Mehr als zwei Jahre lang galt "The Daily Bugle" als höchstes und größtes Lego Set aus dem Lego Avengers Kosmos. Im November 2023 löste der Avengers Tower das kultige Redaktionsgebäude an der Spitze ab.

von Jan Sägert Superhelden und garstige Schurken schlagen sich im fiktiven Marvel Universum spektakulär die Köpfe ein. Lego liefert seit einigen Jahren Sets für kleine und große Fans der Avengers. Fünf der kultigsten Bausätze rund um Spider-Man, Loki, Captain America & Co..

Auf nichts weniger als die Weltherrschaft hat Loki es abgesehen. In der Science-Fiction-Saga "Marvel's The Avengers" erbeutet der gerissene Halbbruder von Donnergott Thor dafür den Tesserakt, einen vierdimensionalen Hyperwürfel. Die außerirdischen Chitauri sollen dem Bösewicht dabei helfen, die Menschheit auf der Erde zu unterjochen. Fantastischer Stoff, aus dem nicht nur Blockbuster mit vielen Millionen Kinozuschauern geboren werden.

Denn natürlich kommt Loki damit nicht so einfach durch. Und wie könnte es anders sein: Superhelden müssen her. Und zwar nicht nur zwei oder drei, sondern alle, die es gibt. Selbst Captain America wird aus seinem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf geweckt. Auch Tony Stark aka Iron Man darf in der epischen Schlacht von New York mitmischen, obwohl Nick Fury, Chef der geheimen Regierungsbehörde S.H.I.E.L.D. auf den Egozentriker gar nicht gut zu sprechen ist.

Hollywoods Elite um Robert Downey Jr., Scarlett Johannson, Jeremy Renner und Chris Evans verhalf dem cineastischen Auftakt der Marvel-Reihe zu Ruhm und Ehre. Im gleichen Jahr flankierte der dänische Spielwarenhersteller Lego den Film von Joss Whedon ("Buffy", "The Office") mit den ersten Spielsets. Baubare Figuren von Iron Man, Captain America und Hulk zogen in die Kinderzimmer ein, um die Welt zu retten. Seitdem erschienen mehr als 150 Sets aus der Themenreihe Lego Marvel Super Heroes. Ein beträchtlicher Teil für erwachsene Fans der Infinity Saga. Einige davon gelten mittlerweile als Sammlerstücke.

Der stern stellt fünf der beliebtesten Lego Avengers Sets für Erwachsene vor.

5 legendäre Lego Avengers Sets für Erwachsene

1 / Avengers Tower

Mit mehr als 5000 Einzelteilen ist die Neuauflage des Avengers Tower das größte Set aus dem Marvel-Universum, das Lego bisher veröffentlicht hat. © Lego Group

Eines der spektakulärsten ist zweifelsohne das mit der Setnummer 76269. Anfang November 2023 stellte Lego die 90 Zentimeter hohe Nachbildung der Schaltzentrale der Superhelden vor. Mehr als 5200 Einzelteile haben die Designer für das mit Abstand größte Marvel-Set der Lego-Geschichte verbaut. In der Liste der höchsten Lego-Sets reiht sich der futuristische Wolkenkratzer knapp vor dem Daily Bugle (ebenfalls aus dem Marvel-Universum bekannt) auf dem sechsten Platz ein. Apropos Platz: Der Avengers Tower hat jede Menge davon. Von den 31 (!!) Minifiguren muss also keine draußen bleiben, wobei Hulks mächtiger Bizeps derart den Rahmen sprengt, dass für ihn die Fassade oder das Dach die bequemeren Plätze sein dürften. Ansonsten lassen sich auf den vier Etagen, dem Landeplatz des Quinjets und rings um das Gebäude die wichtigsten Szenen der Infinity Saga nachspielen. So können es vier Chitauri, unterstützt von einem Leviathan und angeführt von Loki, mit den Superhelden aufnehmen.

2 / Sanctum Sanctorum

Deutlich weniger Teile und Minifiguren – darunter Dr. Strange, Wong und Iron Man – (dafür ähnlicher Bau- und Spielspaß) stecken in der Miniatur-Version des Sanctum Sanctorum, die im Sommer 2022 offiziell vorgestellt wurde. Die Details im Innern und die neun Minifiguren basieren auf Szenen aus den Kinofilmen "Avengers: Infinity War" und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Erbaut wurde der fiktive Tempel vom legendären Magier Agamotto. In den Filmen steht das dreigeschossige viktorianische Sandsteinhaus in Greenvich Village im New Yorker Stadtteil Manhattan. Wie der Avengers Tower ist das Lego Sanctum Sanctorum ein reines Displaymodell für erwachsene Marvel-Fans. Da in der Anleitung kaum Fallstricke warten, dürfte der Aufbau aber auch für kleinere, erfahrene Lego-Fans kein Problem sein.

