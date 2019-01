Eine Mutter von drei Kindern bestellte bei einer Domino's-Filiale im britischen Plymouth Pizza für ihre Kinder. An diesem Tag fiel allerdings der Pizzaofen des Lieferdienstes aus, so dass der Familie kein Essen geliefert werden konnte. Das bringt die Mutter in ernste Bedrängnis, denn für die Bestellung opferte sie ihr letztes Geld.

Die 37 Pfund, die sie für das Essen bezahlen musste, wurden direkt vom Konto der Frau abgebucht. Das Problem: Auf ihrem Konto waren jetzt nur noch sieben Pfund übrig. Dieser Betrag reichte nicht dafür aus, um ihren Kindern im Alter von fünf, 13 und 15 Jahren die hungrigen Mägen zu füllen. An diesem Tag gab es also nur noch "Chips und andere Dinge", so die Mutter.

Mutter und Domino's konnten sich nicht einigen

"Ich wünschte, dass sie das enttäuschte Gesicht meines kleinen Sohnes sehen könnten", sagte sie einem Mitarbeiter von Domino's am Telefon und schilderte, dass der Lieferdienst mit der Bestellung ihr letztes Geld abgebucht habe und sie und ihre Familie nun hungrig und ohne Essen dastehen würden. Die Mutter bot an, ihr Geld aus der Filiale abzuholen, doch sei das wohl nicht möglich gewesen. Da ihr offenbar niemand helfen konnte, drohte sie sogar an, die Polizei zu informieren.

Die Verzweiflung der Mutter war groß

Aus lauter Verzweiflung setzte die Mutter Ihre Worte in die Tat um und rief bei der Polizei an. Die Beamten konnten ihr allerdings keinen anderen Rat geben als sich noch einmal mit Domino's in Verbindung zu setzen, damit ihr das Geld zurückerstattet wird.

Die Mutter äußerte, dass es fünf Tage dauerte, bis ihr das Geld endlich erstattet wurde. Ein Sprecher von Domino's sagte der Nachrichtenseite "Metro" etwas Gegenteiliges. Das Unternehmen habe sich bei der Mutter entschuldigt und ihr die 37 Pfund bereits am nächsten Tag zurückerstattet. Welche Aussage davon nun tatsächlich zutrifft, ist nicht belegt.

