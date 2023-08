Was soll man tun, wenn da auf einmal wieder dieses Kribbeln auftaucht? Unsere Autorin berichtet von dem Wunsch, mit anderen Männern zu schlafen, obwohl sie glücklich verheiratet ist

Unsere Autorin ist seit 15 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Für sie ist klar: Sie will ihr Leben mit ihm verbringen, mit ihm alt werden. Trotzdem hat sie große Lust auf Abenteuer mit anderen. Ist das normal? Lea Kirsch*

Ich stand in einer Menschenmenge, als ich realisierte, dass ich nicht treu sein kann. Und es auch gar nicht sein will. Die Musik war laut und mir gegenüber befand sich ein gut aussehender Typ. Er sah mir in die Augen und ich spürte sofort dieses Kribbeln. Kurz hielt ich inne, erwiderte seinen Blick. Es war dieser Blick, der alles sagt. Der signalisiert: Ich habe Lust auf dich.