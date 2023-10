von Karina Geburzky und Wiebke Tomescheit Stehen Sie beim Weckerklingeln direkt auf, oder drücken Sie doch lieber noch die Schlummertaste? Dass es dazu verschiedene Einstellungen gibt, zeigt sich in vielen Beziehungen – aber auch im Freundes- und Kollegenkreis. Bei unseren beiden Redakteurinnen beispielsweise.

Dass Schlafen wichtig für unsere Gesundheit ist, ist keine Neuigkeit. Aber wie sieht es mit dem Aufwachen aus? Es gibt Menschen, die den Wecker auf die spätestmögliche Uhrzeit stellen, um so lange schlafen zu können, wie es nur geht – und dann direkt beim Klingeln aufzuspringen. Und es gibt Menschen, die lieber snoozen: Sogenannte "Snoozer" stellen sich ihren Wecker gerne früh, um dann mehrfach erneut geweckt zu werden ... um anschließend immer wieder einschlafen zu können. Bis sie dann wirklich aufstehen müssen.

Kürzlich wurde eine Studie von der Universität Stockholm veröffentlicht, die besagt, dass Snoozen die kognitive Leistung nach dem Aufstehen steigert. Sehr aussagekräftig sei die Studie allerdings nicht – wegen der geringen Teilnehmerzahl. Mehr über das Ergebnis lesen Sie hier. Aber abseits vom Gesundheitsaspekt ist Snoozen oder Nicht-Snoozen ja eher Lebenseinstellung. Zwei stern-Redakteurinnen beleuchten hier einmal, was für sie dafür und dagegen spricht:

Online-Redakteurin Karina Geburzky ist Frühaufsteherin – zumindest unter der Woche. Aber nicht nur das: Wenn der Wecker klingelt, springt sie direkt aus den Federn. Hier erklärt sie, warum sie den Sinn der Snooze-Taste nie verstanden hat:

"Ausschlafen ist auch für mich eine super Sache. Allerdings nur dann, wenn ich an dem Tag nichts Fixes eingeplant habe, für das ich früh aufstehen muss. An Wochenenden oder im Urlaub schlafe ich gerne lang. An Werktagen ist es aber komplett anders.

Klingelt der Wecker, hüpfe ich sofort aus dem Bett. Würde ich den nervigen Ton mehrfach klingeln lassen, weil ich mich unbedingt noch einmal zum Dösen umdrehen möchte, würde ich ja schließlich auch alle Menschen nerven, die in meiner Nähe länger schlafen können. Ich fände das egoistisch – und mein Gewissen spielt da nicht mit.

Hinzu kommt, dass ich mich gar nicht mehr ausreichend entspannen könnte, um überhaupt noch einmal in die Einschlafphase zu kommen. Wenn ich weiß, dass der Wecker in ein paar Minuten schon wieder klingelt und ich trotzdem einschlummere, wäre ich beim nächsten Aufwachen zudem so platt, dass ich mich wahrscheinlich den ganzen Tag nicht richtig ausgeschlafen fühlen würde. Aus dem Grund stehe ich einfach sofort auf, nerve niemanden in meiner Nähe und habe nicht das Gefühl, die ganze Nacht schlecht geschlafen zu haben, bloß weil ich das Aufwachen für kurze Zeit hinausgezögert habe."

Ihre Kollegin Wiebke Tomescheit-Bösenberg hingegen drückt gern nochmal "Snooze". Und findet das gar nicht schlimm, im Gegenteil:

"Es ist warm. Es ist gemütlich. Der Körper ist entspannt, das Gehirn auch – noch. Ich weiß: Gleich beginnt der Tag. Ich muss an diverse wichtige Dinge denken, muss Kaffee kochen, mich fertigmachen für den Tag, vielleicht noch schnell ein, zwei Dinge im Haushalt anschieben, bevor die kommenden Stunden dem Job gehören, mit seinen Aufgaben und Absprachen. Aber noch, noch liege ich hier wie ein kleiner Wattebausch unter meiner Decke, noch ist der geschäftige Alltag ein paar Minuten weit entfernt. Und diese paar Minuten kann ich ganz schamlos genießen. Mein Wecker klingelt automatisch acht Minuten nach dem ersten Klingeln noch einmal. Und dann beginne ich, mit den Äuglein zu blinzeln. Und nach weiteren acht Minuten stehe ich auf und sorge für den ersten Kaffee.

Ja, mein Mann könnte auf die ersten beiden Male Weckerklingeln vermutlich verzichten. Aber ich rede mir ein, dass ich diese 16 Minuten ihm geraubten Tiefschlaf damit wieder ausgleiche, dass ich mich dann schließlich um Kaffee und Frühstück kümmere. Deal?

Meinerseits sage ich ganz ehrlich: Tiefschlaf ist toll und gesund und natürlich wichtig. Aber: Wenn ich schlafe, schlafe ich. Dann bemerke ich nicht, wie gemütlich das Bett, wie warm es unter der Decke, wie entspannt mein Körper ist. Ich schlafe ja. Die kurze Snooze-Time am Morgen ist dazu da, diesen Zustand kurz bewusst zu registrieren und zu genießen.

Verschlafen habe ich in meinem Leben übrigens sehr selten. Denn snoozen heißt ja nicht unbedingt: länger schlafen. Ich stelle mir den Wecker eben entsprechend früher, denn die Gemütlichkeit ist es mir wert, dann eben etwas früher als nötig aus meinen Träumen geklingelt zu werden."