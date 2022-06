Warme Tage sind die perfekten Gastgeber für Action und Spielspaß im Freien. Die besten Spielideen für alle, die sich am Strand, im Park oder auf der Wiese hinterm Haus nochmal richtig austoben wollen. Acht Outdoor-Spiele im Kurzporträt.

"Papa, mir ist langweilig", ist vermutlich einer der häufigsten Sätze, den viele Väter in den vergangenen Wochen und Monaten von ihren Kindern gehört haben. Kitas und Schulen ganz oder teilweise zu, das Wetter durchwachsen – genau wie die Laune von Groß und Klein. Wenn das Puzzle zum fünften Mal fertig gestellt wurde, die Lego-Minifiguren in Reih und Glied im Kinderzimmer aufmarschiert sind und der Puppenwagen von den wilden Touren durch die Wohnung heiße Räder hat, muss frische Luft her. Und weil auf dem Spielplatz um die Ecke auch jeder Stein bekannt ist, wird es Zeit für neue Herausforderungen. Die folgenden Outdoor-Spiele bringen Spaß für Groß und Klein. Ja, es geht dabei auch darum, den Ehrgeiz der Kids zu wecken. Vor allem sollen die Langeweile-Killer aber Familien nach draußen bringen und sie dazu animieren, sich zu bewegen. Dazu werden noch Skills wie Geschicklichkeit, Konzentrationsvermögen und Koordination geschult und trainiert.

1. Krocket: Outdoor-Spiel für den Garten

Krocket ist ein historisches Outdoor-Spiel, das aus dem Frankreich des 16. Jahrhunderts stammt. Die Idee ist recht simpel: Mit einem Holzschläger werden kleine Holzkugeln mit möglichst wenigen Versuchen durch einen Parcours aus kleinen Metalltoren geschlagen. Krocket wird in der Regel auf einer Wiese gespielt, damit die Tore fest im Boden verankert werden können. Der eigene Garten oder die Wiese hinterm Haus sind also das perfekte Terrain. Bei diesem Schlagspiel geht es vor allem um Geschicklichkeit, Motorik und Präzision. Hier gibt es das Spiel.

2. Cornhole: Spielspaß für die Terrasse

Auch bei diesem aus den USA nach Europa geschwappten Kultspiel geht es in erster Linie um Treffsicherheit. Stars dieses Outdoor-Spiels sind mehrere kleine, mit Mais (oder Sand) gefüllte Säckchen, die in kleine und große Hände passen. Ziel des Spiels ist, die Säckchen auf einer angeschrägten Plattform zu platzieren – oder besser noch: sie in deren Löchern zu versenken. Neben der klassischen Variante gibt es mittlerweile auch spezielle Cornhole-Versionen für Kinder und Familien auf dem Markt. Cornhole eignet sich perfekt für Kindergeburtstage, aber auch für kleine Familienduelle, zum Beispiel im Urlaub am Ostseestrand. Hier gibt es das Spiel in einer Monster-Edition mit Transporttasche.

3. Tischtennis: Outdoor-Spiel für Groß und Klein

Tischtennis gehört nicht nur Asien zu den populärsten Ballsportarten, die vor allem in der Freizeit gespielt werden. An tausenden Outdoor-Tischen wird eifrig geschmettert und geschnibbelt. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich Mini-Tischtennisplatten. Die sind nicht nur auch für kleinere Ballkünstler geeignet, sondern auch mit wenigen Handgriffen im Garten oder auf der Terrasse aufgebaut. Die meisten sind etwa einen Meter lang, wiegen weniger als zehn Kilogramm und können auf ein handliches Maß zusammengeklappt werden. Tischtennis schult neben der Hand-Auge-Koordination auch das Reaktionsvermögen. Vor allem aber macht es monstermäßig Spaß.

