Reisespiele für unterwegs: Diese Urlaubsgrößen passen in jeden Koffer

Klassiker Reisespiele für unterwegs: Diese Urlaubsgrößen passen in jeden Koffer

von Anna Scheibe Lange Fahrten und Flüge sind nicht nur für Kinder eine echte Geduldsprobe – auch Eltern leiden unter der stundenlangen Anreise. Um die Langeweile zu überbrücken, sind Reisespiele der ideale Urlaubsbegleiter für Familien, Singles und Paare. Sie passen in jeden Koffer und sorgen für die nötige Abwechslung.

Im Gegensatz zu normalen Gesellschaftsspielen sind Reisespiele extra klein gehalten, damit sie leichter im Gepäck verstaut werden können. Vom Umfang her bieten die Reisegrößen den gleichen Spielspaß wie ihre großen Geschwister – es ist nur alles viel kompakter. Das gilt für die Verpackung als auch den Inhalt, sodass es im Urlaub keinerlei Einschränkungen beim Spielen gibt. Im Folgenden stellen wir Ihnen zehn verschiedene Reisespiele vor, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet sind.

1. Spielesammlung

In dieser Holzbox finden sich gleich mehrere Reisespiele, die an beliebte Klassiker wie "Vier gewinnt", "Mensch ärgere dich nicht", "Schach" und "Mastermind" erinnern. Sie laufen unter einem anderen Namen, der Spielspaß ist jedoch der Gleiche. Alternativ dazu gibt es eine magnetische Spielesammlung.

2. Uno

Affiliate Link -40% Amazon | Mattel Games - UNO Kartenspiel Jetzt shoppen 7,19 € 11,99 €

Zugegeben, hierbei handelt es sich um keine wirkliche Reisegröße – trotzdem darf das Kartenspiel im Urlaub nicht fehlen. Denn die Verpackung ist so handlich, dass sie in jedem Koffer problemlos verstaut werden kann: Uno eignet sich für zwei bis zehn Spieler und wird ab sieben Jahren empfohlen.

3. Scrabble

Affiliate Link -19% Mytoys | Mattel Games Scrabble Reisespiel Jetzt shoppen 16,99 € 20,99 €

In seiner kompakten Version ist Scrabble das ideale Reisespiel für unterwegs: Das kleine wie rutschfeste Spielbrett kann im Auto genauso zum Einsatz kommen wie im Zug oder im Flugzeug. Das Prinzip bleibt auch hier das Gleiche – es müssen Worte gebildet, Buchstaben angelegt und möglichst viele Punkte erzielt werden.

4. Activity

Affiliate Link -35% Amazon | Piatnik 6041 - Activity Travel Jetzt shoppen 10,99 € 16,99 €

Bei diesem Reisespiel steht Action auf der Tagesordnung, daher ist es weniger für die Fahrt als vielmehr für den Urlaub an sich geeignet – aufgrund seiner kompakten Größe. Activity wird für drei bis 16 Spieler ab zwölf Jahren empfohlen und sorgt für jede Menge Spaß und Abwechslung. Wie gewohnt müssen Begriffe gezeichnet, pantomimisch dargestellt oder umschrieben werden.

5. Kniffel

Affiliate Link -29% Mytoys | Reise-Kniffel mit Zusatzblock Jetzt shoppen 15,49 € 21,99 €

Ebenfalls in keiner Spielesammlung fehlen darf der Würfelklassiker Kniffel, von dem es auch eine praktische Reisegröße gibt. Darin findet sich ein Etui samt Block, Becher und Bleistiften – inklusive Zusatzblock. Laut Hersteller können zwei bis acht Spieler (ab acht Jahren) gleichzeitig um die Wette würfeln.

6. Stadt-Land-Family

In dieser Familienausgabe von "Stadt-Land-Fluss" finden Sie 23 verschiedene Kategorien mit drei Schwierigkeitsgraden: für Acht- bis Zehnjährige, Elf- bis Dreizehnjährige und ab 14 Jahren. Insgesamt zwölf Spielrunden mit jeweils neun Kategorien pro Blatt liefern Ihnen Spiel und Spaß für die ganze Familie.

7. Schach/Mühle

Affiliate Link -15% Deluxe Reisespiel Schach Jetzt shoppen 10,99 € 12,99 €

Ebenfalls aus Kiefern- und Birkenholz und in einer kleinen Urlaubsgröße gehalten sind die beiden Strategiespiele Schach und Mühle. Obwohl die Ausgaben für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet sind, hat dieses Set auch einen Nachteil: Es eignet sich nur für zwei Spieler (ab sechs Jahren).

8. Qwirkle

Affiliate Link -17% Amazon | Qwirkle Travel, Reisespiel Jetzt shoppen 13,99 € 16,99 €

Es war das Spiel des Jahres 2011 – und freut sich noch heute einer großen Beliebtheit. Da ist es kaum verwunderlich, warum sich Qwirkle in die Reisespiele einreiht: Im handlichen Format erhältlich, eignet sich diese Ausgabe für zwei bis vier Spieler. Wer strategisches Denken bevorzugt, ist hier bestens bedient.

9. Backgammon

Wenn Sie gerne Backgammon spielen, müssen Sie auch im Urlaub nicht darauf verzichten: In diesem Reise-Set ist alles enthalten, was Sie für das Spiel benötigen: ein zusammenklappbares Spielbrett, die Spielsteine und Würfel. Laut Hersteller liegt die Altersempfehlung bei mindestens sechs und maximal 99 Jahren.

10. Schiffe versenken

Affiliate Link -36% Amazon | Schiffe versenken, Reise-und Familienspiel Jetzt shoppen 12,38 € 19,49 €

Zu guter Letzt darf auch dieser Klassiker in der Liste praktischer Reisespiele nicht fehlen: In "Schiffe versenken" dreht sich alles um Geschick und Strategie. Die für zwei Spieler (ab acht Jahren) gedachte Ausgabe wird im handlichen Format geliefert und passt somit in jeden Koffer oder jede Reisetasche.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.