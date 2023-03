von Katharina Brenner-Meyer Gynäkologin Sheila de Liz klärt als "doktorsex" auf Tiktok auf und schafft Mythen aus der Welt. Ihre Bücher sind Bestseller. Sie hat über die Menopause geschrieben und über die Pubertät. Ein Gespräch mit ihr und ihrer 17-jährigen Tochter Frida über Hormone und Tabus.

Dieser Text erschien zuerst am 28. August 2022.

Wenn Sheila de Liz bei Tik Tok, Youtube und Instagram Mythen über Jungfernhäutchen, Orgasmen und Geschlechtskrankheiten aus der Welt schafft, redet sie mit ihrem Gegenüber auf Augenhöhe. Viele junge Frauen und Mädchen suchen Rat bei ihr, ihre Videos werden teils millionenfach geklickt. Aber auch wenn die letzte Periode naht, weiß Sheila de Liz weiter. In Ihrem Buch "Woman on Fire" geht es um die Menopause. Mit "Girl on Fire" hat sie jetzt das Pendant für die Pubertät geschrieben – gemeinsam mit ihrer Tochter Frida. Die kennt sich mit dem Thema inzwischen bestens aus. Frida ist 17.