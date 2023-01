Sehen Sie im Video: Mit Kabelbindern und Kreativität – Elektriker-Vater macht seine Töchter für die Schule fertig.









"Selbst ist der Elektriker-Mann" – Als Chelsea, die Mutter von zwei Töchtern, am 12. Dezember letzten Jahres verschläft, stellt sich ihr Ehemann Matt, einer haarigen Herausforderung.





Die vierjährige Scout und zweijährige Hendrix müssen für die Schule fertiggemacht werden. Das Ziel von Papa und Töchtern: Die Mama dabei möglichst nicht wecken.





Das Schlafzimmer, in dem die Haarklammern der Mädels liegen, wird also zur verbotenen Zone erklärt.





Matt, von Beruf Elektriker, schaute stattdessen, was er in seiner Werkzeugkiste finden kann.





Als Chelsea schließlich aufwachte, kann sie nicht glauben, was sie da zu Gesicht bekommt.





„Er war der festen Überzeugung, Kabelbinder wäre perfekt dafür geeignet, Haare an Ort und Stelle zu halten und es funktionierte tatsächlich besser als gedacht.“ - Chelsea





„Sie fingen jedoch an, ein bisschen herauszurutschen, und offensichtlich haben wir sie gegen normale Haargummis ausgetauscht, bevor die beiden zur Schule gegangen sind.“ - Chelsea





„Aber sie haben uns alle zum Lachen gebracht - besonders die Mädels fanden es super lustig.“ – Chelsea





Manchmal macht Not wohl nicht nur erfinderisch, sondern kann auch für viel Freude sorgen. Zumindest bei der vierköpfigen Familie in Süd-Utah, USA, hat das ganz wunderbar funktioniert.

