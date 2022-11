Kaum ein Lego Set wurde in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert wie die #045, Lego 21337 Tischkicker aus der beliebten Ideas-Reihe. Die ist so besonders, weil der dänische Spielwarenriese hier seinen Fans die Chance gibt, eigene Ideen mit Klemmbausteinen umzusetzen und einzureichen. Einige ausgewählte Projekte pickt sich Lego schließlich heraus und bringt sie auf den Markt.

Affiliate Link -31% Lego Ideas Sonic the Hedgehog Jetzt shoppen 55,00 € 79,99 €

Lego modifiziert Fan-Entwurf massiv

Im Sommer 2021 präsentierte Lego den Sieger des Fan-Wettbewerbs "We love sports". Der Ungar Donát Fehévári hatte die Jury mit einem bespielbaren Tischkicker überzeugt und das Rennen gemacht. Knapp eineinhalb Jahre später stellte Lego seine "Interpretation" dieses Sets vor. Abgesehen von den Spielfunktionen, die ein Tischkicker nun mal hat, haben Entwurf und das finale Modell kaum noch etwas miteinander zu tun. Zugunsten der Stabilität und des Spielspaßes habe man die Größe anpassen müssen, hieß es nach der Veröffentlichung des Sets von Lego. Der Tischkicker sei eins der am längsten und intensivsten getesteten Sets der vergangenen Jahre, so Lego weiter. Dennoch überschlugen sich in Onlineforen die Kommentare von Fans, die den Mini-Kicker gern größer und näher am Fan-Entwurf gesehen hätten. Aus unserer Sicht kann sich das Ergebnis aber sehen lassen. Die dreieinhalb Stunden Bauzeit sind abwechslungsreich und auch für Lego-Neulinge gut zu meistern. In fast jeder der 14 Plastiktüten liegen zwei Spieler:innen nebst weiteren Köpfen und Frisuren. Ein Paradies für Fans neuer Minifiguren.

Unser Fazit

Bauspaß: 3 von 5 Punkten

3 von 5 Punkten Spielspaß: 4 von 5 Punkten

4 von 5 Punkten Preis-Leistung: 2 von 5 Punkten

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.