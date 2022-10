von Jan Sägert Allein und im Dunkeln einzuschlafen, ist für viele kleine Kinder ein großes Problem. Vor allem die Dunkelheit löst bei ihnen Ängste oder gar Albträume aus. Nachtlichter sollen dabei helfen, dass die Kleinen mit einem guten Gefühl einschlummern.

In der stockfinsteren Wohnung unfallfrei den Weg zu Toilette zu finden, ist schon für manch Erwachsenen eine echte Herausforderung. Stolpern schlaftrunkene Kinder nachts aus dem Hochbett und durch die dunklen Flure sind blaue Zehen und ein brummender Schädel fast vorprogrammiert. Es sei denn, ein Nachtlicht hilft ihnen dabei, das Klo sicher zu erreichen.

Der nächtliche Weg zum stillen Örtchen ist nur ein Grund, warum viele Eltern über ein Nachtlicht in der Wohnung nachdenken. Im Alter zwischen drei und fünf Jahren beginnen Kinder die Dunkelheit als bedrohlich zu empfinden. In der sogenannten magischen Phase verschwimmen häufig die Grenzen zwischen Realität und Fantasie. Das Monster unterm Bett oder die Einbrecher im Treppenhaus sind für die Kleinen in dieser Zeit eine ganz reale Gefahr. Selbst Sechsjährige können häufig noch nicht sicher zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden. Um ihnen zunächst die Angst vor der Dunkelheit zu nehmen, kann ein Nachtlicht helfen. Damit fühlen sie sich schon beim Einschlafen sicherer. Nachtlichter für Kinder gibt es in so ziemlich allen Formen, mit Farbwechsel, für die Steckdose, als Wandlampe und magischer Sternenhimmel an der Kinderzimmerdecke.

Sieben Ideen, die dabei helfen können, Kindern die Angst vor dem Dunkel der Nacht zu nehmen.

1. VAVA LED Nachtlicht

Das leuchtende Ei von Vava gehört zu den beliebtesten Nachtlichtern junger Eltern. Und das hat gleich mehrere Gründe. Einer der wichtigsten: Das LED-Nachtlicht ist praktisch unkaputtbar. Es besteht aus "spielzeugtauglichen" Materialien. Zum Fußballspielen ist es nur bedingt geeignet, ansonsten können Kinderhände dem Vava-Ei nichts anhaben. Über zwei Schieberegler an der Unterseite kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden sowie von warmem Dauerlicht auf ein Farbspiel umgestellt werden. Alles Weitere funktioniert per Berührung. So kann sowohl die Helligkeit des Dauerlichts als auch das Farbspiel über eine simple Touch-Funktion angepasst werden. Im Dauertest des Autors funktionierte das zuverlässig. Geladen wird das Vava LED Nachtlicht via USB. In der dunkelsten Einstellung hält es bei voller Ladung bis zu 100 Stunden durch. Auch das kann der Autor aus eigener Erfahrung bestätigen. Hier ist das Vava LED Nachtlicht erhältlich.

2. All Kids United LED Nachtlicht "Sternenhimmel"

Auf einem komplett anderen Prinzip beruht diese Sternenhimmel-Projektion fürs Kinderzimmer. Das Schäfchen aus weichem Plüsch dient gleichzeitig als Kuscheltier und magische Einschlafhilfe. In den Rücken des Schafs wurden Löcher gestanzt, durch die das Licht an die Decke projiziert wird. Im Bauch verstecken sich neben verschiedenen Farben auch Sternbilder, die beobachtet werden können. Dazu gibt's bei Bedarf noch vier musikalische Klassiker zum Einschlafen. Etwas schade: Der LED Sternenhimmel ist batteriebetrieben und kann nicht aufgeladen oder per Netzteil betrieben werden. Hier gibt's das LED Nachtlicht "Sternenhimmel" von All Kids United

