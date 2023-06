von Anna Scheibe Ob zum Geburtstag, für einen Junggesellenabschied oder die nächste Babyparty: Der aus Lateinamerika stammende Brauch, eine bunte Figur aus Pappmaché mit Leckereien zu füllen, erfreut sich auch hierzulande einer wachsenden Beliebtheit. Wir verraten Ihnen, wie Sie eine Piñata selber basteln können.

In Mexiko und Mittelamerika war es früher Brauch, zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder an Weihnachten Tontöpfe mit Krepppapier zu umwickeln und mit Süßigkeiten oder Obst zu füllen. Anschließend wurde den Kindern die Augen verbunden und ein Stock in die Hand gegeben, mit dem sie versuchen sollten, die Piñata zu treffen – bis sie zerbrach und ihren Inhalt preisgab. Noch heute wird diese lateinamerikanische Tradition fortgesetzt, allerdings werden mittlerweile keine Tontöpfe mehr verkleidet, sondern Figuren aus Pappe eingesetzt. Ob Lama, Wolke oder Fußball: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Im Folgenden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine Piñata selber machen.

Affiliate Link Esel Pinata zum Befüllen Jetzt shoppen 18,99 €

Schritt für Schritt: So basteln Sie Ihre eigene Piñata

Gemäß der lateinamerikanischen Tradition haben wir uns für eine Piñata in Form eines Esels entschieden. Dafür benötigen Sie – neben der gewünschten Füllung (wie Süßigkeiten und/oder Spielzeug) – folgende Bastelutensilien:

Doppelseitiges Klebeband

2x Pappkarton, groß

Krepppapier

Kreppband

Bleistift

Schnur

Schere

Übrigens: Sie können natürlich auch eine klassische Piñata aus Pappmaché herstellen – allerdings benötigen Sie dafür deutlich mehr Zeit, Arbeitsschritte und Material. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Schritt 1: Zeichnen Sie die Umrisse des Esels mit einem Bleistift auf den Pappkarton und schneiden das Tier anschließend mit einer Schere aus. Legen Sie die fertige Schablone nun auf den zweiten Karton, zeichnen die Umrisse erneut nach und schneiden die Vorlage aus.

Schritt 2: Aus dem restlichen Pappkarton schneiden Sie nun mit der Schere einen mindestens zehn Zentimeter breiten Streifen aus, der in seiner Länge den gesamten Umfang der Esel-Piñata abdeckt.

Schritt 3: Nehmen Sie das doppelseitige Klebeband und kleben Sie die beiden Seiten der Piñata mit dem Kartonstreifen so zusammen, dass ein Hohlkörper entsteht. Denken Sie daran, eine kleine Öffnung oben zu lassen, damit Sie die Piñata später noch befüllen können.

Affiliate Link Ainmto 6 Rollen Krepppapier, bunt Jetzt shoppen 10,99 €

Schritt 4: Wenn der Korpus fertig ist, bringen Sie auf der gesamten Außenfläche doppelseitiges Klebeband an. Anschließend schneiden Sie die Krepppapier-Rollen (die Farben sind frei wählbar) in gleich große Streifen, die jeweils zwischen drei und sechs Zentimeter breit sind.

Schritt 5: Nun schneiden Sie die Fransen in gleichmäßigen Abständen in die zugeschnittenen Krepppapier-Streifen ein. Bedenken Sie hierbei: Je kleiner der Abstand, desto fransiger ist das Endergebnis. Wenn Sie die Streifen nun ausrollen, haben Sie fertige Fransenbänder.

Schritt 6: Entfernen Sie den Schutzfilm von dem Klebeband und bringen Sie die bunten Fransenstreifen – von unten nach oben – am Pappkarton an. Und zwar von allen Seiten gleichermaßen, damit ein einheitliches Gesamtbild entsteht.

Schritt 7: Wenn Sie mögen, können Sie jetzt noch Augen am Kopf des Esel anbringen. Zudem müssen Sie eine stabile Schnur an der Piñata befestigen, an der diese später aufgehängt werden kann. Nachdem der Körper mit Inhalt gefüllt wurde, kleben Sie diesen am Ende noch zu.

Und noch ein Tipp: Wenn Sie die Piñata nicht selber basteln wollen, können Sie im Internet auch fertige Figuren für Kinder und Erwachsene bestellen. Besonders beliebt sind – neben dem klassischen Einhorn – noch diese Modelle:

Füllung: Was kommt in die Piñata – und was nicht?

Traditionell wird eine Piñata mit Süßigkeiten gefüllt, je nach Event können Sie aber auch andere Leckereien oder Spielzeug in der Figur verstecken. Für einen Junggesellenabschied bieten sich beispielsweise kleine Schnapsflaschen (aus Plastik) oder Kondome an, für eine Babyparty hingegen eignen sich kleine Drogerieprodukte (z.B. Puder, Brustwarzensalbe, Öl) – oder aber auch Geld. Grundsätzlich gehört natürlich auch Konfetti in eine gut gefüllte Piñata. Verzichten sollten Sie hingegen auf gefährliche, schwere und spitze Gegenstände, Glas und Porzellan oder auch frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.