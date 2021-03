Nicht nur Porsche-Fans fieberten dem Launch der Neuauflage des Porsche 911 aus dem Hause Lego entgegen. Nun ist das weiße Miniatur-Coupé aus Billund endlich vom Band gerollt. Hat es das Zeug zum Liebhaberstück?

Man muss weder besonders gut betucht, noch ein großer Autofan oder gar Kfz-Experte sein, um sich in diesen Wagen zu verlieben. Nur 17.381 Porsche 911 Turbo 3.3 rollten zwischen 1978 und 1990 im Werk in Stuttgart-Zuffenhausen vom Band. 330 PS. Stückpreis rund 135.000 D-Mark. Ein Auto zum Träumen und Bestaunen – für die allermeisten jedenfalls. Träume, die in der weltweiten Spielzeugindustrie kreative Köpfe auf den Plan gerufen haben. Da wird getüftelt und konstruiert, um sogenannte Traumautos möglichst detailgetreu nachzubilden. Lego ist nur einer von vielen Herstellern, die Lamborghini, Bugatti, Ford Mustang und einige andere Kult-Boliden im Miniaturformat anbieten. 2021, rund drei Jahrzehnte nachdem der letzten 911 Turbo 3.3 in Stuttgart aus der Halle rollte, schicken die Dänen den Sportwagen im edlen Grand-Prix-Weiß ins Rennen um die Gunst von Nostalgikern und den sogenannten AFOLs, den Adult Fans of Lego. Seit dem 1. März ist der Porsche 911 Turbo im Miniaturformat offiziell im Lego-Onlineshop erhältlich.

Turbo oder Targa? Das ist hier die Frage

Der Lego Porsche aus der erst im Frühjahr 2020 eingeführten 18+-Serie besteht aus 1458 Teilen, verpackt in etwa einem Dutzend nummerierten Plastiktütchen. Das sind gut 2000 Bausteine weniger als zum Beispiel beim Lamborghini Sían FKP 37, den Lego im vergangenen Sommer als drittes und bisher letztes Modell seiner Technic-Supercar-Serie in Billund vom Band rollen ließ. Doch die beiden Superstars aus Deutschland und Italien miteinander zu vergleichen, verbietet sich von selbst. Zumal der 911-Designer Mike Psiaki beim Porsche ein sogenanntes 2-in-1-Set erschaffen hat. Den Porsche 911 können Lego-Fans zum einen als klassischen Turbo mit geschlossenem Dach bauen. Alternativ fährt der Miniatur-Sportwagen in der legendären Targa-Variante, also mit herausnehmbarem Dachmittelteil und dem fest montierten Sicherheitsbügel vor. Doch wer den 911er in beiden Versionen ausstellen möchte, kommt mit einem Set nicht aus. Denn das Motto lautet: Entweder, oder. Der Umbau ist in etwa einer Stunde erledigt.

Eine Lego-Liga: Ford Mustang und Porsche 911

Ob der Porsche 911 Turbo oder Targa im Lego-Universum einen ähnlichen Kultstatus erreichen wird wie der beliebte Ford Mustang, wird man abwarten müssen. Das rassige Sportcoupé aus den 1960er Jahren hatte Lego noch als Creator Expert Set auf den Markt gebracht. Mit ebenfalls knapp 1500 Teilen spielt der dunkelblaue Mustang mit den weißen Streifen zumindest von der Bauzeit her eher in einer Liga mit seinem Pendant aus Stuttgart. Je nach Erfahrung darf man sich bei Porsche und Mustang für knapp 130 Euro (UVP) über vier bis fünf Stunden Bauspaß freuen. Wie im Mustang steckt auch im weißen Porsche 911 viel Liebe zum Detail. Die Sitze kommen im schicken Braun, die glubschigen Frontscheinwerfer, für viele das Markenzeichen des 911er, haben die Designer sehr gut getroffen. Türen, Heckklappe und die Fronthaube können geöffnet werden, das Lenkrad ist mit der Vorderachse verbunden, was den ansonsten eher niedrigen Spielfaktor auf ein Mindestmaß erhöht. Weitere Funktionen hat das 35 Zentimeter lange Modell nicht. Der Porsche 911 Turbo oder Targa kann bespielt werden. Bei den meisten dürfte der Coupé-Klassiker trotzdem in der Vitrine oder prominent platziert auf dem Sideboard landen.

Lego für Erwachsene: Bauen und bewundern

Mit der 18+-Serie hat Lego eine Set-Reihe geschaffen, die sich direkt an erwachsene Baumeister richtet. Die Sets, die zuvor in der Themenwelt Creator Expert vermarktet wurden, sind als reine Ausstellungsstücke konzipiert. So wie etwa auch der Bonsai und der Blumenstrauß aus der neuen Botanical Collection oder das Modell der historischen Crocodile Locomotive, ein Stück Eisenbahngeschichte aus den 1920er Jahren. Auch der Lego Ghostbusters ECTO-1 ist weniger für verspielte Kinderhände als für erfahrene Lego-Baumeister und Fans der fiktiven Geisterjäger-Serie aus den 1980er Jahren entwickelt worden. Ganz zu schweigen vom Lego Kolosseum (hier erhältlich), das mit mehr als 9000 Teilen jeden kindlichen Geduldsfaden zum Bersten bringen dürfte.