3. Schlummerlicht "Faultier"

Tierisch süß ist dieses Schlummerlicht für die Wand. Das Motiv, ein kleines Faultier, wird aus sechs und vier Millimeter starkem Pappelholz von Hand gefertigt und anschließend bemalt. Eine batteriebetriebene LED-Lichterkette mit zehn oder 20 kleinen LEDs bringt das in Süd- und Mittelamerika heimische Säugetier zum Leuchten. Die kleine, 35 Zentimeter breite Variante, hat eine Timerfunktion. Beim etwas größeren Modell (ca. 55 Zentimeter breit) fehlt die Zeitschaltuhr. Ein- und ausgeschaltet wird dieses tierische Nachtlicht über einen Zugschalter. Schön: Auf Nachfrage kann die Holzfigur auch mit einem Namen oder einer Gravur nach Wunsch individualisiert werden. Möglich sind zudem eine direkte oder indirekte Beleuchtung sowie der Betrieb über eine Steckdose. Hier ist das Nachtlicht im Faultier-Design erhältlich.

4. Reer Nachtlicht "MyMagicStarLight"

Einen Sternenhimmel zaubert auch das "MyMagicStarLight" von Reer an die Decke von Kinderzimmern. Die Sterne leuchten dabei wahlweise im klassischen Weiß, Grün oder Violett. Auch Farbwechsel sind möglich. Fünf Naturgeräusche und zehn Schlaflieder sollen für noch mehr Ruhe beim Einschlafen sorgen. Per AUX-Kabel können zudem MP-Player oder Smartphones angeschlossen werden, beispielsweise für ein Hörspiel zum Einschlafen. Ein kleines LCD-Display an der Front zeigt wahlweise die Uhrzeit oder die Raumtemperatur an. Als zusätzliche Funktion wurde ein dreistufiger Timer integriert, der das Nachtlicht nach 15, 30 oder 45 Minuten automatisch ausschaltet. Hier gibt's das Nachtlicht "MyMagicStarLight" von Reer.

5. Ansmann LED Nachtlicht "Die Maus"

Ohne viel Schnickschnack kommt dieses Nachtlicht aus der bekannten TV-Serie "Die Sendung mit der Maus" daher. Im Sockel verstecken sich drei Batterien, die eine integrierte LED zum Leuchten bringen. Per Touchsensor kann der ein- und wieder ausgeschaltet werden. Nach 30 Minuten erlischt das LED-Lämpchen dank eingebautem Timer von allein. Die leuchtende Maus taucht das Kinderzimmer in ein dezentes Orange. Es reicht, um beim Einschlafen zu helfen und dazu den Weg zur Tür und der Toilette zu finden. Alternativ gibt's von Ansmann auch noch den besten Kumpel der Maus, den Elefanten. Hier gibt's die Einschlafhilfe aus "Die Sendung mit der Maus". Und hier gibt's den Elefanten.

6. Philips LED Wand-Nachtlicht Disney "Elsa"

Diese LED-Wandleuchte aus dem Hause Philips dürfte vor allem Fans von Disneys Kinoerfolg "Frozen" begeistern. Mächtige 34 Zentimeter ragt der Eisberg in die Höhe, der durch drei fest verbaute LEDs im Innern zum Leuchten gebracht wird. Die Batterien stecken im Sockel des Nachtlichts, das an die Wand montiert werden kann. Das kühle, bläuliche Licht kann über zwei Schalter etwas heller oder dunkler gemacht werden. Auf einen Timer wurde bei diesem Nachtlicht verzichtet. Hier gibt's die Wand-Nachtleuchte für kleine Frozen-Fans.

7. Béaba Nachtlicht

Eine witzige, wenngleich naheliegende Idee hatten die französischen Designer dieses Nachtlichts für Babys und Kleinkinder. Die Leuchte in Gestalt eines Wichtels kann sowohl als statisches Nachtlicht als auch als Taschenlampe benutzt werden. Über ein großes und leicht zu bedienendes Knöpfchen lässt sich der Modus kinderleicht umstellen. Die erste eigene Taschenlampe dürfte so manchen Dreikäsehoch sehr glücklich machen. Praktisch ist die Wichtellampe aber noch aus einem anderen Grund. Dank des cleveren Designs der Zipfelmütze kann sie ganz praktisch am Gitterbettchen, der Tür oder anderswo eingehängt werden. Spätestens nach 90 Stunden (Angabe des Herstellers) braucht der Wichtel einen Energieschub. Das klappt via USB. Das passende Kabel gehört zum Lieferumfang. Hier ist das 2-in-1 Nachtlicht von Béaba erhältlich.

