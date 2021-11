Die Vorfreude auf Weihnachten ist jedes Jahr groß. Wer sie zelebrieren will, kann sich mit Adventskalendern die Wartezeit verkürzen. Warum knifflige Exit-Adventskalender auch dieses Jahr wieder im Trend liegen? Knobelfans kennen die Antwort.

Mögen Sie die Adventszeit auch so sehr? Schließlich ist sie entspannt und aufregend zugleich. Wenn am ersten Dezember der Countdown zum Heiligabend eingeläutet wird, öffnen Weihnachtsenthusiasten das erste Türchen ihres Adventskalenders. Hinter den Türchen können sich Leckereien, erotische Spielzeuge oder anderes Überraschendes befinden. Exit-Adventskalender bedienen das Überraschungsmoment wie kein anderer Kalender. Hinter 24 Türchen, in 24 Boxen oder auf 24 Seiten verbergen sich spannende Rätsel, die von Knobelfans gelöst werden wollen. Was die Auswahl 2021 hergibt, sehen Sie hier auf einen Blick.

1. "Die Jagd nach dem goldenen Buch"

Die "Jagd nach dem goldenen Buch" ist Exit-Spiel und Abenteuergeschichte in einem. Sie begeben sich auf die Spuren eines Diebs in ein entlegenes Bergdorf. An diesem einsamen Ort geschehen merkwürdige Dinge, Gegenstände verschwinden und tauchen woanders wieder auf. Hinter 24 Türchen wartet täglich ein neues Rätsel. Geeignet ist der Adventskalender für Erwachsene oder Familien mit Kindern ab zehn Jahren.

2. "Die dunkle Insel"

Dieses Escape-Room-Spiel ist anders, denn es kommt in praktischer Buchform daher. In jedem Kapitel von "Die dunkle Insel" verbirgt sich ein kniffliges Exit-Rätsel, das zum nächsten Kapitel führt. Dafür stehen 24 Doppelseiten zum Ausschneiden zur Verfügung. Sie erhalten eine Einladung auf eine einsame Insel und müssen im Wettlauf gegen die Zeit ein Spiel um Leben und Tod spielen.

3. "Galileo Escape-Game-Adventskalender"

Der "Galileo Escape Game Adventskalender" eignet sich für Kinder ab acht Jahren. Anders als klassische Adventskalender wird dieser Exit-Adventskalender zu einem interaktiven Spiel mit 24 Rätseln, die bis Weihnachten gelöst werden müssen.

4. "Exit-Adventskalender Pro"

Vorsicht, denn dieser "EXIT Adventskalender Pro" richtet sich an die Meister dieses Handwerks. 52 Rätselkarten führen durch das Abenteuer im historischen Museum. Spontane Zeitsprünge und knifflige Aufgaben inklusive. Nur wer das Rätsel des Tages löst, erfährt, hinter welchem Symbol sich der Raum des nächsten Tages befindet.

5. "Das Tor zur magischen Welt"

"Das Tor zu magischen Welt" soll das Wissen von "Harry Potter"-Fans testen. Es handelt sich zwar nicht um einen offiziellen Kalender der beliebten "Harry Potter"-Bücher, aber die magische Geschichte soll an die Zauberwelt angelehnt sein. Fans machen sich auf einen Waldspaziergang auf, doch der richtige Weg aus dem Wald heraus ist unklar. Das Abenteuer eignet sich für Rätselfans ab zwölf Jahren.

6. "Ein wahnsinniges Spiel"

Beim Escape-Adventskalender "Ein wahnsinniges Spiel" handelt es sich ebenfalls um ein Buch. Zur Lösung der 24 Rätsel müssen Seiten herausgetrennt werden. Die Geschichte beschäftigt sich mit Benedikt, der in der Dunkelheit in einem stählernen Grab gefangen zu sein scheint. Ein Entkommen gibt es nur, wenn alle Rätsel bis Heiligabend gelöst werden können.

7. "Das Unheil am Nordpol"

Ein weiterer Exit-Adventskalender in Buchform. "Das Unheil am Nordpol" eignet sich gut für Einsteiger. Nur wer das Rätsel des Tages löst, kann das folgende Kapitel entschlüsseln und weiterlesen. Sie müssen ausschneiden, zeichnen, knicken und reißen, dann gelingt das Vorhaben.

8. "Die geheimnisvolle Eishöhle"

Können Sie auch besonders knifflige Rätsel lösen? Erst dann sind Sie bereit für "Die geheimnisvolle Eishöhle". Kombinationsgeschick und logisches Denken sind hierfür ein Muss. Die Rätsel können Sie übrigens alleine oder im Team lösen. Ein entspannter Ski-Urlaub in den Bergen nimmt eine unschöne Wendung. Bei der letzten Abfahrt werden Sie von einer Lawine überrascht und retten sich in eine eisige Höhle. Darin befinden sich seltsame Eisskulpturen. Was hat es damit auf sich?

9. "Professor Charlies Reise um die Welt"

Kennen Sie noch "Briefe von Felix"? Der beliebte Stoffhase bereist seit Jahrzehnten die Welt und verschickt von unterwegs Briefe. Der Exit-Adventskalender "Professor Charlies Reise um die Welt" erinnert etwas daran, denn es erwarten Sie 24 Umschläge, die Charlie aus aller Welt versendet hat. Als Familie können Sie seine Reise auf einer großen Weltkarte verfolgen und schauen, welche Länder er besucht hat. Außerdem versteckt sich in allen 24 Briefen ein neues Rätsel, das es zu lösen gilt.

10. "Exit-Adventskalender Kids"

Kinder ab sechs Jahren können sich an diesem "Exit-Adventskalender Kids" versuchen. Die Rätsel sind kindgerecht aufbereitet. Mithilfe von 26 Rätselkarten führt das Abenteuer kleine Forschende durch den Dschungel. Als Hilfestellung gibt es eine Lupe, die zur Lösung der Rätsel verhilft.

