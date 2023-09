So schön es auch ist, einer Pusteblume dabei zuzusehen, wie ihre Samen bei jedem Windstoß in die Lüfte abheben – für viele Gartenbesitzer:innen ist der Löwenzahn ein lästiger Geselle: Er breitet sind in Beeten, Pflasterfugen oder auf dem Rasen aus und beißt sich dort regelrecht fest. Da er jedoch eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten ist, sollten Sie die Pflanze mit Bedacht entfernen. Was das bedeutet, verraten wir Ihnen.