von Anna Scheibe Nicht nur in den warmen Sommermonaten schwitzen wir an den Füßen besonders stark, sondern auch bei sportlichen Aktivitäten aller Art. Hinzukommt, dass die (falschen) Materialien in den Tretern zur Geruchsbildung beitragen können. Aber was tun, wenn die Schuhe stinken? Der stern verrät Ihnen einfache Tricks.

Wenn unsere Füße (und somit auch die Schuhe) unangenehm riechen, ist das kein Zeichen mangelnder Hygiene. Tatsächlich sind spezielle Bakterien im menschlichen Schweiß schuld daran, dass wir stinken. Und diese fühlen sich in feuchten und warmen Umgebungen – wie zum Beispiel dem Inneren unserer Schuhe – besonders wohl. Ziehen wir die nassgeschwitzten Treter aus, reagieren die Bakterien mit der Luft. Dadurch entstehen die unangenehmen Gerüche. Leider halten sich diese durch regelmäßiges Tragen hartnäckig in den Schuhen, sodass diese hin und wieder behandelt werden müssen. Welche (Haus-)Mittel dabei helfen, den Gestank zu minimieren, haben wir für Sie im Folgenden zusammengefasst.

Schnelle Hilfe gegen Gerüche: Schuhsprays & Puder

In zahlreichen Drogerien wie auch online können Sie spezielle Schuhsprays zur Beseitigung schlechter Gerüche käuflich erwerben. Sie werden direkt in die Schuhe gesprüht und überdecken den Gestank mit wohlriechenden Duftstoffen – die Ursache beseitigen sie jedoch nicht. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, Ihre Schuhe mit einem Desinfektionsspray regelmäßig zu behandeln, da diese auch Bakterien (und Pilze) bekämpfen.

Alternativ dazu gibt es noch mikrobiologisches Schuhpuder gegen Fußgeruch, das zu 99 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und – laut Hersteller – bis zu sechs Monate lang anhalten soll. Oder aber Sie verwenden spezielle Antigeruchskissen mit natürlicher Aktivkohle, die in die Schuhe reingelegt werden und unangenehme Gerüche absorbieren und somit neutralisieren sollen. Laut Hersteller halten diese bis zu einem Jahr.

Es gibt übrigens auch spezielle Fußdeos, die schlechte Gerüche reduzieren. Sie sollten diese jedoch mit Vorsicht genießen, da sie manchmal schädliche wie hautreizende Inhaltsstoffe enthalten können. Achten Sie hier unbedingt auf die Inhaltsstoffe und wählen Sie besser eine Marke ohne Aluminiumsalze.

Schuhe stinken: Was tun? Die besten Hausmittel

Um schlechte Gerüche aus getragenen Schuhen zu verbannen, können Sie bewährte Hausmittel einsetzen – wie zum Beispiel:

Backpulver (oder Natron)

Wenn Ihre Sneaker stinken, können Sie ein Päckchen Backpulver (alternativ einen Teelöffel Natron) in die Schuhe streuen. Lassen Sie das Hausmittel über Nacht einwirken, um die Feuchtigkeit zu binden, und entfernen das Pulver am nächsten Morgen wieder – am besten mit einem Handstaubsauger. Oder aber Sie geben das Backpulver zuerst in eine alte Nylonsocke und binden diese anschließend zu. Dadurch ersparen Sie sich das mühselige Entfernen hinterher.

Zitrusfrüchte

Die Schalen von Zitrusfrüchten sollen ebenfalls dazu beitragen, schlechte Gerüche in Schuhen zu neutralisieren. Die darin enthaltenen ätherischen Öle entfalten ihre Wirkung, indem Sie die Schalen über Nacht auf die stinkenden Innensohlen legen. Dieser Trick soll im Übrigen mit allen Zitrusfrüchten funktionieren, es spielt also keine Rolle, ob Sie eine Zitrone oder Orange, Limette oder Grapefruit verwenden.

Kaffee

Wie so oft ist Kaffee ein beliebtes Hausmittel – so auch beim Beseitigen unangenehmer Gerüche. Durch sein starkes Aroma soll der Gestank in Schuhen spielend leicht neutralisiert werden. Geben Sie dafür nur etwas Kaffeepulver (getrocknet) auf die Innensohlen und lassen es über Nacht einwirken. Aber Vorsicht: Kaffee kann die Sohlen verfärben, daher ist es sinnvoll, das Pulver zuerst in ein dünnes Stoffsäckchen oder Nylonstrümpfe zu geben und zu verschließen.

Extra-Tipp: Legen Sie Ihre müffelnden Schuhe für 24 Stunden ins Gefrierfach. Die geruchsbildenden Bakterien vertragen derart kalte Temperaturen nicht. Vorher ist es jedoch ratsam, die Schuhe in einen Gefrierbeutel zu legen.

Hygienetipps: So vermeiden Sie stinkende Schuhe

Damit sich erst keine schlechten Gerüche in den Schuhen ausbreiten, können Sie ein paar vorbeugende Maßnahmen treffen:

Tragen Sie jeden Tag ein frisches Paar Socken. Lassen Sie getragene Schuhe an der frischen Luft trocken. Achten Sie beim Schuhkauf auf atmungsaktive Materialien. Verwenden Sie Einlegesohlen Wechseln Sie Ihre Schuhe regelmäßig, damit sie lange genug auslüften. Reinigen Sie unempfindliche Schuhe (z.B. Sneaker) in der Waschmaschine.

Quellen: Ökotest / Utopia

