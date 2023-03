von Jan Sägert Moose gehören zu den faszinierendsten Kreationen der Natur. Doch vor allem Kleingärtner mögen die viele Millionen Jahre alten Pflänzchen nicht. Denn Moos im Rasen ist verpönt. Fünf Tipps gegen den Filz auf der Wiese.

Neben verschiedenen Gartenunkräutern sind Moose die unbeliebtesten Gäste in den Parzellen von Schrebergärtnern. Zumindest, wenn sie sich im Rasen des Grundstücks ausbreiten. Moose haben einen schlechten Ruf. Dabei sind sie in vielen Landschaften unserer Erde ein wichtiger Teil des Ökosystems. Breiten sie sich auf Rasenflächen aus, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass die Wiesengräser kaum noch Nährstoffe aus dem Boden bekommen. Wohl oder übel müssen sie weniger anspruchsvollen Pflanzen wie Unkräutern oder Moosen das Feld überlassen. So holen sich Moose ihre Nährstoffe beispielsweise aus dem Regenwasser.

Mit den steigenden Temperaturen erwachen nun auch die Grashalme auf vielen Grundstücken und in den Kleingartenanlagen aus ihrer Winterruhe. Doch häufig haben sich über den Winter verschiedene Moose auf der Rasenfläche ausgebreitet. Wer darauf keine Lust hat, sollte seine Wiese gründlich sanieren. Und so geht das:

Rasen vertikutieren pH-Wert des Bodens prüfen und neutralisieren Rasen düngen Bodenaktivator oder Kompost ausbringen Rasen nachsäen (zertifiziertes Bio-Saatgut verwenden)

1. Rasen vertikutieren/belüften

Wollen Sie das Moos im Rasen entfernen, kommen Sie ums Vertikutieren nicht herum. Die Moose per Hand aus dem Rasen zu zupfen, ist nicht nur extrem mühsam, sondern auch Arbeit, die kein Ende nimmt. Elektro-Vertikutierer sind mit kleinen scharfen Messern ausgestattet, die kleine Furchen in den Rasen schneiden und ihn damit durchlässiger machen. Überaus nützlich ist auch der Nebeneffekt. Denn dabei erwischt der Vertikutierer auch jede Menge Rasenfilz aus Moos, Unkräutern oder Graswurzeln.

Wichtig: Sie können Moose und anderen Rasenfilz auf dem eigenen Kompost entsorgen. Mischen Sie den Grünschnitt davor aber unbedingt mit anderen Gartenabfällen, damit er nicht verklumpt.

2. pH-Wert prüfen und kalken

Haben Sie Moos im Rasen ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Rasen zu wenig Nährstoffe bekommt. Das liegt in der Regel daran, dass der Boden zu sauer ist, also einen pH-Wert von 5,5 oder weniger aufweist. Mit einem pH-Bodentest können Sie das binnen Minuten leicht überprüfen. Als erste Gegenmaßnahme ist es hilfreich, die Säure im Boden mit Gartenkalk zu neutralisieren. Weil das per Hand vor allem bei größeren Flächen mühsam ist und zudem meist nicht gleichmäßig gelingt, lohnt sich ein Streuwagen, um die richtige Dosierung zu treffen.

3. Rasenfläche düngen

Ist die Wiese wieder gut durchlüftet und der Boden neutralisiert, brauchen die Halme einen Wachstumsbooster. Nur über hochwertigen, organischen Rasendünger gelangen die dringend benötigten Nährstoffe in den Boden. Diese sind in der Regel deutlich weniger mit Schwermetallen belastet wie mineralische Dünger. Zudem kann organischer Dünger mit der Neu- oder Nachsaat ausgebracht werden. Ein guter Mittelweg könnten organisch-mineralische Rasendünger sein. Für den Hinterkopf: Nutzen Sie den Rasenschnitt nach der nächsten Maat als natürlichen Dünger. Er enthält wichtige Nährstoffe, die sie dem Boden vorenthalten, wenn sie den Schnitt nach dem Mähen auf dem Kompost verteilen.

4. Bodenaktivator (oder Kompost) ausbringen

Affiliate Link Terra Preta® Bodenaktivator, 10 kg Jetzt shoppen 21,99 €

Womit wir direkt beim vierten Akt der Rasensanierung wären. Bevor im letzten Schritt neue Rasensamen ins Spiel kommen, sollten Sie dem Boden einen weiteren und möglichst nachhaltigen Nährstoffschub genehmigen. Das gelingt insbesondere mit der Humus-Wunderwaffe namens Kompost. In den Boden eingearbeitet, wirkt der Kompost dank seiner Humusschicht wie organischer Dünger. Eine ähnliche Wirkung erzielen Sie mit einem Bodenaktivator, der als Granulat ausgebracht wird und die Mikroorganismen in konzentrierter Form in den Boden bringt.

5. Rasen aussäen

Affiliate Link Streuwagen EvenGreen, mit Streu-Stop Bügel, Streubreite 45 cm, 11 Liter Volumen Jetzt shoppen 49,99 €

Im fünften und letzten Akt geht es darum, neue Rasensamen auszusäen und der Fläche wieder die nötige Dichte und Kraft zu geben. Auch hier lohnt es sich, einen Streuwagen zu Hilfe zu nehmen. Wer den nicht extra anschaffen möchte, kann dieses wie auch andere Gartengeräte in vielen Bau- und Gartenmärkten gegen eine Gebühr ausleihen. Wichtig ist, dass Sie möglichst zertifiziertes Saatgut ausbringen. Das erkennen Sie am Aufdruck RSM (Regel-Saatgut-Mischung), der garantiert, dass die Mischung ausschließlich Rasensamen erstklassiger Gräsersorten enthält. Je nach Anbieter sollte man hier für eine Rasenfläche von 200 Quadratmetern etwa 60 bis 80 Euro einplanen. Hier gilt ganz besonders: Wer billig kauft, sät mindestens zwei Mal.

Moos langfristig loswerden: So klappt es

Die beschriebene Sanierung ist aufwendig und kostet Zeit. Wer verhindern möchte, seinen Rasen jedes Jahr aufs Neue einer solchen Kur zu unterziehen, sollte sich fragen, warum das Moos überhaupt wächst und genau dort ansetzen. Antwort A: Moos gedeiht auch im Schatten prächtig, beschattetes Gras stellt das Wachstum schnell ein. Für Halbschatten optimiertes Saatgut kann das Problem lösen. Schneiden Hecken oder andere Hindernisse den Rasen aber komplett vom Sonnenlicht ab, ist Gras an dieser Stelle ein hoffnungsloser Fall. Antwort B: Grashalme benötigen zwar Feuchtigkeit – jedoch in einem gesunden Maß. Stau- und Dauernässe führt im schlimmsten Fall dazu, dass die Wurzeln faulen. Ursache ist meist der zu stark verdichtete Boden. Hier hilft nur Umgraben und dem Boden etwas Sand unterzumischen, der deutlich wasserdurchlässiger ist.

