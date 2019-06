Wenn man mit seinen Gedanken einfach nicht auf einen grünen Zweig kommen mag, dann gibt es die Online-Community "Reddit". Unter dem Thread "Am I The Asshole", also wörtlich übersetzt "Bin ich das Arschloch", wollte ein Mann herausfinden, ob er mit seinen Argumenten richtig oder total falsch liegt – und ein Arschloch ist. Wer auf "Reddit" nach einer Antwort sucht, bekommt schnell Rückmeldung. So auch in diesem Fall.

Vor wenigen Tagen hat sich ein Mann geäußert, der in einem Dilemma steckt. Die Kurzfassung geht in etwa so: Seine Schwester heiratet und möchte, dass die ganze Familie mit dabei ist. Eigentlich ein schönes Ereignis. Doch nicht für den Bruder: Der moniert, dass seine Schwester eine Frau heiratet und er seinen drei Töchtern nicht erklären möchte, was Homosexualität sei. Die seien nämlich christlich erzogen. Frage an die Community: Ob er ein Arschloch sei, wenn er seiner Schwester sagen würde, dass er keine kleinen Kindern bei der Hochzeit haben möchte, weil es zu viel Stress sei, obwohl es eine Lüge wäre?

"Reddit"-Community ist sich einig

Die Community ist sich ziemlich schnell einig, und klärte den Mann mit dem Usernamen "bigbrothertrhowaway6" über die Bedeutung in der Bibel über Akzeptanz und Toleranz auf. Fast 2000 Mal wurde seine Frage kommentiert. Die vorherrschende Meinung: Ja, er sei ein Arschloch.

Die Kommentare sind eindeutig: Von "Deine Schwester verdient einen besseren Bruder", "Hör auf damit, dir vorzumachen, dass es keine homosexuellen Menschen gibt, nur weil du dich unwohl fühlst", über "Du bist ein Arsch, wenn du deine Schwester anlügst. Lügen ist eine Sünde. Ich würde empfehlen, sie zur Hochzeit mitzubringen damit du nicht lügen musst" bis "Zeig deinen Töchtern, dass jemanden zu lieben, nie etwas Schlechte ist".

Das Interessante: Der Bruder hat gar nichts gegen die zukünftige Frau seiner Schwester. Seine Kinder lieben beide Frauen. Er hatte auch nie vor, nicht an der Hochzeit teilzunehmen, obwohl seine Mutter komplett dagegen sei. Er möchte nur keine Verwirrung bei seinen Töchtern stiften. Auch für diese Gedanken hat die "Reddit"-Community eine klare Haltung: "Sie ist deine Schwester und sie ist die gleiche Schwester, die sie schon immer war. (...) Kinder haben nichts gegen homosexuelle Menschen, das wird ihnen beigebracht."