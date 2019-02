Kinder sollen ehrlich sein, diesen Satz würden die meisten Eltern wohl unterschreiben. Doch vom Kleinkind bis zum Teenie: In jedem Alter hat der Nachwuchs mal das ein oder andere Geheimnis vor den Alten. Und manches will man eigentlich auch gar nicht so genau wissen. Wie viel die Eltern trotzdem mitbekommen, haben sie nun auf Reddit erzählt. "Mütter von Reddit, was wisst ihr von euren Kindern, von dem sie glauben, ihr wüsstet es nicht?" heißt es in einem Thread - und die Eltern hatten viel zu erzählen.

"Ich kann meinen vierjährigen Sohn genau hören, wenn er durchs Haus schleicht, obwohl er im Bett sein sollte. Er trampelt wie ein Dinosaurier" (big-girl-pants)





"Meine Tochter ist im College. Als sie das erste Mal im Sommer nach Hause kam, wusch ich alle Klamotten, die sie mitgebracht hatte. Als ich die Kleider vorher sortierte, purzelten mir vier Buttplugs entgegen, die in eine Tasche gewickelt waren. Sie waren groß. Richtig groß. Also packte ich sie vorsichtig wieder ein. Kurz gesagt: Meine Tochter steckt sich gerne große Dinge in den Po." (miltonhamm57)





"Seit Weihnachten lässt uns meine sechsjährige Tochter Steine aus dem Garten vor der Schlafzimmertür liegen. Sie sagt, es sei die Steinfee." (OilsGalore)





"Wenn unsere Familie (das Kartenspiel) 'Go Fish' mit unserem Fünfjährigen spielt und einer nach einer Karte fragt, kichert er, wenn er sie hat. Jedes Mal". (crawlintothemoon)





"Mein 19 Jahre alter Sohn denkt, dass ich nicht weiß, dass er kifft. Bitte Jungchen, du kannst nicht den Meister austricksen." (Penya23)





"Wenn es Schlafenszeit ist, spielt meine Tochter heimlich im Zimmer weiter. Wenn sie dabei nicht ständig quaseln würde, würde ich es wohl gar nicht bemerken. Mir ist es egal, solange sie nicht am nächsten Tag schlechte Laune hat." (f-f-fuckit)





"Ich kenne ihre Reddit-Nutzernamen." (higglety_piggletypop)

"Mein Dreijähriger schmiert seine Popel an der Wand ab und leugnet es. Ich habe ihn dabei gesehen." (PeeWaterPoopNoodles)





"Dank unserer Sicherheitskamera weiß ich seit letztem Jahr, dass unsere Vierjährige beim Einschlafen alle Leute aufzählt, die sie lieb hat. 'Ich liebe meinen Papa, ich liebe meine Mama, ich liebe meine Oma und Opa' und so weiter. So niedlich. Ich habe etwa 150 Clips gespeichert." (Catswagger11)





"Mein Sohn ist sein Schulbrot nicht. Er wirft es weg und ist nur Chips und Kekse." (Nacille)





"Mein Sohn schaut Minecraft-Videos bei Youtube, wenn er schlafen sollte. Ich mache eine Stunde nach Schlafenszeit Geräusche im Flur, dann packt er das Handy weg. Ein paar Minuten später höre ich ihn dann immer schlafen. Ich will ihn nicht immer 'erwischen'. Er muss auch mal mit etwas durchkommen." (HammeredHeretic)





"Meine dreijährige Tochter kommt morgens zu mir ins Bett. Wenn ich nochmal einschlafe, gibt sie mir einen Kuss auf die Stirn und sagt mir, wie lieb sie mich hat. Es ist eine Kleinigkeit, aber ich liebe, dass sie es tut, obwohl sie denkt, ich bekomme es nicht mit." (InvisibleInsomniac)





"Ich habe einen dieser Kühlschrank mit einer Kamera innen. Ich wollte im Laden schauen, ob etwas noch da ist und erwischte meinen Sohn, wie er sein Teil mehrfach in der Tür einklemmte." (KhAiMeLioN)





"Ich habe meinen Frau gerade erklärt, warum die Socken meines Sohnes verklebt sind. Sie will es mir nicht glauben." (carny666)





"Vater hier. Meine 17-Jährige steht auf Analsex und mein 14-Jähriger hat gerade 'Filme mit den meisten Möpsen' gesucht." (horizontal_peehole)





"Meine Kollegin hat bemerkt, dass ich zwölfjähriger Sohn Pornos auf dem Familien-PC sucht. Sie ließ ihren Mann mit ihm reden. Er sagte nur: 'Mama weiß Bescheid.' Der Kleine stotterte nur: 'Oh Gott'. Danach war das Thema vom Tisch. Die Mutter hatte sich kaputt gelacht, weil er auf gut Glück Sachen wie 'titten.com probiert hatte." (RoxyFurious)

Quelle: Reddit