Neben den Minifiguren ist vor allem das Obergeschoss des Modular Buildings, die sogenannte Meditationskammer, spannend. Denn im Museum der mystischen Sammlungen bewahrt Dr. Stephen Strange seine magischen Artefakte auf, also "Das Allerheiligste vom Heiligsten". Allen voran das Auge des Agamotto. Verschiedene Türen und Durchgänge zu anderen Dimensionen machen das Gebäude zu einem wahrhaft mystischen Ort. Die Residenz von Doctor Strange besteht aus 2708 Teilen. Für die UVP von knapp 250 Euro bekommen Avengers-Fans neben dem Hausherrn acht weitere, teils exklusive, Minifiguren.

3 / Captain Americas Schild

Der rot-weiß-blaue Schild mit dem Stern im Zentrum ist das vielleicht bekannteste Symbol der Superhelden-Clique. Das legendäre Item steht wie kein zweites für den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Die Nachbildung von Lego bringt es auf einen eindrucksvollen Durchmesser von 47 Zentimetern. Das Avengers Kultobjekt eignet sich zwar weder zum Spielen, noch zum Kämpfen, dafür ist der Schild ein echter Hingucker in jedem Regal. Mehr als unterdimensioniert ist allerdings der Träger des Schilds, denn Captain America liegt diesem Set als Minifigur bei, die samt Thors Hammer nebst Plakette auf einem schwarzen Sockel steht. 3128 Teile, und damit sogar noch einige mehr als beim Sanctum Sanctorum, müssen verbaut werden bevor der Schild einen dekorativen Platz bekommen kann. Mit etwas Glück bekommt man ihn für etwa 150 Euro (Stand: November 2023). Die UVP liegt 60 Euro darüber.

4 / Venom

Nicht ganz so tief müssen Fans für dieses beliebte Set in die Tasche greifen. Jedenfalls noch nicht. Denn die Maske des Superschurken Venom gehört zu den sogenannten EOLs (End of Life). Das sind Bausätze, die Lego demnächst nicht mehr produziert lässt. Insbesondere Spiderman-Fans dürften beim Bauen dieses Sets mit der Zunge schnalzen. Auch wenn Venom in Spider-Man 3 den grausamen und unbarmherzigen Gegenspieler von Peter Parker alias Spiderman mimt. Wie Parker fotografierte Eddie Brock für den Daily Bugle bevor er in einer Schlüsselszene des Films von einer schwarzen Substanz verschlungen und zum Alien-Symbionten wird. Die dolchartigen Zähne und die lange verdrehte Zunge sind die furchteinflößenden Markenzeichen Venoms. Sind die 565 Teile zusammengesetzt, ist die Nachbildung knapp 20 Zentimeter hoch. Schöner Clou: Der Unterkiefer ist beweglich und kann samt Zunge ausgeklappt werden. Komplettiert wird das Sammlerstück für die Vitrine durch eine exklusive bedruckte Plakette, die wie bei der Lego Star Wars Helmet Collection am Sockel angebracht wird.

5 / The Daily Bugle

Den Abschluss unserer fünf legendären Lego Sets aus dem Marvel/Avengers Universum bildet der LEGO Daily Bugle. Der Nachbau des von Chefredakteur Jonah Jameson mit harter Hand geführten Verlagshauses ist eines der beliebtesten Modular Buildings im Lego-Kosmos. Der Wolkenkratzer mit den markanten Glasfassaden wird aus knapp 3800 Teilen gebaut. Damit war "The Daily Bugle" bis November 2023 nicht nur das höchste, sondern auch das teilereichste Set aus dem Marvel-Universum. 25 Minifiguren, darunter einige, die nur in diesem Set enthalten sind, erwecken das 82 Zentimeter hohe Bürogebäude zum Leben. Dazu gibt's ein Taxi und Spideys berühmten Spider-Buggy, der an der Außenfassade des Daily Bugle "klebt". Eines des Highlights ist die zerberstende Glasfront in der zweiten Etage. Green Goblins Gleiter durchbricht in der Nähe von Peter Parkers Arbeitsplatz die Scheibe mit großem Getöse, Funken und vielen Scherben. Superhelden und Superschurken geben sich im Daily Bugle die Klinke in die Hand. Das Set ist auch für kleinere erfahrene Baumeister gut zu meistern. Durch die Tiefe ist es zudem sehr gut zu bespielen.

