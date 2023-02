Die Psychologin Katharina Grünewald berät in ihrer Praxis Patchworkfamilien. Und sie lebt als Mutter von zwei eigenen und zwei Bonus-Kindern selbst in einer. Im stern-Interview spricht sie darüber, wie man glücklich wird mit einem Partner oder einer Partnerin, wenn da schon Kinder sind. Und wie finden die Kinder ihren Platz? Marlene Borchardt

Frau Grünewald, wer sitzt bei Ihnen in der Praxis?

Das ist die Stiefmutter, die häufig die Brownies für das Bonuskind backt und dafür keine Anerkennung bekommt. Der Vater, der viel Energie in seine erste Familie steckt und ausgelaugt ist. Die Mutter, die findet, dass sich die Stiefmutter zu sehr einmischt und sich mit ihr in Konkurrenz sieht. Und sich dadurch abgewertet fühlt. Generell sitzen bei mir Paare, die eine Trennung hinter sich haben und es jetzt besser machen wollen.