Mit einem Gartenschlauch-Aufroller (mobil oder an der Wand montiert) soll das Gießen leichter von der Hand gehen

von Anna Scheibe In den häufig trockenen Sommermonaten sind Blumen, Wiesen und Gemüsebeete durstiger denn je. Neben der Gießkanne ist der Gartenschlauch ein wichtiges Utensil, um damit kleine bis mittelgroße Flächen regelmäßig zu bewässern. Doch wohin mit der meterlangen, verdreckten Stolperfalle nach getaner Arbeit?

So praktisch ein Gartenschlauch auch sein mag, so sperrig ist er: Wurde die einst fein säuberlich zusammengerollte Bewässerungshilfe einmal benutzt, ist es fast unmöglich, diese wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Aus diesem Grund lassen viele Hobbygärtner:innen den Schlauch einfach auf dem Boden liegen, wo er nicht nur zur Stolperfalle wird, sondern auch schneller beschädigt werden kann. Um Ihnen das Auf- und Abrollen zu erleichtern, kann die Anschaffung eines mobilen Schlauchwagens oder einer festmontierten Schlauchbox sinnvoll sein. Wir stellen Ihnen verschiedene Modelle unterschiedlicher Hersteller vor und zeigen auf, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Wichtige Kaufkriterien: Tipps zur Anschaffung

Mit einem Gartenschlauch-Aufroller soll die Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen wesentlich leichter von der Hand gehen. Abgesehen davon, dass der Schlauch nicht mehr im Weg rumliegt, wird er auf dem zugehörigen Wagen oder in der Box platzsparend und sicher verstaut – ohne dabei zu knicken oder zu brechen. Bevor Sie sich jedoch für ein passendes Modell entscheiden, sollten Sie sich folgende Fragen stellen (und beantworten):

Wie lang muss der Gartenschlauch sein? Hier gibt es, je nach Hersteller, große Unterschiede. Reichen 20 25 30 Gibt es in der Nähe des Wasseranschlusses eine stabile Wand, an der ein Gartenschlauch-Aufroller montiert werden kann – oder ist ein freistehendes Modell, das in die Erde gesteckt Besitzt die Schlauchtrommel Welchen Durchmesser hat der Gartenschlauch? Auch hier können die Größen variieren, sodass Ihre bereits vorhandenen Schlauchverbinder Wenn Sie sich für eine mobile Variante entscheiden – benötigen Sie die Kombination aus Wagen und Schlauch oder besitzen Sie bereits einen Wagen und brauchen nur den Schlauchwagen

Gartenschlauch-Aufroller: 5 Marken im Vergleich

1. Gardena

Die mobile Schlauchtrommel von Gardena besitzt – laut Hersteller – einen tief gelagertem Schwerpunkt, damit sie nicht so schnell umkippen kann. Je nachdem, wie groß die zu bewässernde Fläche ist, können Sie zwischen zehn und 50 Metern Schlauchlänge wählen. Alternativ gibt es auch einen Garten-Schlauchaufroller zur Wandmontage oder mit einem Erdspieß zur Befestigung im Boden, wenn keine Wand in der Nähe des Wasseranschlusses ist.

2. Hazet

Der Garten-Schlauchaufroller von Hazet wird an der Wand befestigt. Für die korrekte Montage finden Sie eine Bohrschablone auf der Verpackung. Durch eine automatisierte Führung wird der 15 Meter lange Schlauch schnell, sauber und gebremst (um die Unfallgefahr zu minimieren) aufgewickelt, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen. Das Gehäuse besteht aus Spezialkunststoff und besitzt einen schwenkbaren Haltebügel aus Metall für eine individuelle Montage.

3. Amazon Basic

Die Eigenmarke von Amazon hat ebenfalls eine Schlauchtrommel zur Wandmontage im Portfolio. Sie wird mit einem 30 Meter langen Schlauch geliefert. Im Gegensatz zu den höherpreisigen Modellen ist diese Variante günstiger, dafür besitzt sie jedoch keine automatische Aufrollfunktion. Sprich der Schlauch muss mit einer Kurbel von Hand aufgerollt werden. Oder aber Sie nehmen die Schlauchbox zur Wandmontage mit automatischer Aufrollung.

4. Kärcher

Die Premium Schlauchbox CR 7.220 Automatic mit integrierter Schlauchbremse von Kärcher wird mit einem 20 Meter langen Schlauch sowie einer Spritze mit Kegel- und Punktstrahl geliefert. Sie ist ebenfalls für die Wandmontage geeignet und besitzt einen Schwenkbereich von null bis 180 Grad, den Sie über eine praktische Winkelfixierung individuell einstellen können. Alternativ bietet Kärcher aber auch einen mobilen Schlauchwagen (inkl. 20 m Schlauch).

5. Parkside

Bei Lidl finden Sie ebenfalls eine Schlauchtrommel mit praktischer Wandhalterung: Sie eignet sich für einen Schlauch, der nicht länger maximal 20 Meter lang ist – dieser wird jedoch nicht mitgeliefert und muss separat bestellt werden. Auch hier gibt es keine automatische Aufrollfunktion, dafür eine ausklappbare Handkurbel. Das Parkside Click System ist laut Hersteller passend für alle gängigen Schlauchsysteme.

Schlauchwagen vs. Wandbox: Vor- und Nachteile

Eine Schlauchtrommel zur Wandmontage bietet viele Vorteile, aber hat auch ein paar Nachteile. Das Gleiche gilt für mobile Schlauchboxen oder Schlauchwagen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, nennen wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Fakten, welche für oder gegen ein Modell sprechen:

Vorteile Nachteile Mobile Variante Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Länge des Gartenschlauches ist variierbar

für kleinere, verwinkelte und unwegsame Flächen geeignet

Günstiger in der Anschaffung als ein Modell zur Wandmontage Gartenschlauch muss von Hand aufgewickelt werden

Der Wagen hat keinen festen, stabilen Stand auf dem Boden

Längere Schläuche sind schwerer und damit auch unhandlicher Variante zur Wandmontage Einfache und komfortable Bedienung

Kein Auf- und Abbau notwendig

Automatische Aufrollunterstützung

Gleichmäßiges und schnelles Auf- und Abrollen des Schlauches Teuer in der Anschaffung

Nur stationäre Nutzung möglich

Feste Wand zur Montage erforderlich

Geringere Mobilität und daher eingeschränkt im Einsatz

Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Gartenschlauch-Aufroller sind zwar gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlen immun, können jedoch bei besonders niedrigen Temperaturen beschädigt werden. Aus diesem Grund ist es ratsam, den Wagen oder die Box den Winter über im Keller oder in der Garage lagern.

