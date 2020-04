Sehen Sie im Video: Leere statt Menschenmassen – Papst muss Ostern (fast) alleine feiern.





Weit und leer lag der Petersplatz am Freitagabend vor dem Papst und seinen wenigen Begleitern. Das Oberhaupt der Katholiken beging einen ungewöhnlichen Karfreitag. Üblicherweise sind die vom Papst gefeierten Messen und Andachten mehr als gut besucht, Gläubige aus aller Welt reisen für die Osterfeiertage in den Vatikan. Doch auch der Kirchenstaat kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Am Karfreitag vollzieht der Pontifex den letzten Gang des Jesus von Nazaret nach, hin zu Stätte seiner Kreuzigung. Seit 1964 findet dieser Kreuzweg wieder im Kolosseum in Rom statt - in diesem Jahr auf dem fast verwaisten Petersplatz. Auf den Stufen des Petersdoms nahm Franziskus das Kreuz entgegen, gebracht von zehn Männern und Frauen, darunter Mitarbeiter des vatikanischen Gesundheitssystems und Insassen italienischer Gefängnisse, deren Aufseher und Familienmitglieder von Häftlingen und Gewaltopfern. Jede der 14 Stationen des Kreuzwegs soll an die Leiden des Jesus Christus erinnern. Ein verurteilter Mörder aus einem Gefängnis in Norditalien verlas seinen Andachtstext: "Ich habe etwas getan, das so viel böser ist als all das, was mir widerfahren ist." Die Eltern eines getöteten Mädchens sagten: "Unser Leiden wird nie enden." Das verwendete Holzkreuz verweist auf das Jahr 1522. Der Überlieferung zufolge hat man das Kreuz damals 16 Tage lang durch Rom getragen - ein Versuch, Rom und ganz Italien von der Pest zu befreien.