am nächsten Tag seinen Zwillingsbruder mit zur Familie seiner Frau und klärte den Streich auf.

Seine Frau fand das wiederum gar nicht lustig, der Haussegen hängt jetzt mächtig schief, gibt der User zu. Aber er sieht sich nach wie vor im Recht: "Wie kann ich erwarten, dass meine Familie erkennt, was für Idioten sie gewesen sind, wenn ich es ihnen nicht zeige?", fragt er in seinem Text. In der Reddit-Rubrik, in der User ihre Geschichten erzählen können und dann ein Feedback der Community bekommen, ob sie sich an der Stelle falsch verhalten haben, überzeugte das allerdings wenige. Die Mehrheit der User stimmt mit "Everyone sucks here", also: "Jeder hat sich daneben benommen", ab. Der Ehemann und seine Frau hätten – wenn sie schon einen solchen Streich spielen wollten – das Ergebnis lieber für sich behalten sollen, meinen die meisten. Scheint so, als hätte es in der Familie an diesem Weihnachtsfest nur Verlierer gegeben.

