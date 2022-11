Eine Lego-Christbaumkugel? Ein Adventskranz aus Klemmbausteinen? Ja, das gibt es wirklich. Wer seine Weihnachtsdeko in diesem Jahr ein bisschen bunter haben will, sollte sich diese zehn Deko-Ideen für die Adventszeit anschauen.

Traditionell werden in der Adventszeit viele Wohnzimmer in Deutschland festlich geschmückt. Häufig Jahr für Jahr mit den gleichen Figuren, Sternen, Kränzen und Lichtern. Für ein bisschen Abwechslung könnte in diesem Jahr kleine und etwas größere Lego-Weihnachtsdeko sorgen. Von Christbaumkugeln mit Rentier bis zum diesjährigen Neuzugang in der Winter Village Collection, der weihnachtlich geschmückten Hauptstraße mit Straßenbahn, hat Lego auch 2022 für jeden Weihnachtsfan etwas im Angebot.

Hier kommen zehn Ideen für festlichen Bauspaß in der Weihnachtszeit:

1. Lego Schlitten des Weihnachtsmanns

Seit Jahren eins der beliebtesten und begehrtesten Weihnachts-Sets. Der 343 Teile umfassende Schlitten des Weihnachtsmanns besteht aus dem prall gefüllten und schick verzierten Schlitten samt Santa Claus mit dem Wunschzettel in der Hand. Von Haus zu Haus ziehen ihn vier Rentiere. Und die sind auch die Stars dieses kleinen, aber feinen Weihnachts-Sets.

2. Lego Schneemann & Rentier

Wer neben den klassischen Christbaumkugeln und anderen weihnachtlichen Motiven mal etwas anderes an seinen Weihnachtsbaum hängen oder in den Adventskranz stellen möchte, könnte beim kleinen Schneemann & Rentier Set fündig werden. Die 126 Teile lassen sich fix zusammenbauen und sind nicht nur wegen der goldenen Schlaufe ein Hingucker in jeder Weihnachtsdeko.

3. Lego Weihnachtspinguin

Ein echter Geheimtipp aus dem Lego-Weihnachtsangebot 2022. Der Weihnachtspinguin steht nebst geschmücktem Tannenbaum und kleinen Geschenken auf einer Eisscholle. Sehr cool: Der zwölf Zentimeter große Kaiserpinguin kann sich drehen und seine Flügel bewegen. Das Set besteht aus 244 Teilen.

4. Adventskranz

Ein Set, das seit jedes Jahr im Advent heiß begehrt und häufig auch schnell ausverkauft ist. Der exklusive Lego Adventskranz besteht aus etwas mehr als 500, überwiegend grünen, Teilen. Der Clou: Das Set kann entweder als klassischer Kranz mit vier Kerzen gebaut und als Tischdeko eingesetzt werden. Alternativ bekommt das Schmuckstück eine rote Schleife und wird an die Wohnungstür gehängt.

5. Christbaumkugel mit Rentier

Definitiv ein Hingucker ist auch die Christbaumkugel mit Weihnachtsmann. Die Kugel hat einen Durchmesser von etwa sieben Zentimetern und kann selbst von den jüngsten Lego-Fans problemlos gebaut und an den Baum gehängt werden. Und wem eine Lego-Christbaumkugel zu wenig ist, der sollte die Christbaumkugel mit Rentier gleich noch daneben hängen.

6. Besuch des Weihnachtsmanns

Sammler können die Adventszeit auch wegen diesem Set häufig kaum erwarten. Die Lego Winter Village Collection gehört zu den beliebtesten Themenserien aus dem Hause Lego. Dieses Mal kann das Weihnachtsdorf um ein hellblaues und schneebedecktes Häuschen erweitert werden. Santa's Visit heißt das Set, das aus knapp 1500 Teilen besteht. Und natürlich darf Santa nicht fehlen. Stilecht schliddert er mit dem Sack auf der Schulter durch den Kamin ins Wohnzimmer der Familie. Ein liebevoll designtes Set, das jedes Winter Village bereichert. Als kleines Bonbon kann der Weihnachtsbaum im Vorgarten mit einem Light-Brick zum Leuchten gebracht werden.

7. BrickHeadz Rentier & Elfen

Auch die BrickHeadz haben sich in der Lego-Familie etabliert. Im Januar 2022 erschien bereits die Jubiläumsnummer 150. Mittlerweile sind Jake Sully und sein Avatar als Nummer 180 und 181 auf dem Markt. Als Nummer 85, 86 und 87 gingen 2020 "Rentier & Elfen" ins Rennen und sind seither immer an Weihnachten heiß begehrt. Als eins von wenigen BrickHeadz-Sets bekommt man bei diesem drei kleine Figuren, die aus 281 Teilen zusammengesetzt werden. Das Trio wurde in eine eisige Nordpol-Kulisse verfrachtet. Nett: der baubare rote Briefkasten des Weihnachtmanns inklusive Post.

8. Reise mit dem Lego-Weihnachtszug

Ein etwas älteres, aber ebenfalls liebevoll gestaltetes Lego-Weihnachtsset ist die Reise mit dem Lego-Weihnachtszug. Es stammt aus dem Jahr 2017, besteht aus 169 Teilen und dürfte vor allem die kleinen Fans der Klemmbausteine zum weihnachtlichen Bauen animieren. Gebaut wird eine kleine Lok mit zwei Anhängern, dazu zwei Weihnachtsmarktstände und eine Laterne mit Stadtplan, damit man den Weihnachtsmarkt nicht verfehlt. Natürlich dürfen auch der Lokführer, ein Glühwein-Verkäufer und eine Besucherin nicht fehlen.

9. Brickheadz Weihnachtmann & Weihnachtsfrau

Bereits als Nummer 33 und 34 reihten sich die Brickheadz Weihnachtsmann & Weihnachtsfrau in die Riege der kleinen baubaren Figuren ein und sind seit dem beliebte Deko-Elemente bei Groß und Klein. Mr. und Mrs. Claus bestehen aus 341 Teilen und geben auf Sideboards oder dem Fensterbrett ein festliche Figur ab. Zielgruppe sind eher Erwachsene, denn zum Spielen eignen sich die BrickHeadz weniger.

10. Nussknacker

Auch der Nussknacker gehört in die Top Ten der Lego Weihnachtsdeko. Das limitierte Set aus 320 Teilen ist schwer zu bekommen. Hin und wieder taucht es aber bei Händlern wie Amazon auf. Der Nussknacker ist aufgebaut knapp 20 Zentimeter hoch. Nüsse knackt er allerdings nicht wirklich.

11. Lego Weihnachtsbaum

Alle Jahre wieder hat Lego auch einen baubaren Weihnachtsbaum im Programm. Die 2022er Version des bunten Lichterbaumes besteht aus knapp 800 Teilen. Das Besondere an diesem Set: Es kann wahlweise ein großer Baum (ca. 30 cm hoch) oder zwei kleinere Bäumchen gebaut werden. Hier gibt's den Lego Weihnachtsbaum 2022.