4. Darts: Wurfspiel für den Balkon

Die spitzen Stahlpfeile klassischer Dartspiele haben in Kinderhänden nichts zu suchen. Und doch zieht das beliebte Wurfspiel selbst kleine Kinder magisch an. Kindgerechte Varianten kommen mit Klett oder Magneten aus. Sie sind in der Regel leicht und überall zu montieren, schonen Fußboden und Wand und sind komplett ungefährlich. Neben dem Wurfspaß können die Mini-Darter gleich noch erste mathematische Gehversuche starten, wenn sie die Punkte ihrer Versuche zusammenzählen. Hier gibt es das Spiel als Magnetversion.

5. Kubb (Wikingerschach): DIE Spielidee für den Park

Die unangefochtene Nummer eins unter den mobilen Spielen für Park und Garten. In kaum einer deutschen Grünanlage wurde noch nicht mit den Holzstöckchen auf die gegnerischen Klötzchen gezielt, um sie aus dem Weg zu räumen. Bei dem kurzweiligen Outdoor-Spaß für Groß und Klein geht darum, welches Team als erstes den König in der Mitte des Spielfelds getroffen hat. Zuvor müssen alle "Bewacher" des Holzherrschers beiseite geschafft werden. Das traditionsreiche Outdoor-Spiel hat seine Wurzeln in Skandinavien und erfordert Koordination, Präzision und etwas taktisches Geschick. Ein Quäntchen Glück gehört wie immer auch dazu. Hier gibt es das Spiel.

6. Basketball: Spielspaß auf der Terrasse oder Wiese

Ballspiele aller Art stehen bei Kindern ab zwei Jahren auf der Liste der Lieblingsbeschäftigungen meist ganz weit oben. Die meisten kicken Gummibälle über Spielplätze, andere staunen über wild umher hüpfende Flummis. Für kleine Korbjäger und Nowitzki-Fans gibt es mobile Basketballanlagen, die leicht auf der Terrasse oder im Garten aufgestellt werden können. Viele sind höhenverstellbar, damit auch die kleinsten schon früh mit spektakulären Körben Erfolgserlebnisse sammeln können. Damit sie stabil stehen, wird der Fuß in der Regel mit Wasser oder Sand befüllt. Die Basketballständer für Kinder sind meist aus Kunststoff, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Hier gibt es einen Basketballkorb für Kids.

7. Bowling: Top-Spiel für den Kindergeburstag

Wie viele andere Freizeitvergnügen sind auch Bowling- und Kegelbahnen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Doch auch für das traditionsreiche Spiel mit Kugel und Kegeln gibt es mittlerweile Outdoor-Spielvarianten. Die Idee ist schnell erklärt: Neun oder zehn Kegel werden als Dreieck mit der Spitze nach vorn aufgebaut. Dann geht es in die Vollen. Die Formation muss mit möglichst wenigen Versuchen abgeräumt werden. Die Kegel sind je nach empfohlenem Alter aus Kunst- oder Schaumstoff und meist als lustige Figuren dargestellt. Gartenbowling gehört damit auch auf jede Spieleliste von Kindergeburtstagen im Freien. Hier gibt es ein Bowling-Spiel für Kids.

8. Spikeball: Actionspiel für Strand und Garten

Spikeball – auch Roundnet genannt – ist wahrscheinlich die schnellste und actionreichste Spielidee in dieser Liste. Im Zentrum steht ein elastisches Netz, das über einen Ring gespannt auf vier Füßen am Boden steht und im Grunde wie ein kleines Trampolin aussieht. Gespielt wird im Modus zwei gegen zwei. Dabei muss ein kleiner Ball so mit der flachen Hand auf das Netz geschmettert werden, dass das gegnerische Team ihn nicht zurückspielen kann. Wie beim Volleyball stehen jeder Mannschaft drei Ballberührungen zur Verfügung. Wer zuerst 21 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Spikeball kann auf jedem Untergrund gespielt werden. Am Strand und auf der Wiese macht der Trendsport am meisten Spaß. Kinder können bei diesem Spiel perfekt ihre Hand-Auge-Koordination trainieren. Für den schnellen und leichten Transport können die meisten Sets spielend leicht auseinandergebaut und in einem praktischen Beutel verstaut werden. Hier gibt's ein komplettes Spikeball-Set mit drei Bällen.

