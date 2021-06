Tausende Star Wars Fans in Deutschland feiern jedes Jahr am 4. Mai ihre Helden aus der legendären Science-Fiction Saga rund um Luke Skywalker und Darth Vader. Hier sind die aktuell besten Lego-Deals aus dem Star Wars Imperium. Möge die Macht mit Ihnen sein.

Nein, ein offizieller Feiertag ist der 4. Mai nicht. Weder in Deutschland, noch sonst irgendwo auf der Welt. Dennoch rasten Millionen Sternenkrieger jedes Jahr an diesem Tag aus. Was viele nicht wissen: Der Star Wars Day ist aus einem kuriosen Wortspiel heraus entstanden. "May the force be with you" geben sich die Jedi-Ritter in der legendären Saga zum Abschied mit auf den Weg. Mit etwas Fantasie lässt sich daraus May, the 4th, also der 4. Mai, herauslesen. In Deutschland hob ein Dolmetscher den Star Wars Day aus der Taufe. Er übersetzte die berühmte Grußformel mit "Am 4. Mai sind wir bei Ihnen".

Alle wichtigen Infos zu Lego-Neuheiten 2021 lesen Sie hier. So feierte pünktlich zum 4. Mai der legendäre Droide R2-D2 sein Lego-Comeback.

Star Wars ist längst in den Kinderzimmern der Republik angekommen. Vor allem die spacigen Raumschiffe fliegen bei Klein und Groß durch die Luft. Auch der dänische Spielwarenhersteller Lego feiert mit den Fans der Klemmbausteine jedes Jahr "May the Force". Viele Online-Shops locken mit reizvollen Rabatten. Wir haben folgend die aktuell besten Deals aus dem Star Wars Imperium zusammengestellt.

Affiliate Link -24% Lego Star Wars | Kylo Rens Shuttle Jetzt shoppen 90,99 € 119,99 €

Affiliate Link -34% Lego Star Wars | TIE Fighter Pilot Helm Jetzt shoppen 79,50 € 119,99 €

Affiliate Link -29% Lego Star Wars | The Mandalorian "Das Kind" Jetzt shoppen 56,99 € 79,99 €

Affiliate Link -16% Lego Star Wars | Millennium Falcon Jetzt shoppen 134,00 € 159,99 €

Affiliate Link -29% Lego Star Wars | Transportschiff der Ritter von Ren Jetzt shoppen 50,00 € 69,99 €

Affiliate Link -24% Lego Star Wars | AT-AT (Jubiläums-Set) Jetzt shoppen 113,99 € 149,99 €

Affiliate Link -21% Lego Star Wars | Widerstands Y-Wing Starfighter Jetzt shoppen 54,99 € 69,99 €

Übrigens: In den USA galt ursprünglich der 25. Mai als offizieller Star Wars Day. Die "Episode IV", der erste Star-Wars-Film, kam an genau diesem Tag im Jahr 1977 in die amerikanischen Kinos. Letztlich setzte sich aber der 4. Mai durch. Vielleicht auch, weil sich unter Star Wars Fans hartnäckig das Gerücht hält, dass der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher bei ihrem Amtsantritt "May the Fourth be with you, Maggie" zugerufen wurde. Es war der 4. Mai 1979.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

