von Jan Sägert Messer, Gabel, Schere, Licht ... Sie wissen schon. Wenn Opas Taschenmesser in Reichweite ist, funkeln bei vielen Kindern die Augen. Zur großen Freude der Erziehungsberechtigten. Dabei sind Schnitzmesser eine tolle Sache. Wenn man sie richtig benutzt.

Kinder sind kleine Abenteurer. Kinder sind kleine Forscher. Kinder sind neugierig. Kinder wollen Neues entdecken. Und damit sie verstehen, was in dieser bunten Welt vor sich geht, müssen sie Dinge ausprobieren dürfen. Sie sollten auf Bäume klettern, sich in Brennnesseln setzen, Kerzen anzünden und Gurken schneiden. Dass früher alles besser war, stimmt so natürlich nicht. Doch man wird bisweilen das Gefühl nicht los, dass kleinen Menschen immer weniger zugetraut wird. Von einem Baum könnte man herunter fallen. Klar. Kerzenwachs an den Fingern ist schmerzhaft. Richtig. Und Nesselgift kann juckende Pusteln hervorrufen. Auch das stimmt. Dass Eltern ihre schützenden Hände über den Nachwuchs halten, ist das eine. Dass man die Steppkes von allem fern hält, was auch nur die kleinste Gefahr birgt, etwas anderes.

Auch und gerade Messer sind hierfür ein perfektes Beispiel. Viele Kinder sind fasziniert von den silbernen Klingen. Ihr Butterbrot schmieren sie oft nur widerwillig, mit Opas Taschenmessern an Holzsteckern herumschnitzen, macht dafür umso mehr Spaß. Doch wenn der Junior das Holz mit der Klinge malträtiert, bekommt so manche Mama Schnappatmung und schwitzende Hände.

Nun ist Opas Schweizer Taschenmesser mit Flaschenöffner, Schere, Kreuzschlitz und 25 weiteren mehr oder weniger praktischen Minitools sicher nicht der perfekte Einstieg in die Welt des Schnitzens. Doch das Messer per se auf die schwarze Liste zu setzen, ist ähnlich fragwürdig. Ein praktischer Kompromiss sind Schnitzmesser für Kinder.

Schnitzmesser für Kinder: Worauf sollte man achten?

Die Klinge ist naturgemäß der gefährlichste Teil eines Messers. Da sind Schnitzmesser für Kinder keine Ausnahme. Im Gegensatz zu Schnitzmessern für Erwachsene sind die Klingen für kleine Holzschnitzer kürzer und die Spitze abgerundet. Als Gabelersatz beim Camping sind sie damit zwar unbrauchbar, dafür ist das Risiko, sich beim Schnitzen an der Hand zu verletzen deutlich geringer. Ähnlich gefährlich ist das ungewollte Zusammenklappen von Schnitzmessern. Bei diesem Schnitzmesser für Kinder verhindert das ein zusätzlicher Sicherheitsring am Übergang vom Griff zur Klinge. Andere Hersteller lassen die Klappfunktion ganz weg. Wichtig ist in diesem Fall, dass das Messer in einer robusten Lederscheide verstaut und damit sicher auch im Rucksack transportiert werden kann. Selbst wenn Schnitzmesser für Kinder nicht rasiermesserscharf geschliffen werden, sollte die Sicherheit immer im Vordergrund stehen. Schnitz- und Taschenmesser für Kinder sind kein Spielzeug.

Schnitzmesser für Kinder: Diese drei goldenen Regeln sind wichtig

Verstauen Sie das Schnitzmesser immer außer Reichweite von Kindern. Lassen Sie die kleinen Schnitzmeister mit dem Messer nie allein. Üben Sie das Schnitzen mit den Kindern zunächst an weichem Grünholz.

Die roten Taschenmesser mit dem weißen Kreuz gelten bei Outdoorfans weltweit als zuverlässiger Partner im Campingurlaub oder beim Wandern. Und das beliebte Schweizer Taschenmesser gibt es auch in der Junior-Version. Neben der abgerundeten Feststellklinge für kleine und große Schnitzarbeiten kommt das Victorinox-Werkzeug mit sieben weiteren Funktionen – darunter eine Pinzette und eine kleine Holzsäge zum Kürzen von dünneren Ästen. Wichtig: Die Klinge dieses Messers ist scharf und der Entriegelungsmechanismus zum Einklappen erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl. Mit etwas Übung sollten Kinder ab acht Jahren aber gut und sicher damit zurechtkommen.

Schnitzen mit Kindern: Vom Stöckchen zum Hölzchen

Klassiker sind und bleiben einfache Stöcke aus dem Wald. An denen können sich Kinder austoben. Rinde ab, Spitze dran und fertig ist das perfekte Tool fürs nächste Stockbrot-Event. Ist das Stöckchen auch noch selbstgeschnitzt, schmeckt das Brot gleich doppelt so gut. Wer seine Kinder künstlerisch herausfordern möchte, könnte es mit Schnittholz aus Bastelabteilung versuchen. Das sind runde oder kantige Rohlinge aus weichem Holz (zum Beispiel Linde), die frei Schnauze mit dem Schnitzmesser bearbeitet und in fantasievolle Figuren oder Skulpturen verwandelt werden können. Kinder im Grundschulalter haben in der Regel die motorischen Fähigkeiten dazu und sind in der Lage, konzentriert an einem solchen Projekt zu arbeiten. Dennoch sollten auch sie niemals unbeaufsichtigt mit Schnitzmessern arbeiten. Einige Hersteller bieten auch schon vorgestanzte Figuren (z.B. Tiere) an, die von den Kindern noch nach Lust und Laune ausgestaltet und fertiggeschnitzt werden können.

