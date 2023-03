von Jan Sägert Der Sitzsack ist das Trendmöbel im Frühling 2023. Immer mehr Kinder lassen sich zum Chillen, Lesen oder für ein kleines Nickerchen auf das bequeme und vielseitige Kuschelkissen plumpsen. Fünf Modelle für drinnen und draußen im Vergleich.

Mit dem Sitzen ist es ja so eine Sache. Die Natur hat den Menschen nicht wirklich dafür optimiert, sich mit dem Allerwertesten auf ein Möbelstück zu hocken. Aus ganz praktischen Gründen sind Stühle dennoch eins der meist benutzten Möbel überhaupt. Wirklich bequem ist Sitzen auf die Dauer aber nicht – weder beim Autofahren, noch im Büro und schon gar nicht in der Schule. Solche oder ähnliche Gedanken gingen möglicherweise den Erfindern des Sitzsacks durch den Kopf. Schon seit einigen Jahren sind die mit Tausenden kleinen Styroporkügelchen gefüllten Chill-Kissen vor allem in Kinderzimmern schwer angesagt.

Sie sind auf der Suche nach einem Sitzsack für Kinder? Im Folgenden stellen wir fünf Modelle zum Relaxen, Lesen, Kuscheln und Toben vor.

1. Fatboy Junior

Affiliate Link Fatboy Sitzsack Junior Jetzt shoppen 149,00 €

Trotz des wenig charmanten Namens gilt der Fatboy als der Ferrari unter den Sitzsäcken. Neben den Versionen für Erwachsene hat der niederländische Hersteller auch an die Kleinen gedacht. Das Junior-Modell ist 100 Zentimeter breit und 130 Zentimeter hoch und in knalligen wie gedeckten Farben erhältlich. Wie beim großen Bruder stecken Millionen Polystyrol-Kügelchen im Bauch des Fatboy Junior. Die Außenhülle aus Nylon ist abwaschbar. Mit seinem Gewicht von etwa drei Kilogramm ist es auch für kleinere Kinder eine leichte Übung, den Sitzsack in die richtige Zimmerecke zu hieven. Praktisch: Über einen Reißverschluss können bei Bedarf Polystyrol-Kügelchen nachgefüllt werden.

2. Knorrtoys Sitzsack "Jugend"

Affiliate Link -21% Sitzsack myToys Collection Jetzt shoppen 62,99 € 79,99 €

Der All-over-Print für Fußball- und Skater-Fans ist das Highlight des Knorrtoys Sitzsacks vom Spielzeug-Spezialisten myToys. Auch hier sorgen kleine Styropor-Kügelchen dafür, dass sich Kinder ab drei Jahren so ins Kissen lümmeln können, wie es ihnen gefällt. Das Modell "Junior", das im Gegensatz zum Fatboy eher einem Sessel als einem Kissen ähnelt, hat einen Durchmesser von etwa 75 Zentimetern. Die Höhe (der Lehne) gibt der Hersteller mit 100 Zentimetern an. Kleckern ist bei diesem Sitzsack kein Problem. Die Außenhülle kann per Reißverschluss abgezogen und in der Waschmaschine gereinigt werden.

3. Smoothy Sitzsack "Happy Animal"

Affiliate Link -40% Kindersitzsack aus Baumwolle Jetzt shoppen 89,00 € 149,00 €

Als Kuscheltier, Sitzsack und Spielmöbel sollen die Happy Animals von Smoothy in Kinder- und Jugendzimmern gleich doppelt und dreifach für Vergnügen sorgen. Das sagenhafte Drachenmonster Nessi, ein Wal und ein Elefant würden gern bei ihren neuen Freunden einziehen. Vor dem ersten Kennenlernen braucht es allerdings ein wenig Geduld. Bis sich die Visco-Memory-Schaumstoff-Flocken im Inneren der tierischen Sitzsäcke komplett entfaltet haben, kann es einige Tage dauern. Es sei denn man klopft und schütteln das neue Haustier liebevoll aus dem Schlaf. Der Smoothy Sitzsack "Animal Series" wird vakuumverpackt geliefert. Bezogen wurden die Kuschelkissen mit weicher Leinen-Baumwolle. Je nach Modell sind sie zwischen 125 und 140 Zentimetern lang und 55 bis 100 Zentimeter breit.

4. Lazy Bag Original XL Junior

Affiliate Link -49% Lazy Bag Original Sitzsack XL Jetzt shoppen 59,95 € 119,00 €

Der Lazy Bag Original XL Junior macht seinem Namen alle Ehre. In dem 160 Zentimeter langen und 125 Zentimeter breiten Kissen ist ausreichend Platz zum Faulenzen. Laut Hersteller juckt es die Lazy Bag auch nicht, wenn sie auf der Terrasse oder im Garten als Lümmelsack benutzt wird. Die Außenhülle besteht aus wasserfestem und lichtbeständigem Nylon, kann abgenommen und gewaschen werden. Im Innensack ist Platz für 250 Liter Styroporkügelchen, die laut Hersteller aus Deutschland stammen. Kindgerecht sind auch die Farben, in die man sich im Kinderzimmer kuscheln kann. Neun knallige Designs, darunter Orange, Violett und ein leuchtendes Grün, stehen zur Auswahl.

5. Joyfill XXL Sitzsack für Kinder

Affiliate Link joyfill® XXL Sitzsack Kinder Jetzt shoppen 129,99 €

Ein kleines Familienunternehmen aus dem Hochschwarzwald schickt seinen XXL Sitzsack für Kinder in diesen Mini-Vergleich. Joyfill verspricht ein kuscheliges Sitzmöbel "Made in Germany". Insgesamt 240 Liter schadstofffreie Styroporkügelchen passen in die mit ÖKO-TEX Baumwolle bezogenen Sitzsäcke, die etwa 3,5 Kilogramm wiegen und 100 mal 70 Zentimeter Platz brauchen. In Sachen Farben und Designs bleiben kaum Wünsche offen. Auch bei Joyfill können Sitzsack und Außenhülle per Reißverschluss voneinander getrennt werden. Der Bezug ist waschbar und das Inlett lässt sich bei Bedarf mit weiteren Styroporkugeln auffüllen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.