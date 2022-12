Spielzeug für Einjährige: So unterstützen Sie die Entwicklung Ihres Nachwuchs

In den ersten 12 Monaten ihres Lebens entdecken Kinder die Welt und lernen schnell. Die motorischen Fähigkeiten und die Kommunikation spielen dabei eine zentrale Rolle. Passendes Spielzeug kann die Entwicklung unterstützen.

Die motorische Entwicklung Ihres Kindes schreitet im ersten Lebensjahr voran. Kleinkinder lernen das Krabbeln und können unter Umständen schon laufen. Ebenso entwickelt sich das Sprachvermögen Ihres Kindes und es lernt immer besser mit seiner Umwelt zu kommunizieren.

Das können Kleinkinder mit einem Jahr spielen

Einjährige Kleinkinder können meistens schon vor ihrem ersten Geburtstag stehen und beginnen, ihre ersten Schritte zu machen. Die meisten Kinder lernen zwischen dem zwölften und 14. Monat alleine zu laufen. Ihr Kind hat die letzten Monate damit verbracht, die Umwelt immer mehr zu erkunden und alle Sinne dabei zu testen. Es verfolgt Dinge, die sich in seiner Umgebung befinden oder greift nach Sachen und schüttelt sie, damit sie Lärm machen. Sobald die Kleinkindphase beginnt, wird die Welt Ihres Kindes zunehmend größer. Krabbelnd kann es sich zu Dingen hinbewegen oder sogar erste Schritte gehen. Gegenstände zielsicherer greifen, sie festhalten und wieder wegwerfen, das kann Ihr Kind mit einem Jahr ebenfalls. Die Feinmotorik hat sich weiterentwickelt, es kann kleine Türme bauen und einstürzen lassen, Musik machen, Holzpuzzle legen oder Formen an den passenden Stellen in einen Würfel stecken. Bewegung macht Kleinkinder mit einem Jahr genauso viel Spaß. Ob Rutschauto fahren, Tanzen oder Schaukeln. Welche Spiele die Fähigkeiten von Einjährigen fördern, sehen Sie hier.

Große Bausteine

Die Feinmotorik Ihres Kindes wird immer besser, es kann gezielt Dinge greifen und bewegen. Lego bietet seine größere Version der beliebten Bausteine genau dafür an, denn mit Lego Duplo können Kinder beim Bauen spielerisch das kreative Denken, die Problemlösefähigkeit, die räumliche Wahrnehmung sowie die Feinmotorik testen.

Lauflernwagen

Die einstigen Babybeine sind zu Beginn noch etwas wackelig unterwegs. Sie können Ihr Kind beim Laufenlernen mit einem Lauflernwagen unterstützen. So kann sich Ihr Nachwuchs an dem praktischen Wagen festhalten und hat außerdem immer eine mobile Spielstation bei sich. Dieser Wagen verfügt über drehbare Zahnräder sowie Schiebeelemente.

Greifpuzzle

Einfache Puzzle können sogar einjährige Kinder als Spielzeug begeistern. Sogenannte Greifpuzzle bestehen aus wenigen Elementen und verfügen über einen kleinen Griff zum Festhalten. Es gilt die einzelnen Teile an die richtige Stelle auf dem Holzbrett zu platzieren. Gar nicht so einfach für grobmotorische Kleinkindhände, deswegen trainiert das Greifpuzzle besonders gut die Feinmotorik der Kleinen.

Ball

Der Ball ist ein zeitloses Spielzeug. Auf diesem Ball sind Tiere abgebildet. Außerdem verfügt das Spielzeug über eine Musiktaste und beinhaltet fünf gesungene Lieder und 15 Melodien. Spielerisch schult der Ball die Motorik von Kleinkindern. Größere Kinder können damit hingegen Tiere, Farben und die Zahlen von eins bis sechs lernen.

Fühlbuch

Dank eines Fühlbuchs können Kinder ab zwölf Monaten spielerisch die Tierwelt entdecken. Es ist ein schöner gemeinsamer Zeitvertreib für Eltern und Kinder und bietet dem Nachwuchs die Chance, hörend und tastend Tiere kennenzulernen.

Spieltisch

Ein Spieltisch vereint direkt verschiedene Spielzeuge für Einjährige in einem Gerät. Er funktioniert elektrisch und verfügt neben Musik sogar über ein Lenkrad mit Hupe oder ein Telefon. Für die Kleinen ist es ein großer Spaß, für Erwachsene könnte es hier oder da laut werden. Denn ein Spieltisch macht Geräusche und blinkt in allen Farben.

Kuscheltier

Kuscheltiere sind Spielzeug und Spielkumpane in einem. Wahrscheinlich haben die meisten Einjährigen schon eine Vielzahl von Kuscheltieren. Das verwundert nicht, lassen sich mit ihnen doch so schön Geschichten erzählen und nachspielen.

Dino

Dieser Dino ist anspruchsvoll, denn das Spielzeug soll mit Farben, Formen, Zahlen und Obst oder Gemüse gefüttert werden. Wird der Dino mit den bunten Futterchips gefüttert, erkennt und benennt er diese, bevor sie in seinem Bauch verschwinden, wo sie aufbewahrt werden können. Auch dieses Spielzeug lässt das Herz von Kleinkindern höherschlagen, denn es ist nicht nur bunt, es macht auch Geräusche. Insgesamt verfügt es über elf gesungene Lieder und Sätze sowie 20 Kindermelodien zum Tanzen.

Quelle: Eltern.de

