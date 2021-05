Die bekanntesten Jubiläen im Rahmen einer Ehe sind die Silberne und die Goldene Hochzeit. Dabei gibt es weitaus mehr Ehrentage, die Paare gemeinsam feiern können – wie zum Beispiel ihren 40. Hochzeitstag, auch Rubinhochzeit genannt.

Der Rubin ist ein Edelstein, der aufgrund seiner rötlichen Färbung im Zeichen der Liebe steht – auch nach 40 gemeinsamen Ehejahren, die so manches Paar sicherlich das eine oder andere Mal auf die Probe gestellt hat. Umso schöner ist die Tatsache, wenn zwei Menschen nach so langer Zeit immer noch tiefe Gefühle füreinander hegen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, immerhin ist es heutzutage deutlich schwieriger, eine Goldene Hochzeit auszurichten, da viele Paare erst spät heiraten. Und selbst wenn die aktuellen Umstände große Zusammenkünfte nicht zulassen, so ist das Verschenken von kleinen Aufmerksamkeiten (dem digitalen Zeitalter sei Dank) weiterhin möglich. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Präsent für Ihren Mann oder Ihre Frau, Freunde oder Familienmitglieder sind, werden Sie möglicherweise hier fündig.

1. Weingläser

Mit einer persönlichen Gravur (sprich den Namen des Ehepaares und ihrem Hochzeitsdatum) werden diese spülmaschinenfesten Weingläser von Leonardo zu echten Unikaten. Alternativ gibt es das Geschenk auch in Form von Sektgläsern. Hier bekommen Sie das Set.

2. Erlebnis für Zwei

Ob Canyoning oder Alpaka Trekking, Tandem Bungee oder Weinseminar: Bei Anbietern wie Mydays oder Jochen Schweizer können verheiratete Paare unvergessliche Abenteuer buchen, die sie selbst nach 40 Jahren Ehe noch nicht gemeinsam erlebt haben. Hier bekommen Sie die Erlebnisbox.

3. Sitzbank

Bank zum mit Gravur (Braun/Natur)

Diese Bank aus Eukalyptusholz ist ein schönes Geschenk zur Rubinhochzeit – vorausgesetzt, das Paar besitzt eine Terrasse oder einen Garten. Das im Landhausstil gehaltene Modell wird mit einer personalisierten Plakette (inkl. Hochzeitsdatum) auf der Rückenlehne geliefert. Hier gibt es die Bank.

4. Gästebuch

Unsere Rubin Hochzeit ~ Gästebuch

Sollten gemeinsame Festivitäten in naher Zukunft wieder möglich sein, ist ein Gästebuch für die Rubinhochzeit eine schöne Möglichkeit, alle Freunde und Verwandte an dem Tag teilhaben zu lassen – indem sie dem Paar eine persönliche Nachricht widmen. Hier gibt es das Buch.

5. Kette mit Rubin

CHRIST Rubin Kette 86401193

Was würde zu einer Rubinhochzeit besser passen als ein Schmuckstück, in dem ein echter Rubin steckt? In dieser Kette von Christ vereinen sich 0,08 Karat mit einer 333er Gelbgold-Legierung. Dazu gibt es auch passende Ohrringe mit echten Rubinen. Hier bekommen Sie den Edelstein.

6. Luftballons

FUNXGO® Folienballon in Rot (2 Stück)

Es muss nicht immer teuer sein: Diese rubinroten Ballons in zwei unterschiedlichen Größen können mit Helium oder Luft befüllt werden. Sie eignen sich besonders gut zum Verschicken – oder werden im Vorfeld aufgeblasen und überreicht.

Hier bekommen Sie die Ballons.

7. Blumenstrauß

Rosenstrauß Premium-Rosen in Rot 40 Stiele

Rote Rosen stehen für Liebe und Zuneigung. Schenken Sie Ihrer/m Liebsten einen Strauß mit 40 langstieligen Rosen – eine für jedes Jahr, das Sie miteinander verheiratet sind. Oder verschicken Sie die Blumen einfach mit der Post.

Hier bekommen Sie die Rosen.

8. Urkunde

Rubinhochzeit Urkunde personalisiert (DIN A4)

Wer es heutzutage noch schafft, seinen 40. Hochzeitstag zu feiern, dem sollte man eine Urkunde aushändigen – wie diese zum Beispiel: Darauf finden sich Glückwünsche zum Jubiläum, die Namen des Brautpaares als auch das Hochzeitsdatum. Hier bekommen Sie das Geschenk.

9. Sonnenuhr

Sonnenuhr zum 40. Hochzeitstag

Die aus recyceltem Messing hergestellte Sonnenuhr richtet sich an Paare, die 1981 geheiratet haben und in diesem Jahr ihre Rubinhochzeit feiern. Laut Hersteller ist das Material ein Leben lang haltbar – also eigentlich, wie eine gut geführte Ehe. Hier bekommen Sie die Sonnenuhr.

10. Spielzeug

Come Together - Einsteigerbox für Paare

Darf es etwas schlüpfriger sein? Dann verschenken Sie doch die Einsteigerbox für Paare von Amorelie. Darin finden sich fünf Produkte, die – nach 40 gemeinsamen Jahren – einfach mal für etwas Abwechslung (oder nur Spaß) im Bett sorgen sollen. Hier bekommen Sie das Set.

