Raus in die Natur Spiele für draußen: So macht das Austoben an der frischen Luft noch mehr Spaß

Die Tage sind länger und die Abende wärmer, und so beginnt für Kinder die aufregende Zeit, wieder lange draußen spielen zu können, denn an der frischen Luft lässt es sich einfach am besten toben. Für spannende Beschäftigung sorgen dabei Spiele für draußen.

Wenn die Temperaturen in die Höhe klettern hören Eltern am Abend beinahe täglich die hoffnungsvolle Frage "Müssen wir wirklich schon reinkommen?" Kinder lieben es im Frühling und Sommer, wenn die Tage länger werden und es bis in die Abendstunden angenehm warm bleibt, draußen zu spielen. Die jüngsten Mitglieder der Familie brauchen einfach viel Bewegung und Freiraum und den gibt es an der frischen Luft reichlich. Für Beschäftigung müssen Eltern aber trotzdem sorgen, denn so ganz ohne Entertainment geht es meistens nicht. Hier finden Sie schöne Ideen für kindgerechte Spiele für draußen.

1. Forscher spielen

Kinder wollen die Welt mit ihren eigenen Augen entdecken und draußen gibt es besonders viel Aufregendes und Neues zu erforschen. Mit diesem Forscher-Set können Kinder mithilfe von Fernglas, Lupe und Co. Natur und Tiere hautnah kennenlernen.

2. Wurf-Spiele

Geschick und Ausdauer fordern Spiele mit Wurf-Elementen. Bei diesem Wurf-Spiel können Kinder mithilfe kleiner Ringe Punkte ergattern, wenn Sie die richtigen Stäbe treffen. Das Spiel fördert die feinmotorischen Fähigkeiten und die Geschicklichkeit Ihrer Kinder und kann auch allein gut gespielt werden.

Wikingerschach ist ein beliebtes skandinavisches Gesellschaftsspiel und eignet sich für die ganze Familie. Es wird in zwei Teams gespielt und mit Wurfhölzern versucht die Hölzer der anderen Mannschaft umzuwerfen. Der König in der Mitte des Spielfelds darf dabei nicht getroffen werden. Wikingerschach ist schnell und einfach überall aufgebaut, Sie benötigen lediglich eine ebenmäßige Fläche und Platz zum Werfen.

3. Spiele mit Wasser

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen immer höher klettern, brauchen Kinder Abkühlung. Kühles Nass und Spiel lassen sich wunderbar kombinieren, denn es gibt eine Vielzahl von Wasserspielen. Für kleinere Kinder eignen sich Wasserspielbahnen, so können Ihre Kinder selbst die Wasserzufuhr regeln und kleine Boote schwimmen lassen. Wer Platz im Garten hat, der kann sich mit dieser Rutschmatte im Handumdrehen eine eigene Wasserrutsche bauen Als Alternative zum Planschbecken und für die ganze Familie geeignet sind außerdem diese Sprinklermatten, die angenehme Abkühlung im Sommer ermöglichen. Spannend wird es für Kinder außerdem, wenn Wasserpistolen ins Spiel kommen, denn dann kann sich durch den Garten gejagt und nass gespritzt werden.

4. Trampolin springen

Draußen spielen macht müde, das gilt besonders für das Springen auf dem Trampolin. Kinder mit viel Energie können sich auf einem Trampolin ordentlich auspowern. Es gibt kleine Kinder-Trampoline oder etwas teurere große Trampoline für die ganze Familie, auf denen auch die Eltern mit hüpfen dürfen.

5. Drachen steigen lassen

Mithilfe ihrer Eltern können Kinder schon ab drei Jahren einen Drachen steigen lassen. Leichte Flugdrachen eignen sich für den Anfang am besten, weil sie durch kleine Fransen oder eine zusätzliche Verlängerung im Wind stabilisiert werden können. So gleiten sie leichter durch die Luft und stürzen nicht so schnell ab. Eines brauchen Einsteiger sowie fortgeschrittene Drachen-Piloten allerdings immer: Wind.

6. Fliegende Seifenblasen

Hoch hinaus geht es mit diesem Spiel für draußen: Seifenblasen sind bei Kindern fast jeden Alters gleichermaßen beliebt. Es gibt die klassischen runden Blasen, aber auch zahlreiche kreative Formen, die mithilfe von verschiedenen Gadgets gelingen. Dazu gehört zum Beispiel dieses Seifenblasen-Spielzeug mit verschiedenen Formen für extra große Seifenblasen.

7. Fahrzeuge für Kinder

Das erste eigene Auto wird zwar noch auf sich warten lassen, aber Kinder lieben es den Eltern nachzueifern und eigene kleine Fahrzeuge zu fahren. Das klassische Bobby-Car lässt auch heute noch Kinderherzen höherschlagen, genauso wie elektrische Autos. Letzteres ist allerdings teurer in der Anschaffung. Bei größeren Kindern, die nicht mehr Bobby-Car fahren möchten, sind auch Tretfahrzeuge beliebt, die sich für unwegsameres Gelände eignen.

8. Schwungtuch

Ein Schwungtuch ist ein großes, buntes Tuch, das von mehreren Spielern bewegt wird. Daher eignet es sich besonders gut für Familien oder Anlässe wie Kindergeburtstage. Beliebt sind Spiele mit Schwungtuch und Bällen. Sie werden auf das Tuch geworfen mit dem Ziel, dass sie entweder auf dem Tuch bleiben sollen oder heruntergeschüttelt werden müssen.

