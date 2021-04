Quizspiele für Erwachsene sind eine willkommene Abwechslung am Abend

Sie sind unterhaltsam, herausfordernd und haben schon so manch einen Streit vom Zaun gebrochen: Quizspiele sind in Zeiten der Corona-Pandemie gefragter denn je. Ob zu zweit, mit der besseren Hälfte oder im Kreise der Familie: Die folgenden Ausgaben sind eine echte Herausforderung für gemütliche Spieleabende.

Auch wenn wir es nicht immer zugeben wollen, so geht es vielen von uns beim Spielen – neben dem Spaß – doch vor allem um eins: den Sieg. Menschen, die bereits ihren Ruf als Besserwisser oder Klugscheißer weghaben, blühen bei Quizfragen regelrecht auf. Was jedoch noch lange nicht heißen muss, dass zurückhaltende Personen weniger scharf auf den ersten Platz sind. Möchten Sie Ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen, sind die folgenden Spiele empfehlenswert.

1. Wer wird Millionär?

Anzahl Spieler: 2 bis 5

Wie oft haben Sie schon "Wer wird Millionär" im Fernsehen verfolgt und bei der einen oder anderen kniffligen Frage gedacht: Ich weiß es (besser)!? Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihr Allgemeinwissen unter Beweis zu stellen. Das gleichnamige Quizspiel zum 20-jährigen Jubiläum enthält 752 echte Fragen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen aus der Sendung. Knacken Sie die Millionenfrage? Hier bekommen Sie das Spiel.

2. Quiztopia

Anzahl Spieler: 1 bis 6

In diesem Spiel von Marc-Uwe Kling, dem Bestseller-Autor der "Die Känguru-Chroniken", geht es um Teamwork: Um das Ziel zu erreichen, müssen bis zu sechs Spieler zusammenarbeiten. Ziel ist es, 24 unterschiedlich schwere Fragen in kurzer Zeit richtig zu beantworten, um Quiztopia zu gewinnen. Es darf erklärt und diskutiert werden, Pantomimen sind erlaubt als auch Ein-Wort-Tipps und Geräusche. Hier bekommen Sie das Spiel.

3. Klugscheißer

Anzahl Spieler: 2+

Wie der Name schon vermuten lässt, richtet sich dieses Quizspiel vor allem an Menschen, die meinen, immer alles besser zu wissen – und das auch gerne unter Beweis stellen. In dieser Ausgabe haben Sie nun die Möglichkeit, sich mit anderen Spielern zu messen. Aber Vorsicht: Das Spiel beinhaltet keine gewöhnlichen Quizfragen über Allgemeinwissen, sondern vielmehr kuriose, witzige und überraschende Fragen. Hier bekommen Sie das Spiel.

4. Wer weiß denn sowas?

Anzahl Spieler: 2 bis 10

Auch dieses Quizspiel wurde einer beliebten Fernsehsendung mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton nachempfunden: "Wer weiß denn sowas" ist eine Wissensshow, in der Fragen zu Themen gestellt werden, deren Antworten (eigentlich) niemand kennt. In dem gleichnamigen Brettspiel können Sie 700 Fragen lang versuchen zu beweisen, dass Sie es vielleicht am Ende doch besser wissen als Ihre Mitspieler. Hier bekommen Sie das Spiel.

5. Stadt Land Vollpfosten

Anzahl Spieler: 3 bis 6

Nach dem Motto "Intelligenz ist relativ" hat der Klassiker "Stadt-Land-Fluss" ein Upgrade bekommen: Ganze 200 verschiedene Kategorien beinhaltet dieses Quizspiel, das ohne Block und Stift auskommt. Stattdessen wird immer ein Thema vorgegeben, auf das die Spieler blitzschnell reagieren müssen, indem sie sich passende Begriffe ausdenken, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen wie auf ihren Karten. Hier bekommen Sie das Spiel.

6. Google kNOW!

Anzahl Spieler: 3 bis 6

Wenn technische Innovation auf ein Brettspiel trifft, brauchen Sie den kostenlosen Sprachassistenten von Google – nur so lassen sich die über 1.500 aktuellen wie abwechslungsreichen Fragen on- und offline beantworten. Das Besondere an dem Quizspiel ist, dass Sie keine Bedienungsanleitung durchlesen müssen, stattdessen erklärt Ihnen der Google Assistant die Regeln. Raten Sie zusammen mit Google um die Wette. Hier bekommen Sie das Spiel.

7. Trivial Persuit

Anzahl Spieler: 2 bis 6

Bei diesem Quiz handelt es sich um einen alten Klassiker, der schon viele Menschen über Jahrzehnte zum Spielen animiert hat: Die 2.400 Fragen dieser Familien-Edition werden sechs unterschiedlichen Kategorien zugeordnet: Sport und Vergnügen, Geschichte, Kunst und Literatur, Erdkunde, Unterhaltung sowie Wissenschaft und Technik. Und damit alle mitspielen können, gibt es Karten für jüngere und ältere Teilnehmer. Hier bekommen Sie das Spiel.

8. Escape Room

Anzahl Spieler: 2 bis 5

In dieser Ausgabe geht es weniger um Quizfragen als vielmehr Ihr Geschick: Lösen Sie innerhalb kurzer Zeit knifflige Aufgaben, um an das Ziel zu gelangen und das Spiel "Escape Room" zu gewinnen – die Uhr tickt. Der Chrono Decoder, das Herz der Operation, kennt alle Lösungswege und spielt Sie gnadenlos aus, während Sie unter Zeitdruck nach Antworten und dem richtigen Code für die nächsten Aufgaben suchen. Hier bekommen Sie das Spiel.

