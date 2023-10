Montagstweets: "In einer 7. Klasse die Insel Lesbos erwähnen. Ich lern' es auch nimmer."

"In einer siebten Klasse die Insel Lesbos erwähnen. Ich lern' es auch nimmer."

Montagstweets "In einer siebten Klasse die Insel Lesbos erwähnen. Ich lern' es auch nimmer."

Gespräch mit Bewerber:



Ich: Ich bin Alexander ...

Bewerber: ... ah, so wie Konstantin.

Ich: ...

Bewerber: ...

Ich: Ja ... genau wie Konstantin, nur mit anderen Buchstaben. — AlexOhneW 🚽 (@AlexOhneW) October 19, 2023

Ich hab gestern eine halbe Stunde mit einem Patienten gerätselt, warum die Therapie bei ihm so gar nicht angesprochen hat. Dann hat er mir gesagt, dass er sie hat nicht angewendet hat 🤷🏻‍♀️ — Dr.Glasspateldruck (@glasspateldruck) October 21, 2023

"Der Vater stimmt dem Schusswechsel der gemeinsamen Kinder wegen Umzug nicht zu"



Klingt ja durchaus, äh, empfehlenswert.



Hat auch nur dreimal lesen gedauert, bis da Schulwechsel stand. — Mrs. Penny (@MrsPennyBean) October 28, 2023

Steh im Wartezimmer.

Eine MFA mit Kopftuch im perfekten deutsch zur Kollegin: "Kannst du mir den ausrufen? Ich kann den Namen nicht aussprechen!"

Die Kollegin: "Herr Käsekopfmann bitte!"



😳



Vom wegen "nicht aussprechen" können 😄 die hat gedacht das ist ein Fake... — MamaBell (@BellisKaeseecke) October 24, 2023

Hab mich heut in ner Pause mit ner Kollegin unterhalten und sie erzählte ständig was von Schu Schu. Jetzt ging mir ein Licht auf, dass sie damit Sex meinte. Ich hab mich ernsthaft ne Stunde mit Gabi über Sex unterhalten ohne es zu raffen. Ich brauch Urlaub! — Popupanna (@popupanna) October 19, 2023

Nachrichten aus dem IT Team. An der Rückgabe der Zentralbibliothek: pic.twitter.com/3pRSrYtc3C — Stadtbüchereien Düsseldorf (@stadtbueduedorf) October 17, 2023

Neuer Mitarbeiter.

Erwachsen, ernstzunehmende Position, sollte mir seine Unterlagen bringen.

Kulleräugig.

"Ich weiß nicht, ob ich eine Steuer ID habe?"

Ich möchte ihn im Fliegergriff tragen und "Sshhh, kleiner Hase" ins Ohr wispern.

Wie manche im Leben klarkommen, magisch. — Teresa van de Kowski (@KleineHyaene) October 16, 2023

- Ich hab deinen Mann gestern getroffen.

- Wo denn?

- Kennst du das Café gegenüber vom Swingerclub?

- Ja.

- Gegenüber vom Café. — Zartbitter (@FrauMitWeh) October 11, 2023

Der größte Feind des gemütlichen Betts ist eine volle Blase!!! — Buch und coolste Maus von St Pauli (@buchischnubbel) July 5, 2023

In einer 7. Klasse die Insel Lesbos erwähnen.



Ich lern es auch nimmer. 🤦🏻‍♀️ — Halbblutlehrerin (@MelsGedanken) July 3, 2023

wie ich warte dass mein ehemann aus seinem arbeitscall kommt damit ich eine umarmung haben kann pic.twitter.com/nLmoRhnLtw — Blocks (@m_blocksberg) July 3, 2023

wie rutschen eigentlich nicht alle vollzeitbeschäftigten in eine vollzeit-depression wo man völlig fertig nach hause kommt, wenig bis gar nichts sinnvolles tut und sich zum 5. mal diese woche sagt "ach heute mal nichts kochen, es reicht auch ein toast" — ana (@temberaubend) September 13, 2023

Wenn der Praktikant, der heute den ersten Tag da ist, das Softwareproblem, das wir seit 6 Monaten weder alleine, noch mit Hilfe der Softwarefirma noch mit Google Hilfe bewältigen konnten,in 4 Stunden ratz fatz gelöst hat😍 — Botoxnotfall (@Botoxnotfall) July 3, 2023

