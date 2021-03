Wohl noch nie zuvor haben Kinder und ihre Eltern so viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht wie derzeit. Noch nie war so viel Zeit zum Basteln, Tüfteln und Bauen. Spielwarenhersteller Lego vergrößert seinen beliebten Technic-Fuhrpark auch im März um einige Modelle. Welche das sind und was sie können, lesen Sie hier.

Der Traum von einem schicken Sportflitzer oder der, einmal einen tonnenschweren Kran selbst zu lenken, spukt schon im Kindesalter in vielen Köpfen herum. Für die allermeisten von uns bleibt er unerfüllt. Und genau hier kommen die Hersteller von Klemmbausteinen ins Spiel. Seit Jahren tüfteln Designer großer Spielzeughersteller Jahr für Jahr an Modellen, die den Traum von Lamborghini, Ferrari, Porsche, einem Monster-Truck, Helikopter oder Luftkissenboot zumindest in Miniaturform ins Kinderzimmer oder den Hobbykeller holen. Ganz vorn dabei ist Lego mit seiner Technic-Serie. Der dänische Spielwarenriese buhlt auch 2021 wieder mit dutzenden Traumautos und anderen fahrbaren Untersätzen um die Gunst kleiner und großer Tüftler. Im ersten Quartal haben die Dänen den Fuhrpark gleich um ein Dutzend neue Modelle für Groß und Klein erweitert.

Welche Flitzer, Flieger und andere Vehikel das sind, was die Neuheiten können und wessen Augen sie wahrscheinlich am meisten zum Leuchten bringen, erfahren Sie in diesem Artikel, der fortlaufend aktualisiert wird.

1. Rettungs- Luftkissenboot (2-in-1)

Affiliate Link -27% LEGO Technic 42120 | Rettungs-Luftkissenboot 2-in-1 Jetzt shoppen 21,83 € 29,99 €

Für die Badewanne und den Pool im Garten ist der März-Neuzugang in der Lego-Technic-Welt leider nicht empfohlen. Dafür haben die Designer das wuchtige Luftkissen- Rettungsboot an der Unterseite mit verborgenen Rädern ausgestattet. So kann es, angetrieben von den beiden beweglichen Turbinen am Heck, trotzdem blitzschnell zu jedem Einsatzort schweben. Aus den 457 Bausteinen kann zudem ein zweimotoriges Flugzeug konstruiert werden. Damit kommen nicht nur kleine Kapitäne, sondern auch mutige Nachwuchs-Piloten auf ihre Kosten. Das Rettungsboot im klassischen Lego-Orange ist aufgebaut knapp 25 Zentimeter lang. Vor- und Grundschulkinder dürften keine Probleme haben, das 2-in-1-Set aufzubauen. Lego schickt den Hovercraft mit der Altersangabe 8+ ins Rennen. In jedem Fall kein Modell für die Vitrine, sondern ein Set, das drinnen wie draußen bespielt werden kann. Hier ist das Luftkissenboot erhältlich.

2. McLaren Senna GTR

Affiliate Link -18% LEGO 42123 McLaren Senna GTR Jetzt shoppen 39,99 € 49,00 €

Weiter geht's mit einem Supersportwagen, der auf jeder Rennstrecke der Welt die Blicke auf sich zieht. Mit dem Modell des McLaren Senna GTR gedenkt Lego nicht nur dem legendären Formel-1-Fahrer Ayrton Senna. Der blaue Flitzer wurde von den Designern mit einem V8-Motor ausgestattet. Die sind genauso beweglich wie die McLaren-typischen Dihedral-Türen. Gelenkt wird das 32 Zentimeter lange Modell über ein kleines Rädchen auf dem Dach des Wagens. Das Set besteht aus 830 Teilen, wurde für junge Motorsportfans ab 10 Jahren konzipiert und eignet sich sowohl zum Spielen für kleine Rennfahrer, als auch als Blickfang im Regal oder einer Vitrine.

