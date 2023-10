Im Teenageralter Mutter werden, dass kommt in Deutschland immer seltener vor. Auch weltweit sind die Zahlen deutlich zurückgegangen – allerdings mit großen regionalen Unterschieden.

Die Zahl der Mädchen und Frauen, die im Teenageralter Mutter werden, ist in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden im Jahr 2022 im Schnitt sechs Kinder je 1000 Frauen zwischen 15 und 19 Jahren geboren. Im Jahr 2000 waren es dagegen laut den Statistikern noch 13. Den Angaben zufolge sank im selben Zeitraum die Zahl der geborenen Kinder von Teenagermüttern von 29.140 auf 10.999. Allerdings ist auch die Anzahl der weiblichen Teenager hierzulande rückläufig: Lebten im Jahr 2000 laut Statistik 2,25 Millionen junge Frauen zwischen 15 und 19 Jahren in Deutschland, waren es 2022 nur noch 1,87 Millionen.

Auch weltweit weniger Teenagermütter

Das Bundesamt gab die Zahlen anlässlich des Weltmädchentags am 11. Oktober bekannt. Der Aktionstag wurde 2011 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Belange von Mädchen sichtbar zu machen und sich für ihre Chancen und Rechte einzusetzen. Auch weltweit zählten die Statistiken weniger Teenagermütter. Wurden im Jahr 2000 im globalen Durchschnitt 64 Kinder je 1000 junge Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren gezählt, war es 2021 mit 42 Neugeborenen rund ein Drittel weniger, wie die Bundesstatistiker mit Verweis auf UN-Zahlen berichten. Für 2022 liegen international noch keine Daten vor.

Die Zahl der geborenen Kinder von 15- bis 19-Jährigen sank von 18,1 Millionen im Jahr 2000 auf 12,8 Millionen im Jahr 2021. Während die Geburtenzahl zurückging, stieg die Anzahl junger Frauen im selben Zeitraum: Im Jahr 2000 lebten weltweit 280,2 Millionen weibliche Jugendliche, 2021 waren es 301,7 Millionen.

Den Statistikern zufolge gab es jedoch große regionale Unterschiede bei den Teenagermüttern. Die relativ meisten gab es 2021 in Zentralafrika. Auf 1000 junge Frauen kamen insgesamt 119 Neugeborene. Dahinter folgte Westafrika mit 104 Neugeborenen. Zum Vergleich: In Westeuropa kamen auf 1000 junge Frauen noch sieben Neugeborene.