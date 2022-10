von Anna Scheibe Ob aus Überzeugung oder weil der passende Deckel noch nicht gefunden wurde: Wem noch kein dritter Arm gewachsen ist, der vermisst als Single in manchen Situationen eine helfende Hand – etwa weil der Rücken kratzt oder das Selfie einfach nicht gelingen will. Zum Glück gibt es hilfreiche Gadgets für Singles.

Wer in einem Singlehaushalt lebt, der braucht – zumindest rein rechnerisch – weniger Platz. Und dementsprechend auch weniger Inventar. Auf wichtige Haushaltsgeräte wie eine Spülmaschine oder eine Kaffeemaschine können viele Alleinstehende verständlicher trotzdem nicht verzichten. Allerdings sind die meisten Küchenmaschinen sehr groß und daher weniger für Menschen, die allein wohnen, geeignet. Wenn Sie Ihr Frühstücksei oder Lieblingseis trotzdem nicht missen wollen, können Sie sich einfach kleinere Gerätschaften zulegen, die für Einpersonenhaushalte ausgelegt sind. Welche das sind und wie Sie auch als Single die kleinen Hürden des Alltags problemlos meistern, lesen Sie wie folgt.

1. Selfie-Stick

Obwohl die meisten Smartphones inzwischen über eine Frontkamera verfügen, bedeutet das noch lange nicht, dass einem dadurch schöne Porträts gelingen. Selbst wenn man einen ruhigen Arm hat, ist es kein leichtes Unterfangen, sich selbst samt Umgebung scharf abzulichten. Musste man deshalb früher unterwegs fremde Menschen ansprechen, die einen fotografieren, können Sie jetzt auf einen Selfie-Stick (mit Stativ) zurückgreifen. Verwackelte Bilder sind passé.

2. Single-Eierkocher

Ob hart gekocht, flüssig oder innen fest und außen weich: Wer gerne ein Ei zum Frühstück isst, hat meistens genaue Vorstellungen darüber, wie die Konsistenz sein muss. Besonders gut gelingt der perfekte Garpunkt mit einem Eierkocher, allerdings sind die meisten Geräte für Mehrpersonenhaushalte ausgelegt – bis auf dieses Modell von Wmf (inklusive Messbecher mit integriertem Eierpicker) aus der Küchenmini-Serie, das speziell für Singles entwickelt wurde.

3. Rückenkratzer

Normalerweise kann man sich als Single in den meisten Situationen selber helfen, dennoch gibt es Momente, da braucht es eine dritte Hand – etwa wenn eine Stelle am Rücken juckt, die man selbst einfach nicht erreichen kann. Für genau diesen Fall wurde der ausziehbare Teleskop-Rückenkratzer erfunden, den Sie in der Länge verstellen können. Je nachdem, wie kurz oder lang Ihre Arme sind, kommen Sie damit ab sofort an jede unerreichbare Stelle.

4. Tischgeschirrspüler

Ein Geschirrspüler ist mehr als praktisch, vor allem dann, wenn man mit mehreren Personen in einem Haushalt lebt. Für den einen oder anderen Single sind die normalen Geräte jedoch zu groß, da sie diese nicht wirklich gefüllt bekommen – für den Fall gibt es die sogenannten Tischgeschirrspüler für kleine Haushalte. Sie sind günstiger, kleiner und kompakter (meistens gibt es nur eine Schublade) als gewöhnliche Geräte und passen somit in jeden Schrank.

5. Single-Eismaschine

Natürlich können Singles auch eine normale Eismaschine verwenden, jedoch mangelt es in ihren Gefrierschränken oftmals an dem nötigen Platz. Mit der 3-in-1-Eismaschine aus der Wmf-Miniserie ist das hingegen kein Problem mehr: Das Gerät fasst gerade einmal 300 Milliliter und kann somit kleine Mengen an Frozen Joghurt, Sorbet und Eiscreme herstellen – und das in gerade einmal 30 Minuten. Für Leckermäuler ein richtig praktisches Gadget für zu Hause.

6. Minibackofen

Auch wenn die meisten Mietwohnungen mit einem Backofen ausgestattet sind, so verbraucht das Gerät doch Unmengen an Energie – selbst wenn Sie nur eine kleine Pizza darin zubereiten wollen. Um Platz zu sparen, falls (noch) kein Gerät vorhanden ist, oder auch die Kosten zu senken, kann die Investition in einen Minibackofen durchaus sinnvoll sein. Er benötigt nur kurze Zeit, um sich aufzuheizen, und funktioniert ganz normal über Ober- und Unterhitze.

7. Single-Kaffeemaschine

Für Menschen, die allein wohnen, ist manchmal eine gewöhnliche Kaffeemaschine schon zu viel des Guten. Vor allem dann, wenn Sie nur eine Tasse am Tag trinken wollen und dafür keinen monströsen Vollautomaten benötigen. Deutlich ergiebiger und praktischer ist hier eine Single-Kaffeemaschine mit integriertem Isolierbecher und Deckel to Go, der gerade einmal 400 Milliliter fasst und somit Platz für maximal zwei Tassen Kaffee bietet.

8. Kochbuch

Schlusslicht dieser Serie ist ein Kochbuch von GU für Singles, das vor allem darauf ausgelegt ist, wie Sie in nur 15 Minuten ein leckeres Mahl für eine Person zubereiten können: Ob Salat oder Snack, Suppe oder Eintopf, vegetarisch, mit Fisch oder Fleisch – in dieser Lektüre stecken 35 leckere wie gesunde Rezeptideen für das perfekte Dinner for one.