3. Hydraulikbagger (2-in-1)

Affiliate Link LEGO Technic 42121 | Hydraulikbagger / Raupentraktor 2-in-1 Jetzt shoppen 38,64 €

Für große Baumeister und Konstrukteure von Baustellenfahrzeugen hat Lego schon einige knifflige Herausforderungen auf dem Markt. Im März 2021 kommt ein Set, das vor allem bei kleinen Baggerfans für große Augen und viel Spielspaß sorgen dürfte. Wie das Luftkissenboot bekommt man auch beim Hydraulikbagger-Set ein sogenanntes B-Modell dazu. Wobei der Raupentraktor mit Heckbagger dem Hydraulikbagger selbst in nichts nachsteht. Das klassische Lego-Technic Set kommt mit 569 Teilen und natürlich im für Lego-Baufahrzeuge typischen knallgelb. Baggerarm und Schaufel können über ein Rädchen am Heck präzise manövriert werden und damit die beigelegten Lego-Teile bequem von A nach B transportieren. Der Aufbau ist 360 Grad drehbar und damit auch für knifflige Aufträge im Kinderzimmer geeignet. Mit voll ausgefahrenem Arm bringt es die bullige Baumaschine auf eine Länge von 37 Zentimetern. Den größten Bauspaß dürfte das Set Jungs und Mädchen ab etwa acht Jahren bringen.

Hier ist der Lego Technic Hydraulikbagger erhältlich.

4. Kompaktlader

Affiliate Link -25% LEGO 42116 Technic Kompaktlader 2-in-1 Jetzt shoppen 7,49 € 9,99 €

Ein kleines, aber vielseitiges 2-in-1-Modell schickt Lego mit dem Kompaktlader ins neue Jahr. Das Set besteht aus 140 Teilen und dürfte damit vor allem den kleinsten Lego-Fans großen Bauspaß bringen und die Baustelle im Kinderzimmer um ein wichtiges Fahrzeug ergänzen. Für Jungen und Mädchen ab sieben Jahren haben die Designer den 14 Zentimeter langen Bagger mit einer beweglichen Schaufel, einem Steuerpult sowie Frontscheinwerfern und Heckleuchten ausgestattet. Der Clou: Mit etwas Geschick kann der Kompaktlader in einen lässigen Hot Rod umgebaut werden. Hier gibt's das Kombi-Set.

Beliebte Sets und Neuheiten vergriffen – was nun?

Weil während des Lockdowns Spielwarengeschäfte in den Innenstädten geschlossen waren und noch immer sind, stürmen große und kleine Spielefans die Onlineshops der großen Ketten. Auch bei Lego waren die beliebtesten Modelle teils binnen Tagen vergriffen und manch einer schwer enttäuscht. Kleines Trostpflaster: Ein Lego Gutschein, mit dem das Set der Träume beim nächsten Einkauf einige Euro günstiger wird oder es den Versand umsonst dazu gibt.

5. Geländewagen (Buggy)

Affiliate Link -25% LEGO 42124 Off-Road Buggy Jetzt shoppen 97,90 € 129,99 €

Ein neues Set, das vor allem Rallye- und Offroad-Fans begeistern dürfte. Frei nach dem Motto "weniger ist mehr" kommt der Geländewagen mit weniger als 400 Teilen aus. Doch einmal zusammengebaut, zeigt sich der Buggy-Nachbau von seiner wilden Seite. Mittels App können große und kleine Konstrukteure den vollgefederten Flitzer drinnen wie draußen per Smartphone ferngesteuert durchs Gelände jagen. Der Buggy in Retro-Optik ist knapp 30 Zentimeter lang. Die Batterien (AA LR6) werden nicht mitgeliefert. Empfohlen wird der Stunt-Racer für Jungen und Mädchen ab zehn Jahren.

6. Ferrari 488 GTE "AF Corse #51"

Affiliate Link -27% LEGO 42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” Jetzt shoppen 131,99 € 179,99 €

Für viele Autofans die Mutter aller Rennwagen. Nun hat auch Lego einen roten Flitzer aus Maranello in seinen Fuhrpark aufgenommen. Statt des berühmten Formel-1-Boliden oder einem Modell des Testarossa wurde ein Langstreckenwagen im Ferrari-Antlitz konstruiert, natürlich aus Steinen in der legendären Farbe "rosso corsa". Die Nachbildung kommt mit einem V8-Motor mit beweglichen Kolben, die Türen sind aufklappbar, auch das Lenkrad funktioniert. Zum Spielen ist der fast 50 Zentimeter lange Klassiker, eine der interessantesten Neuheiten im Januar, aber eher nichts. So hat Lego dieses Modell mit 1677 Teilen auch explizit als Bausatz für Erwachsene und spektakulären Neuzugang in der heimischen Vitrine konzipiert. Als Extra liegt dem Set ein Bildband mit Details zum Ferrari 488 GT und Infos über den Rennstall "AF Corse 51" bei.

