2016 erblickten in San Diego die ersten Lego Brickheadz das Licht der Welt. Auf Superman und Wonder Woman folgten 180 weitere Charaktere. Und Sammler lauern jedes Jahr auf weitere Figuren.

Lego Brickheadz gehören zu den beliebtesten Sammelobjekten im Kosmos der Klemmbausteine. Mehr als 180 der baubaren, klotzigen Figuren aus Serien, Filmen, dem Showbusiness und der Tierwelt sind bisher erschienen. Von Ahsoka Tano bis Wile E. Coyote. Ein Überblick.

Im Sommer 2016 kam eine Lego-Reihe auf den Markt, die bis heute Sammlerherzen höherschlagen lässt. Aktuell (Stand August 2022) besteht die Brickheadz-Familie aus 181 Sets, wobei in einigen zwei oder mehr Figuren darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Kultstatus haben – und das liegt in der Natur der Sache – die allerersten Brickheadz. Im Unterschied zu heute wurden die Sets damals noch ausschließlich auf der Comic Con in San Diego (USA) als Exklusiv-Set verkauft. Als "exklusiv" labelt Lego auch heute noch die meisten der bunten Figuren. Was nichts anderes heißt, als das sie zunächst ausschließlich im Onlineshop des dänischen Klemmbausteinherstellers erhältlich sind.

Für die Erstauflage mit Superman und Wonder Woman muss man aktuell mehr als 1000 US-Dollar hinblättern. Gleiches gilt für Batman und Joker, die ebenfalls 2016 in San Diego vorgestellt wurden. Beide Sets bestehen aus etwas mehr als 200 Steinchen. Heute bekommt man Neuerscheinungen für knapp zehn Euro pro Figur. Doch mit den Jahren und spätestens wenn Lego einzelne Brickheadz-Sets aus dem Onlineshop nimmt, ziehen die Preise für Lego Brickheadz deutlich an. So kosten Peter Venkman und Slimer aus dem Ghostbusters-Set von 2018 original verpackt mittlerweile knapp 70 Euro. Für Disneys Micky Mouse, mit nur 109 Teilen eins der kleinsten Brickheadz-Sets aus dem Jahr 2018, muss man aktuell 130 Euro und mehr locker machen. Einige sind so beliebt, dass Lego mit der Produktion nicht folgen kann (oder will). So geschehen beim Jubiläumsset "Ahsoka Tano" aus Star Wars, das schon kurz nach dem Release vergriffen und auch später mehrmals nur für kurze Zeit verfügbar war.

2022 legte Lego bisher 15 Sets auf, von denen nur drei aus einer einzigen Figur bestanden. Dazu kamen zwei Lizenz-Sets mit Spielern von Manchester United und dem FC Barcelona, die individualisiert werden können. Als erste Musikband der Brickheadz-Geschichte verwandelten sich 2022 die Spice Girls in bunte Klemmbausteinfiguren.

Lego Brickheadz: Die Neuheiten 2022*

# Setnr. Name Release Shop-Tipp (bestes Angebot) 181 & 180 40554 Jake Sully & his Avatar 10/2022 noch nicht erschienen 179 & 178 40546 Pudel 08/2022 Lego 177 & 176 40545 Koi Fische 08/2022 Lego keine Nr. 40541 Manchester United (Go Brick me) 07/2022 Lego keine Nr. 40542 FC Barcelona (Go Brick me) 06/2022 Lego 175 & 174 40547 Obi-Wan Kenobi & Darth Vader 06/2022 Lego 173-170 40560 Die Professoren von Hogwarts 06/2022 Lego 169-165 40548 Spice Girls 03/2022 Lego 164 & 163 40550 Chip & Chap 03/2022 Lego 162 & 161 40559 Wile E. Coyote & Road Runner 02/2022 Lego 160 & 159 40553 Woody & Porzellinchen 02/2022 Lego 158 40552 Buzz Lightyear 02/2022 Lego 157 & 156 40549 Demogorgon & Elfi 02/2022 Lego 155 & 154 40544 Französische Bulldogge & Welpe 01/2022 Lego 153 & 152 40543 Bernhardiner & Welpe* 01/2022 Lego 151 40540 Löwentänzer* 01/2022 Lego 150 40539 Ahsoka Tano* 01/2022 nicht verfügbar

Lego Brickheadz: Was ist die Faszination?

Das Grundprinzip der Lego Brickheadz ist immer dasselbe. Der Kopf der Figur ist überproportional im Vergleich zum Körper designt. Daher wohl auch der Name. Auch die Bautechniken und die Bauschritte ähneln sich. Das Bauen selbst ist meist keine große Herausforderung und für viele auch nicht das Entscheidende. Von der Altersempfehlung, die Lego auf die Verpackungen druckt, sollte man sich nicht irritieren lassen. Mit etwas Übung sind die Figuren nach 20 bis 30 Minuten fertig. Kleiner Wermutstropfen: Zum Spielen sind die Lego Brickheadz nicht wirklich geeignet und wohl auch nicht gedacht. Hier liegt mutmaßlich auch der Grund für die Altersangabe. Dafür sind die klotzigen Köpfe in Vitrinen und auf Sideboards ein echter Hingucker. Und das Beste: Thematisch ist für Groß und Klein und Jung und Alt etwas dabei. Jurassic World, Ninjago, Star Wars, Harry Potter, Marvel, Disney Frozen, die Simpsons, Toy Story, Looney Tunes, aber auch Tiere und saisonale Motive wie Osterküken oder Rentiere.

Und das ist noch nicht alles: Im Gegensatz zu beinahe allen Lego-Neuheiten der vergangenen Jahre kommen die Lego Brickheadz bis heute komplett ohne Sticker aus. Sämtliche Spezialteile der Figuren sind bedruckt. Für die allermeisten Lego-Fans ein weiterer Grund, die Brickheadz zu sammeln.

Lego Brickheadz-Gerüchte für 2023

Brickheadz-Sammler fiebern schon jetzt dem neuen Jahr entgegen. Wie einige Fachportale berichten, sollen im April 2023 drei neue Lego Brickheadz-Sets erscheinen. Demnach handelt es sich um drei Charaktere aus dem Computerspiel Minecraft, für das Lego schon vor einigen Jahren eine eigene Themenwelt erschaffen hat. Minecraft-Fans dürfen sich auf Alex, Lama und Zombie freuen. Die Sets sollen aus 80 bis 100 Teilen bestehen. Das Trio (UVP vermutlich je 9,99 Euro) eignet sich auch perfekt als kleines Geschenk oder Mitbringsel. Und auch die Fans von Disney-Brickheadz könnten 2023 leuchtende Augen bekommen. Das US-Medienunternehmen feiert im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag. Ein willkommener Anlass für Lego, auch hier einige Brickheadz nachlegen. Welche das sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

