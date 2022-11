von Jan Sägert Der dänische Spielwarenhersteller Lego hat das höchste Bauset seiner Firmengeschichte vorgestellt. Eindrucksvolle 149 Zentimeter misst die "Miniatur"-Ausgabe des Eiffelturms. Doch wer sich ein Stück Paris nach Hause holen möchte, braucht nicht nur viel Platz.

Es ist wahrhaft ein Highlight, das Lego knapp sechs Wochen vor Weihnachten offiziell vorgestellt hat. Und das hat zunächst nichts mit der Qualität und dem Bauspaß zu tun. Denn mit einer Höhe von 1,49 Meter setzt der neue Lego Eiffelturm allein wegen seiner Dimension Maßstäbe. Hier muss sich selbst ein mittelgroßer Erwachsener strecken, will er die Mini-Tricolore als krönenden Abschluss auf die Spitze des Wahrzeichens von Paris setzen. Das 1889 in der französischen Hauptstadt fertiggestellte und 330 Meter hohe Original kommt übrigens schon lange sehr gut oben ohne aus. Das aber nur am Rande.

Das Set mit der Nummer 10307 ist nicht nur das höchste, sondern zugleich das teilereichste, das Lego seit seiner Gründung vor 90 Jahren auf den Markt bringt. 10.000 und ein Stein müssen für das fertige Modell verbaut werden. Das sind knapp 1000 Teile mehr als beim Kolosseum, das im November 2019 vorgestellt (und vom stern in einer Nacht gebaut) wurde. Übertroffen werden die beiden Touristenmagneten nur von der Lego Weltkarte, die im Sommer 2021 erschien, aber zum großen Teil aus Mini-Rundfliesen besteht.

Lego Eiffelturm 2022: Viel Geld für sehr viele Steine

Lego versucht sich nicht zum ersten Mal an einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt. 2014 kam ein vergleichsweise winziges Set aus 321 Teilen in der Architecture-Reihe auf den Markt. Noch etwas kleiner und puristischer wird die "Eiserne Lady" in der Skyline von Paris dargestellt, die seit 2018 verkauft wird. Auch andere Klemmbaustein-Hersteller haben sich schon am Eiffelturm versucht. Von Happy Build ist ein Modell mit etwa 1200 Teilen auf dem Markt. Auch Wange hat eine Nachbildung des Koloss aus Eisen entworfen und bietet ein Set an, das auf eine Höhe von etwa 67 Zentimetern kommt.

Wer den Lego-Giganten aus überwiegend dunkelgrauen Plastiksteinchen bauen und sich in die Wohnung stellen möchte, braucht zunächst zwei Dinge: Je nach Erfahrung zwischen 12 und 20 Stunden Zeit zum Bauen und viel Platz. Denn allein die Plattform, auf dem das Modell steht, ist 57 mal 57 Zentimeter lang und breit. Dazu kommt ein mächtiger Karton mit Dutzenden nummerierten Plastiktütchen. In rekordverdächtige Dimensionen stößt Lego übrigens auch beim Preis vor. Für die 10.001 Teile rufen die Dänen einen stolzen Listenpreis von knapp 630 Euro auf. In der Währung der Lego-Fans entspricht das einem Teilepreis von etwa 6,3 Cent.

Das Set wird ab dem 25. November 2022 zunächst exklusiv in den Lego Stores und im Lego Onlineshop erhältlich sein.