7. Rennflugzeug (2-in-1)

Affiliate Link -25% LEGO 42117 Technic Rennflugzeug 2-in-1 Jetzt shoppen 7,49 € 9,99 €

Den kleinen Traum vom Fliegen soll das Rennflugzeug im Miniaturformat wahr werden lassen. Das kleine Set kommt mit nur 154 Teilen und ist wie der Kompaktlader ein echter Verwandlungskünstler. Wem der kleine blau-grüne Kunst- und Stuntflieger zu langweilig ist, kann ihn mit etwas Übung in ein schnittiges Düsen-Jet umbauen. Die kompakten Akrobaten der Lüfte sind für Nachwuchs-Ingenieure ab sieben Jahre konzipiert. Eine digitale und interaktive Bauanleitung soll Kindern dabei helfen, das Modell auch ohne Hilfe der Eltern startbereit zu machen. Hier gibt's das 2-in-1-Flugzeugset zu kaufen.

8. Jeep Wrangler Rubicon

Affiliate Link -24% LEGO 42122 Technic Jeep Wrangler Jetzt shoppen 37,99 € 49,99 €

Auch den Klassiker unter den Offroad-Vehikeln mit Allradantrieb gibt es ab Januar 2021 im Miniaturformat. Ein Geländewagen, auf den viele Lego-Fans schon lange gewartet haben. Der gelb-schwarze Allrounder soll Mädchen und Jungen ab neun Jahren, aber auch jung gebliebene Erwachsene mehrere Stunden Bauspaß bereiten. Belohnt werden die Baumeister mit zahlreichen Funktionen. Neben den umlegbaren Hecksitzen und einer Seilwinde an der Front kann ein Blick unter die Motorhaube geworfen werden. Gelenkt wird der Jeep Wrangler Rubicon über ein kleines Rädchen am Heck. Das 24 Zentimeter lange und robuste Modell mit Ersatzrad kann auch von kleineren Kindern gut bespielt werden.

Affiliate Link -27% LEGO 42119 Monster Jam Max-D Truck | 2-in-1 Jetzt shoppen 14,68 € 19,99 €

9. Monster Jam Max-D

Gleich dreifach Spaß macht der Monstertruck Monster Jam Max-D im edlen grau und mit furchteinflößenden Prints auf Dach und Motorhaube. Denn die Designer haben den zornigen Truck mit einem Rückziehmotor ausgestattet, sodass er nach dem Vorbild der Monster-Jam-Events alles abräumt, was ihm in den Weg kommt – inklusive spektakulärer Stunts. Maximum Destruction (maximale Zerstörung) eben. Dazu kann das A-Modell mit wenig Aufwand zu einem coolen Quad umgebaut werden, das ebenfalls per Rückziehmotor durchs Kinderzimmer rollen kann. Der Max-D rollte im Januar mit 230 Teilen vom Band. Lego empfiehlt das Technic-Set allen Action- und Monstertruck-Fans ab sieben Jahren.

Weitere Lego-Neuheiten 2021: Hogwarts Moments

Auch bei vielen Harry-Potter-Fans kribbelte es zu Jahresbeginn schon in den Fingern. Mit der Serie Hogwarts Moment haben die Lego-Designer zunächst vier Szenerien aus der Geschichte um den berühmtesten Schüler des britischen Zauberinternats als kleine Bausets nachgestellt. Der Clou: Alle vier Sets kommen in Buchform und als zusammenklappbares Klassenzimmer daher. Im "Zaubertrankunterricht" weiht Professor Snape unter anderem Draco in die Geheimnisse des Zaubertrankbrauens ein. Beim "Verwandlungsunterricht" schwingt Professor McGonagall den Zauberstab und führt Harry Freunde, Hermine und Ron, in diese magische Kunst ein. Dazu können Fans beim "Kräuterkundeunterricht" und dem "Zauberkunstunterricht" in der ersten Reihe sitzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.